Kleines Loch hinten im Kühlschrank: Deshalb sollte man es nicht vernachlässigen

Wer schon einmal genauer in seinen Kühlschrank geschaut hat, wird es bemerkt haben: ein kleines Loch an der Rückwand im unteren Bereich des Geräts. Viele wissen nicht, wofür dieses Loch überhaupt da ist, dabei erfüllt es eine wichtige Funktion für den Betrieb und die Hygiene des Kühlschranks. Ihr solltet euch dem Loch also hin und wieder widmen.

Was ist das Loch im Inneren des Kühlschranks?

Das Loch ist Teil des Kühlschrank-Ablaufsystems für Kondenswasser. Im Inneren des Kühlschranks entsteht durch Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeit Kondenswasser, das sich meist an der kältesten Stelle sammelt. Das ist in der Regel die Rückwand. Besonders wenn warme oder feuchte Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt werden, schlägt sich Feuchtigkeit an der Rückwand nieder. Dort bildet sich dann Wasser, das nach unten läuft.

Damit dieses Wasser nicht im Kühlschrank stehen bleibt, gibt es das kleine Loch an der Rückwand. Es leitet das Kondenswasser über eine Abflussrinne nach außen, wo es in einer kleinen Verdunstungsschale oberhalb des Kompressors gesammelt wird. Der Kompressor wird beim Betrieb warm und sorgt dafür, dass das Wasser nach und nach verdunstet.

Darum sollte man das Loch regelmäßig reinigen

Wichtig ist, dass dieses Loch regelmäßig gereinigt wird. Denn Essensreste, Krümel oder Schimmel können das Loch verstopfen. Passiert das, sammelt sich Wasser am Boden des Kühlschranks, was unangenehme Gerüche verursachen oder sogar zu Schimmelbildung führen kann. Viele Hersteller legen dem Kühlschrank ein kleines Reinigungsstäbchen oder eine schmale Bürste bei, mit der sich das Loch einfach freihalten lässt. Mit einem Wattestäbchen, Strohhalm oder auch Zahnstocher könnt ihr es aber ebenfalls sauber halten.

Hinweis: Wenn sich bereits Schimmel gebildet hat, reicht es nicht aus, das Loch nur oberflächlich zu reinigen. In dem Fall solltet ihr stattdessen den Kühlschrank abtauen und ordentlich säubern.

Zusammengefasst sorgt das Loch an der Rückwand des Kühlschranks dafür, dass überschüssige Feuchtigkeit ablaufen kann. So wird verhindert, dass sich Wasser im Innenraum staut und Lebensmittel feucht werden oder schimmeln. Es ist also ein kleines, unscheinbares Detail, das für die Hygiene und Funktion des Kühlschranks enorm wichtig ist.