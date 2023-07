Grimalkin-Haut ist ein seltenes Material in Final Fantasy 16, das ihr zur Herstellung des Schwertes Excalibur benötigt. An dieser Stelle verraten wir euch, wo ihr Grimalkin-Haut finden könnt und das entsprechende Monster aufspürt, das es als Beute fallen lässt.

Grimalkin-Haut finden

Mit Grimalkin-Haut und anderen Materialien könnt ihr euch in Final Fantasy XVI das mächtige Excalibur-Schwert schmieden. Den Bauplan erhaltet ihr nach Abschluss der Nebenquest „Seines Glückes Schmied II“.

Um an die Grimalkin-Haut zu kommen, müsst ihr zunächst die 35. Hauptquest „Aus der Versenkung“ erreicht haben. Daraufhin wird ein neuer Jagdauftrag freigeschaltet, der euch auf die Jagd nach Grimalkin schickt. Dieses Monster müsst ihr besiegen, um die Grimalkin-Haut als Beute zu erhalten.

Jagdziel Grimalkin besiegen

Grimalkin befindet sich in der südlichen Sackgasse von „Die Sichel“ in der Republik Dhalmekia. Am schnellsten kommt ihr zu diesem Bereich, wenn ihr zum Obelisken „Am Kiefer“ reist. Lauft dann immer Richtung Norden und nehmt die erste Abzweigung nach rechts. Haltet euch dann wieder rechts und begebt euch in die südliche Sackgasse bis zum Katzensack, wo Grimalkin auf euch wartet.

Fundort vom Grimalkin (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Grimalkin ist ein Panther mit Gefahrenrang C und besitzt Level 32. Er wird euch nicht direkt angreifen, sondern zunächst kleinere Gegnergruppen von Wölfen auf euch hetzen. Schlussendlich könnt ihr Grimalkin dann selber zur Strecke bringen und als Beute die Grimalkin-Haut einsacken.

Dies ist übrigens die einzige Möglichkeit, an Grimalkin-Haut zu gelangen, es gibt sonst keine weitere Bezugsquelle im Spielverlauf von FF16. Neben der Haut benötigt ihr für die Herstellung der Excalibur noch 300 Wyrrit, eine Rotlegierung und eine Bomberglut. Die Glut erhaltet ihr vom Königsbomber, der ebenfalls ein Jagdziel im Spiel ist. Im verlinkten Guide beschreiben wir euch dessen Fundort.

