In Final Fantasy 16 benötigt ihr den Windsplitter, um euch das Schwert „Sturmruf“ beim Schmied im Versteck herstellen zu können. Doch wo kann man den Windsplitter finden. An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Fundort.

Windsplitter finden

Der Windsplitter ist eine automatische Belohnung im Rahmen der Story von Final Fantasy XVI. Am Ende der 14. Hauptquest „Erwachen“ kämpft ihr gegen Benedikta in ihrer Form als Garuda. Nach dem endgültigen Sieg gegen die Esper erhaltet ihr als eine der Belohnungen den Windsplitter.

Wichtiger Hinweis: Der Windsplitter ist ein einzigartiger Gegenstand, den ihr allerdings für Gil verkaufen könnt. Dies solltet ihr aber unbedingt vermeiden, denn sonst könnt ihr das Schwert Sturmruf nicht mehr in diesem Spieldurchgang herstellen. Generell solltet ihr keine Materialien verkaufen, bei denen in der Infobox „ Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet.“ angezeigt wird. Solche Items sind oft wichtig für die Herstellung mächtiger Ausrüstung

Sturmruf herstellen

Zu Beginn der 15. Hauptquest „Die Früchte der Schuld“ könnt ihr mit Hilfe des Windsplitters den Sturmruf beim Schmied im Versteck herstellen. Außer diesem Gegenstand benötigt ihr sonst nichts weiter.

Solltet ihr den Windsplitter hier nicht mehr im Inventar haben, habt ihr ihn eventuell aus Versehen verkauft. Zurückkaufen könnt ihr den Splitter leider nicht mehr. Ihr könnt die Waffe dann erst wieder in einem neuen Spieldurchgang oder im New Game Plus herstellen.

Bei dieser Waffe ist dies besonders ärgerlich, da Sturmruf im späteren Verlauf benötigt wird, um das Schwert „Flammenzunge“ herzustellen. Flammenzunge benötigt ihr dann später wiederum für „Blitzschlag“. So geht es dann noch ein paar Waffen kang weiter. Wenn ihr den Windsplitter verkauft, entgehen euch in der Folge also eine Menge mächtiger Schwerter.

