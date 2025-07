Smartphone-Bestseller auf Amazon: Warum jetzt alle bei diesem Handy zugreifen

Warum sich ausgerechnet dieses iPhone jetzt verkauft wie geschnitten Brot.

Wer dieser Tage bei Amazon nach einem neuen Smartphone stöbert, wird nicht am aktuellen Bestseller vorbeikommen: Das iPhone 16e hat sich nämlich still und heimlich an die Spitze der Verkaufscharts gesetzt – und das aus gutem Grund. Im Rahmen des Prime-Day-Events gibt es das beliebte Apple-Handy derzeit schon ab 558 Euro (128 GB) – ein echtes Schnäppchen für ein iPhone der aktuellen Generation (bei Amazon ansehen). Damit lässt es selbst Samsungs günstige Android-Kracher hinter sich. Übrigens: Apple selbst verlangt noch immer offiziell mindestens 699 Euro im eigenen Store.

iPhone 16e (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2025 10:58 Uhr

iPhone 16e: Apple-Handy zum Kampfpreis

Während sich Samsung mit dem Galaxy A56 (bei Amazon ansehen) und dem Galaxy A16 (bei Amazon ansehen) auf den Rängen zwei und drei einsortiert, spielt Apple mit dem iPhone 16e preislich in einer anderen Liga (Quelle: Amazon). Das reguläre iPhone 16 landet übrigens erst auf Platz 10 der Charts. Wer also Apple-Qualität will, aber nicht den vollen Preis für ein Flaggschiff zahlen möchte, greift beim iPhone 16e zu.

Das aktuelle Smartphone-Ranking bei Amazon. (© Screenshot Amazon-Webseite)

Was kann das iPhone 16e?

Das iPhone 16e ist Apples Einstieg in die 16er-Serie. Apple setzt hier auf bewährte Technik, aber ohne überflüssigen Schnickschnack. Es richtet sich an alle, die ein modernes iPhone wollen, ohne über 1.000 Euro auf den Tisch zu legen.

Vorteile:

Top-Performance: Dank aktuellem A18-Chip genügend Power für Alltag und Games.

Gute Kameraqualität (48-Megapixel-Sensor der Schwestermodelle).

Apple-typische Verarbeitung: Hochwertig, schlicht, langlebig.

Langfristige Software-Updates.

Action-Taste mit dabei.

Nachteile:

Keine Dynamic Island, sondern eine klassische Notch im Display.

Nur ein Kameraobjektiv.

Keine separate Taste für die Kamerasteuerung wie bei den anderen Modellen des iPhone 16.

Fazit: Für wen lohnt sich das iPhone 16e?

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf ein neues iPhone umzusteigen – oder vielleicht das erste Apple-Handy kaufen möchte – macht mit dem iPhone 16e zum Prime-Day-Preis alles richtig. Es bietet mehr als genug Leistung, den typischen Apple-Komfort und ein brauchbares Kamera-Setup für unter 600 Euro. Das Gesamtpaket ist momentan schwer zu schlagen, vor allem im iOS-Kosmos. Unsere Empfehlung: Zuschlagen, solange das Angebot noch gilt.