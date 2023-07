In Final Fantasy XVI könnt ihr für Clive Rüstungen in Form von Gürteln (Hüftschutz) und Armreifen (Armschutz) finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Rüstungen in FF16 und gehen außerdem der Frage nach, ob ihr eure Rüstung ändern könnt, damit Clive anders aussieht.

Final Fantasy 16 Facts

Alle Rüstungen in FF16

In Final Fantasy 16 gibt es mit Gürteln und Armreifen nur zwei Arten von Rüstungsteilen. Diese erhöhen jeweils eure Lebenspunkte und Verteidigung und mit fortschreitendem Spielverlauf werdet ihr immer bessere Ausrüstungsgegenstände dieser Art finden.

Die meisten Ausrüstungsgegenstände könnt ihr bei Händlern kaufen oder beim Schmied mit Materialien und Ressourcen selber herstellen. Manche Gürtel und Armreife findet ihr aber auch in versteckten Truhen. Genauso wie Waffen lassen sich die meisten Rüstungen beim Schmied bis auf +2 verbessern, um die Werte zu steigern. Im New Game Plus und Final Fantasy Modus sind dann sogar noch weitere Upgrades möglich.

Lässt sich die Rüstung ändern?

Das generelle Aussehen von Clives Rüstung könnt ihr leider nicht selbst ändern oder anpassen. Es gibt keine Outfits oder andere Cosmetics, die euer Aussehen modifizieren. Auch die angelegten Gürtel und Armreife haben keinen optischen Effekt, da sie nicht an Clives Rüstung dargestellt werden.

Das Aussehen von Clive ändert sich im Verlauf der Story automatisch an bestimmten Punkten. Während der 18. Hauptquest „Heim und Weh“ erhaltet ihr dann bereits euer letztes Outfit, das sich bis zum Ende des Spiels nicht mehr ändert.

Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller Gürtel und Armreife in FF16 auf. Keine der Rüstungen ist übrigens verpassbar, da ihr selbst reine Story-Abschnitte über den Arete-Stein im Versteck jederzeit wiederholen könnt. Die Fundorte zeigen wir euch in chronologischer Reihenfolge und geben jeweils die Grundwerte für Lebenspunkte/Verteidigung in Klammern mit an.

Fundorte aller Gürtel (Hüftschutz)

Kaiserlicher Soldatengurt (15): Von Beginn an ausgerüstet.

Eisengurt (20): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 400 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen. Ihr stellt beim Schmiede-Tutorial automatisch einen Eisengurt +1 her.

Wolfsschärpe (25): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 630 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Dunkelschärpe (30): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 950 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Goldschärpe (36/6): Könnt ihr ab der 15. Hauptquest “Die Früchte der Schuld“ im Versteck bei Charon für 1.450 Gil kaufen.

Metias Kreuz (45/12): Erhaltet ihr automatisch während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“.

Dämonenschärpe (48/14): In der Truhe beim Buchtwarte-Turm in den Kaiserauen nördlich von Nordstedt. Diesen Gürtel könnt ihr übrigens später im Spiel noch einmal finden. In einer Truhe in Auldhyl (Rosaria) direkt östlich des Schnellreisepunkts “Aulhyl-Docks“. Erster Fundort der Dämonenschärpe (Bildquelle: Screenshot GIGA) Zweiter Fundort der Dämonenschärpe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gurt der Drachentöterin (74/23): Könnt ihr nach Abschluss der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“ beim Schmied herstellen.

Könnt ihr nach Abschluss der Nebenquest “Seines Glückes Schmied“ beim Schmied herstellen. Platingurt (50): Könnt ihr ab der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ bei Charon für 1.980 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Jäger-Hüfttuch (55/13): Könnt ihr ab der Story-Quest “Ran an die Arbeit“ im Rahmen der 32. Hauptquest “Reflexionen“ bei Charon für 2.250 Gil kaufen oder beim Schmied im Versteck herstellen.

Mithril-Gurt (64/20): In einer Truhe in den Ruinen von Ceratina nördlich des Schnellreisepunkts “Velkroy-Wüste“. Fundort vom Mithril-Gurt (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In einer Truhe in den Ruinen von Ceratina nördlich des Schnellreisepunkts “Velkroy-Wüste“. Seidenschärpe (66): Könnt ihr ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ im Versteck bei Charon für 2.200 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Königsschärpe (84/25): In einer Truhe beim Echo von Krozit in Dhalmekia südlich vom gleichnamigen Schnellreisepunkt. Fundort der Königsschärpe (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Runengurt (75/20): Könnt ihr ab der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“ im Versteck bei Charon für 3.600 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Ouroboros (95/32): Könnt ihr nach Abschluss der Nebenquest “Seines Glückes Schmied III“ beim Schmied herstellen.

Himmelstuch (85/24): Während der 48. Hauptquest “Stadt des Wahnsinns“ könnt ihr diesen Gürtel für 4.500 Gil bei Goetz kaufen. Nach der Quest könnt ihr ihn bei Charon kaufen oder beim Schmied herstellen.

Fundorte aller Armreife (Armschutz)

Kaiserliche Soldatenarmreife (15): Von Beginn an ausgerüstet.

Eiserne Armreife (20): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 400 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Armbänder des Reisenden (25): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 680 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Stahlkronen (30): Könnt ihr im Versteck bei Charon für 950 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Kettenreife (35): Könnt ihr ab der 15. Hauptquest “Die Früchte der Schuld“ im Versteck bei Charon für 1.350 Gil kaufen.

Metias Fesseln (45/12): Erhaltet ihr automatisch während der 18. Hauptquest “Heim und Weh“.

Mithril-Armbänder (64/20): Könnt ihr während der 29. Hauptquest “Feuer und Eis“ in Drachenhauch in einer Truhe im Bereich finden, wo ihr den roten Pudding-Feind bekämpft. Fundort der Mithril-Armbänder (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Platinkanonen (49): Könnt ihr ab der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ bei Charon für 1.890 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Armreife der Drachentöterin (74/23): Könnt ihr ab der 30. Hauptquest “Nach dem Sturm“ beim Schmied selber herstellen.

Jäger-Armbinden (56): Könnt ihr ab der Story-Quest “Ran an die Arbeit“ im Rahmen der 32. Hauptquest “Reflexionen“ bei Charon für 2.450 Gil kaufen oder beim Schmied im Versteck herstellen.

Diamant-Armreife (65): Könnt ihr ab der 35. Hauptquest “Aus der Versenkung“ im Versteck bei Charon für 2.700 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Die Söhne Ouroboros‘ (97/32) : Könnt ihr ab der 38. Hauptquest “Aus den Fugen“ beim Schmied im Versteck herstellen.

Runenreife (76/23): Könnt ihr ab der 41. Hauptquest “Ein Lied der Hoffnung“ im Versteck bei Charon für 3.800 Gil kaufen oder beim Schmied selber herstellen.

Sonnen-Armreife (86/26): Während der 48. Hauptquest “Stadt des Wahnsinns“ könnt ihr diese Armschienen für 4.700 Gil bei Goetz kaufen. Nach der Quest könnt ihr sie bei Charon kaufen oder beim Schmied herstellen.

Der Griff des Begründers (94/50): Erhaltet ihr automatisch während der Nebenquest “Wo ein Wille ist...“

Wie gut kennst du Final Fantasy? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.