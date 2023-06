Der Engel des Todes zählt zu den berüchtigten Gefahren in Final Fantasy XVI. Ihr könnt den Fundort zwar am Jagdbrett einsehen, allerdings treibt sich der Gegner auf einer sehr großen Fläche herum. Deswegen verraten wir euch im Folgenden, wo ihr den Engel des Todes findet.

Der Engel des Todes – Fundort

In Final Fantasy XVI gibt es insgesamt 32 berüchtigte Gefahren. Wenn ihr alle Trophäen von FF16 freischalten wollt, müsst ihr übrigens auch alle 32 Gegner bezwingen. Die berüchtigten Gefahren gehören mit unter zu den stärksten Feinden des Spiels und schalten sich im Spielverlauf nach und nach frei. Wenn ihr weitere Informationen über ein bestimmtes Jagdziel wissen wollt, könnt ihr sie in eurem Versteck am Jagdbrett erfahren.

Der Engel des Todes taucht ab der 25. Hauptmission „Ein schwarzes Omen“ auf und befindet sich im südwestlichen Bereich des Sonnenpfads im Kaiserreich Sanbrèque. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist in Nordstedt. Wenn ihr Richtung Südwesten reitet, solltet ihr den Feind nicht verpassen können.

Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch im folgenden Bild sicherheitshalber den Fundort vom Engel des Todes:

Hier findet ihr den Engel des Todes. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bei einigen berüchtigten Gefahren ist der Name am Jagdbrett gar nicht der richtige Name, dazu zählt auch der Engel des Todes. Sobald ihr den Fundort erreicht, erfahrt ihr, dass der Feind in Wahrheit Aruna heißt. Aruna ist mit dem Gefahrenrang C eingestuft und befindet sich auf Level 27. Der Engel des Todes zählt also zu den etwas schwächeren berüchtigten Gefahren.

Nichtsdestotrotz erhaltet ihr natürlich eine Belohnung, sobald ihr Aruna erledigt. Sobald ihr die berüchtigte Gefahr besiegt habt, bekommt ihr als Reward 350 Erfahrungspunkte, 40 Fertigkeitspunkte, 6.200 Gil, 10 Ruhm und 1 Getrübtes Auge (Craftingmaterial).

Das folgende Video zeigt euch nochmal den Fundort und den gesamten Kampf gegen Aruna:

