In Final Fantasy 16 könnt ihr 27 verschiedene Waffen für Clive finden, die nicht nur unterschiedliche Werte haben, sondern auch jeweils anders aussehen. In unserer Waffenliste zeigen wir euch alle Schwerter in Final Fantasy XVI und verraten euch die Fundorte.

Alle Schwerter für Clive finden

Waffen werden in FF16 meist automatisch mit Fortschritt in der Hauptgeschichte bei Händlern zum Kauf verfügbar oder können beim Schmied hergestellt werden. Es gibt nur wenige Schwerter, die ihr als Belohnung für Nebenquests erhaltet oder selbst in versteckten Truhen finden könnt.

Die Materialien für die Herstellung der Schwerter bekommt ihr entweder als Questbelohnungen oder durch das Erlegen der berüchtigten Gefahren auf dem Jagdbrett. Zudem könnt ihr die meisten Waffen beim Schmied auf bis zu +2 verbessern, um die Werte zu erhöhen. Im New Game Plus könnt ihr sie dann noch weiter upgraden oder gar verbesserte Versionen herstellen.

In der folgenden Waffenliste bekommt ihr Infos zu allen 27 Schwertern im Spiel. Jede Waffe hat einen Wert für Angriffskraft und Kampfgeist. Angriffskraft erhöht den verursachten Schaden. Je höher der Kampfgeist-Wert, desto schneller könnt ihr Feinde betäuben. Dafür gibt es die gelbe Leiste unter dem roten Gesundheitsbalken. Die Werte für beide Attribute findet ihr jeweils in Klammern hinter der Waffe (Angriffskraft/Kampfgeist).

Waffenliste mit Fundorten

Kaiserliches Soldatenschwert (75/75): Von Beginn an ausgerüstet.

Breitschwert (80/80): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 500 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Langschwert (95/95): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 700 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Bastardschwert (115/115): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 1.000 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Könnt ihr im Versteck bei Charon für 1.000 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen. Sturmruf (135/135): Könnt ihr ab der 15. Hauptquest “Die Früchte der Schuld“ im Versteck beim Schmied herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Gaia-Schwert (140/140): Könnt ihr ab der 16. Hauptquest “Jäger und Gejagte“ im Versteck bei Charon für 1.500 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Invictus (165/165): Erhaltet ihr automatisch während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“.

Flammenzunge (180/180): Könnt ihr ab der 21. Hauptquest “Verbrechen und Strafe“ beim Schmied herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Korallschwert (185/185): Während der 22. Hauptquest “Der Fluch der Kristalle“ seid ihr in den Minen unterwegs. Auf dem Hauptweg kommt ihr zu einer Sackgasse und müsst links mit Cid ein Gitter eintreten. Öffnet vorher die Truhe rechts am Ende der Sackgasse, um diese Waffe zu erhalten. Bevor ihr links das Gitter einschlagt, öffnet rechts davon am Ende des Gangs die Truhe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blitzschlag (195/195): Könnt ihr ab der 24. Hauptquest “Eine neue Heimat“ beim Schmied im Versteck herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Könnt ihr ab der 24. Hauptquest “Eine neue Heimat“ beim Schmied im Versteck herstellen. Platinschwert (200/200): Könnt ihr ab der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ bei Charon für 2.000 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Felskeil (225/225): Könnt ihr ab der Story-Quest “Ran an die Arbeit“ im Rahmen der 32. Hauptquest “Reflexionen“ beim Schmied im Versteck herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Verstärker (230/215): Könnt ihr ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ bei Charon für 2.500 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Diamantschwert (245/245): Könnt ihr ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ im Versteck bei Charon für 3.000 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Antikschwert (252/252): In einer Truhe auf der westlichen Seite der vergessenen Schritte in Dhalmekia. Fundort des Antikschwerts in Dhalmekia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Excalibur (268/268): Das Rezept für das Schwert erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest “Seines Glückes Schmied II“.

Lichtbrand (270/270): Könnt ihr ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ beim Schmied im Versteck herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Könnt ihr ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ beim Schmied im Versteck herstellen. Runenklinge (275/275): Könnt ihr ab der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“ im Versteck bei Charon für 4.000 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Eisbrand (300/300): Könnt ihr ab der 44. Hauptquest “Die Überfahrt“ beim Schmied im Versteck herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Masamune (310/310): Findet ihr in der Truhe direkt neben der Chronolith-Prüfung “Hand von Rhea“ in der kleinen Sackgasse im Süden des Grimmkessels in Waluth. Fundorte des Masamune Katanas (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ewigschaden (315/315): Könnt ihr ab der 47. Hauptquest “Brüder“ beim Schmied im Versteck herstellen. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Verteidiger (320/320): Während der 48. Hauptquest “Stadt des Wahnsinns“ könnt ihr dieses Schwert für 5.000 Gil bei Goetz kaufen. Nach der Quest könnt ihr es auch bei Charon kaufen oder beim Schmied herstellen.

Während der 48. Hauptquest “Stadt des Wahnsinns“ könnt ihr dieses Schwert für 5.000 Gil bei Goetz kaufen. Nach der Quest könnt ihr es auch bei Charon kaufen oder beim Schmied herstellen. Ragnarök (325/325): Erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest “Seines Glückes Schmied IV“.

Götterdämmerung (375/375): Das Rezept zur Herstellung erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest “Seines Glückes Schmied IV“. Von dieser Waffe könnt ihr im New Game Plus eine verbesserte Version beim Schmied herstellen.

Ultima-Waffe (700/700): Könnt ihr im New Game Plus beim Schmied herstellen. Zwei der benötigten Materialen zur Herstellung bekommt ihr automatisch während der Story im NG+. Zudem müsst ihr erneut die vier Nebenquests „Seines Glückes Schmied IV“ abschließen, um die verbesserte Version der Götterdämmerung zu erhalten.

Kämpferherz: Dies ist eine DLC-Waffe, die ihr nur erhaltet, sofern ihr Final Fantasy 16 vorbestellt habt.

Dies ist eine DLC-Waffe, die ihr nur erhaltet, sofern ihr Final Fantasy 16 vorbestellt habt. Blutschwert: Dies ist eine DLC-Waffe, die nur in der Collector's Edition von Final Fantasy 16 enthalten ist.

