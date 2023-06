Der Königsbomber gehört zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Ihr könnt seinen Fundort zwar von Anfang an am Jagdbrett sehen, allerdings versteckt sich das Kopfgeldziel etwas besser als gedacht. Darum verraten wir euch im Folgenden, wo ihr den Königsbomber findet.

Final Fantasy 16 Facts

Königsbomber – Fundort

In Final Fantasy XVI gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren. Wenn ihr übrigens alle Trophäen des Action-RPGs freischalten wollt, müsst ihr alle 32 Feinde besiegen. Die berüchtigten Gefahren gehören mit unter zu den stärksten Feinden des Spiels und schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Wenn ihr weitere Informationen über ein bestimmtes Jagdziel wissen wollt, könnt ihr sie in eurem Versteck am Jagdbrett erfahren.

Der Königsbomber taucht nur im Rahmen der Nebenmission „Für die Wissenschaft“ auf. Ihr findet ihn dann in der nördlichen Sackgasse der kaiserlichen Jagdgründe in Sanbrèque. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist der Drachenhorst. Reist zum Drachenhorst und geht Richtung Süden bis ihr zum Eingang des Gebietes „Kaiserliche Jagdgründe“ kommt. Folgt nun dem Weg bis ihr links abbiegen könnt, in dieser Sackgasse befindet sich der Feind.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch im folgenden Bild den Fundort vom Königsbomber:

Der Königsbomber ist mit dem Gefahrenrang B eingestuft und befindet sich auf Stufe 33. Er zählt zwar zu den etwas schwächeren berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI, allerdings solltet ihr trotzdem auf seine große Flächenattacke achten. Sobald er sich auflädt, solltet ihr Abstand nehmen und warten bis er sich entlädt. Den restlichen Angriffen könnt ihr leichter ausweichen.

Nichtsdestotrotz bekommt ihr natürlich eine Belohnung, wenn ihr den Königsbomber besiegt. Sobald ihr die berüchtigte Gefahr erledigt habt, erhaltet ihr als Reward 1.000 Erfahrungspunkte, 65 Fertigkeitspunkte, 9.000 Gil, 20 Ruhm und 1 Bomberglut (Craftingmaterial).