Google bekommt es selbst mit den Pixel-10-Handys einfach nicht hin

Erst die Hoffnung, jetzt die große Ernüchterung für Googles Pixel-Fans.

Eigentlich wurde erwartet, dass die Leistung der Pixel-10-Smartphones mit dem neuen Tensor-G5-Chip viel höher ausfällt als bisher. Die Realität sieht aber düster aus – das lassen zumindest erste Leistungstests vermuten.

Google hängt mit den Pixel-10-Handys weiter zurück

Google hat mit seinen Tensor-Chips noch nie Leistungsvergleiche gewonnen. Die Chips hingen immer deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Mit dem Wechsel von Samsung zu TSMC und einer neuen Architektur beim Tensor G5 wurde erwartet, dass sich das Blatt endlich wendet.

Das scheint wohl nicht zu passieren, wie ein erster Benchmark des Google Pixel 10 Pro Fold aufzeigt. Die Leistung des Tensor G5 hängt deutlich zurück:

Im Geekbench-Benchmark erreichte der Tensor G5 im Single-Core-Test 2.276 Punkte und im Multi-Core-Test 6.173 Punkte. Ein Snapdragon 8 Elite im vergleichbaren Samsung Galaxy Z Fold 7 kommt auf 3.070 Punkte im Single-Core-Test und 9.251 Punkte im Multi-Core-Test.

Die Hoffnung, dass der Tensor G5 leistungstechnisch auf der Höhe der Zeit ist, wird mit dem ersten Benchmark-Test zerstört. Er ist zwar spürbar stärker als der Tensor G4, hängt im Vergleich zur Konkurrenz aber meilenweit zurück.

Die reine Leistung des Chips spielt im Alltag für viele Pixel-Nutzer eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist, dass die Smartphones flüssig laufen, alle Apps schnell starten und die KI-Features sauber laufen. Letzteres ist insbesondere in Kombination mit der Kamera das, was für die Käuferinnen und Käufer am meisten zählt. Wenn Google damit also wieder punktet, könnten die Pixel-Handys ziemlich beliebt werden.

Vorstellung steht bald an

Google wird die neuen Pixel-10-Smartphones bereits in den kommenden Wochen vorstellen. Erwartet wird eine Präsentation im August 2025. Spätestens dann wird sich herausstellen, welche Leistung die neuen Modelle mit dem Tensor G5 wirklich haben.