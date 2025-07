Samsung sorgt mit Aussage zu Smartphone-Abos für Verunsicherung

Samsung lässt die Smartphone-Besitzer weiter zittern.

Kommen die Abogebühren für KI-Funktionen auf Samsung-Smartphones oder nicht? Beim letzten Event hat das Unternehmen wieder keine klare Antwort gegeben.

Samsung-Abo kommt – vielleicht 2026

Seit Monaten schwebt ein ominöses Samsung-Abo wie eine dunkle Wolke über den Samsung-Fans. Werden die Besitzerinnen und Besitzer nun für bestimmte KI-Funktionen zur Kasse gebeten oder nicht? Bei jedem neuen Event wird das Unternehmen danach gefragt – so auch bei der Vorstellung der neuen Falt-Smartphones. Die Antwort bleibt unklar.

Es bleibt bei den früheren unklaren Aussagen: 2025 passiert nichts mehr. Auf 2026 möchte sich Samsung laut mobiFlip nicht festlegen. Gut möglich, dass Samsung die Einführung mit den Galaxy-S26-Smartphones durchführt, diese Modelle aber für eine gewisse Zeit kostenlos auf alle Features zugreifen können. So macht es Google bei seinen Pixel-Handys.

Vieles ist bisher aber noch unklar. Darunter auch, welche KI-Funktionen der Galaxy AI überhaupt kostenpflichtig werden könnten. Die meisten KI-Features basieren auf der KI von Google. Wird Samsung dafür Geld verlangen? Oder wird es komplett neue, noch mächtigere Funktionen mit Künstlicher Intelligenz geben, die den Aufpreis wirklich wert sind. Das alles hat Samsung bis heute nicht beantwortet.

Was könnte Samsung verlangen?

KI-Abos sind nicht günstig. ChatGPT gibt es in der Plus-Version für ab 23 Euro im Monat. Google verlangt ab 22 Euro, bietet dafür im One-Abo aber nicht nur Gemini in einer mächtigeren Version an, sondern auch viel Cloud-Speicher und weitere Vorteile.

Solche Preise könnte Samsung vermutlich auf seinen Smartphones nicht verlangen. Das Unternehmen ist kein KI-Anbieter wie ChatGPT oder Google. Deren Funktionen sind viel mächtiger. Es wird für Samsung also nicht leicht, den Preis und den Funktionsumfang zu bestimmen.