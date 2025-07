Mit diesem Flaschentrick kühlt ihr eure Wohnung komplett kostenlos ab

Während viele in der Sommerhitze zu teuren Klimageräten greifen, könnt ihr eure Wohnung mit einem simplen Flaschentrick kostenlos abkühlen.

Die aktuellen Temperaturen treiben nicht nur den Schweiß auf die Stirn, sondern auch die Nachfrage nach Klimaanlagen in die Höhe. Doch bevor ihr tief in die Tasche greift, lohnt sich ein Blick auf den Flaschentrick. Diese Methode nutzt ein simples physikalisches Prinzip, das jeder nachahmen kann.

Raumtemperatur mit Flaschentrick senken

Eine mit Wasser gefüllte 1,5-Liter-Plastikflasche wird über Nacht eingefroren und strategisch im Raum platziert. Wichtig dabei: Die Flasche darf nur zu etwa 90 Prozent gefüllt sein, da sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt und ihr nicht wollt, dass sie platzt. Die gefrorene Flasche wird dann möglichst hoch im Raum positioniert – ideal auf einem Schrank oder hohen Regal. Ein Teller oder eine Schale darunter fängt das entstehende Kondenswasser auf.

Die Physik dahinter ist faszinierend: Während das Eis schmilzt, entsteht Verdunstungskälte. Die gekühlte Luft sinkt nach unten und sorgt für eine spürbare Temperaturabsenkung im Umfeld. Für größere Räume empfiehlt sich der Einsatz mehrerer Flaschen.

Der Flaschentrick hat allerdings seine Grenzen: Die Kühlwirkung hält nur so lange an, wie das Eis zum Schmelzen braucht. Zudem konzentriert sich der Effekt hauptsächlich auf die unmittelbare Umgebung der Flasche. Durch die Verdunstung entsteht zudem eine höhere Luftfeuchtigkeit. Eine Klimaanlage ist da deutlich effektiver.

Effekt lässt sich verstärken

Als ergänzende Maßnahmen bieten sich feuchte Handtücher im Raum an, die ebenfalls durch Verdunstung kühlen. Auch große Zimmerpflanzen am Fenster können helfen, indem sie Sonnenlicht abschirmen und durch ihre eigene Verdunstung zur Kühlung beitragen.

Generell solltet ihr zudem darauf achten, dass ihr keine warme Luft in die Räume lasst. Haltet die Fenster also geschlossen und schirmt die Sonne so gut wie möglich ab. Lüftet nur am Morgen oder Abend, wenn sich die Lufttemperatur abgesenkt hat. Weitere Tipps findet ihr hier.

Es funktioniert Da ich meine Wäsche in der Wohnung trockne, kenne ich den kühlenden Verdunstungseffekt aus eigener Erfahrung. In einem gewissen Maße funktioniert das tatsächlich und sorgt an warmen Tagen für eine leichte Abkühlung. Peter Hryciuk

