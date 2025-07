VW lässt Tesla alt aussehen: E-Autos sind nicht abgeschrieben

VW brilliert im E-Auto-Rennen, während vor allem Tesla abschmiert – zumindest bisher.

Der Volkswagenkonzern kann sich für das erste Halbjahr 2025 auf die Schulter klopfen: Mit 46 Prozent entfällt fast die Hälfte aller Elektro-Neuzulassungen in Deutschland auf die Marken der Wolfsburger. Tesla hingegen strauchelt nicht nur, sondern stürzt atemberaubend tief.

VW klar vorn: E-Autos kommen wieder in Fahrt

Der ehemalige E-Auto-Platzhirsch aus den USA macht hierzulande gerade noch einen Anteil von 3,6 Prozent der Neuzulassungen aus. Damit wird Tesla vom vorigen Markanteil von knapp 12 Prozent vom zweiten auf den achten Platz durchgereicht.

VW hingegen behauptet seinen ersten Platz noch mit einer deutlichen Steigerung. Im Vorjahresvergleich reichte es mit fast 32 Prozent auch schon für die Pole-Position. Zweiter ist aktuell BMW, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht (Quelle: dpa via Zeit).

Der Konzern liefert also ab – und so auch die einzelnen Marken. VW selbst landet auf Platz 1. Auf der 3 findet sich Skoda, ebenfalls aus dem Hause Volkswagen. Überhaupt wird die Siegesserie in der Top 5 nur von BMW auf Platz 2 unterbrochen.

ID.7 sichert VW E-Auto-Entspannung

Das jüngste Elektroauto der Wolfsburger hat sich dabei als echter Durchstarter erwiesen: Der ID.7 führt die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts an. Der ID.7 ist als Limousine und Kombi verfügbar und kommt nicht nur bei den Kunden gut an. Auch der ADAC lobte den Stromer von VW in hohen Tönen – ein besseres Auto, Verbrenner eingeschlossen, wurde beim ADAC noch nie getestet. Und das trotz des höchsten Anschaffungspreises im Elektro-Segment der Wolfsburger.

Erst auf Platz 7 zeigt sich mit dem X1 von BMW das erste Modell aus anderer Herstellung. Der Absturz Teslas zeigt sich auch beim Blick auf die Modelle: Das Model Y – mehrere Jahre das beliebteste E-Auto weltweit – schafft es mit Platz 9 noch gerade so in die Top 10. Teslas Abwärtstrend scheint sich letzten Meldungen zufolge weiter fortzusetzen. Das Elektro-SUV könnte sich in Deutschland aus der Top 10 also schon bald verabschieden.