Dunkelstahl gehört zu den seltensten Ressourcen in FF16, welches ihr für die Herstellung eines der mächtigsten Schwerter im Spiel benötigt. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Dunkelstahl-Fundorte in Final Fantasy XVI, damit ihr sie nicht verpasst.

Final Fantasy 16 Facts

Dunkelstahl-Fundorte in FF16

Im gesamten Spielverlauf von Final Fantasy 16 gibt es nur zwei Dunkelstahl-Fundorte, die ihr zudem erst im Endgame erreichen könnt. Ihr müsst dafür zwei bestimmte Jagdaufträge absolvieren. Die genauen Fundorte sehen wie folgt aus:

Der Bote der Unterwelt (Thanatos): Dieses Jagdziel mit Level 42 wird ab der 47. Hauptquest „Brüder“ am Jagdbrett freigeschaltet. Als Beute bekommt ihr 1-mal Dunkelstahl. Ihr findet das Monster beim Schatten des Titans in Dhalmekia. Die nächsten Schnellreisepunkte befinden sich bei Kretov im Westen oder beim güldenen Pfad im Osten. An dieser Stelle findet ihr den Boten der Unterwelt Thanatos (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dieses Jagdziel mit Level 42 wird ab der 47. Hauptquest „Brüder“ am Jagdbrett freigeschaltet. Als Beute bekommt ihr 1-mal Dunkelstahl. Ihr findet das Monster beim Schatten des Titans in Dhalmekia. Die nächsten Schnellreisepunkte befinden sich bei Kretov im Westen oder beim güldenen Pfad im Osten. Der Sensenmann (Prinz des Todes): Dieses Jagdziel mit Level 40 ist ab der 49. Hauptquest „Zurück an der Quelle“ verfügbar und lässt ebenfalls 1-mal Dunkelstahl als Beute fallen. Es spawnt jedoch erst, nachdem ihr die Nebenquest „Ein neues Joch II“ abgeschlossen habt. Ihr findet das Monster dann im westlichen Bereich der Kaiserauen in Sanbreque. Der nächste Schnellreisepunkt befindet sich in Nordstedt. An dieser Stelle findet ihr den Sensenmann/Prinz des Todes (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wofür wird Dunkelstahl benötigt?

Dies sind die einzigen beiden Fundorte für Dunkelstahl pro Spieldurchlauf. Ihr solltet diese Materialien auf keinen Fall verkaufen, da ihr sie unter anderem zur Herstellung des Schwertes Götterdämmerung benötigt. Falls ihr den Dunkelstahl verkauft habt, bekommt ihr ihn nicht mehr zurück und könnt ihn erst wieder im New Game Plus bzw. Final Fantasy Modus erneut erbeuten. Verkauft am besten nie Ressourcen, bei denen in der Infobox „Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet.“ steht, dann seid ihr auf der sicheren Seite.

