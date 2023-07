In FF16 müsst ihr Weißwyrm-Knochen finden, um euch das Diamantschwert und die Diamant-Armreife herstellen zu können. Doch wo findet man Weißwyrm-Knochen? An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Fundort für die Knochen.

Weißwyrm-Knochen in FF16 finden

Weißwyrm-Knochen erhaltet ihr nur von großen Drachen, nicht von kleineren Drachen oder Wyvern. Dabei müsst ihr nicht nach bestimmten Drachen suchen, um die Knochen zu erhalten. Weißwyrm-Knochen erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Hauptquest von Final Fantasy 16.

Am Ende der 29. Hauptquest „Feuer und Eis“ trefft ihr automatisch auf den Boss „Weißer Drache“. Dieses Monster lässt als Beute drei Weißwyrm-Knochen zurück. Ihr könnt diese Stelle nicht verpassen.

Am Ende der 29. Hauptquest „Feuer und Eis“ trefft ihr automatisch auf den weißen Drachen, der 3-mal Weißwyrm-Knochen als Beute fallen lässt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dies ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, Weißwyrm-Knochen im Spielverlauf zu finden. Außer diesem Drachen lässt kein anderer Drache diese Knochen fallen.

Wofür braucht man Weißwyrm-Knochen?

Weißwyrm-Knochen werden zur Herstellung von Waffen und Rüstungen benötigt. Genauer gesagt für folgende Ausrüstungsteile:

Diamantschwert +1: Für die Herstellung benötigt ihr 1x Weißwyrm-Knochen, 1x Unterwesten-Kettenglied und 90x Blutige Haut

Für die Herstellung benötigt ihr 1x Weißwyrm-Knochen, 1x Unterwesten-Kettenglied und 90x Blutige Haut Diamant-Armreife +1: Für die Herstellung benötigt ihr 1x Weißwyrm-Knochen, 243x Wyrrit und 81x Reißzahn

Da ihr nur zwei Weißwyrm-Knochen für die Herstellung dieser Items benötigt, wird der dritte nicht gebraucht. Achtet dennoch darauf, die Knochen und andere Items, bei denen in der Infobox „Wird zur Herstellung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet.“ steht, nicht verkauft, denn ihr bekommt sie nicht wieder zurück! Ihr könnt sie dann erst wieder in einem New Game Plus bzw. im Final Fantasy Modus erneut erbeuten.

Alternativ könnt ihr das Diamantschwert und die Diamant-Armreife auch in ihrer Basisform bei Händlern wie Charon kaufen, solltet ihr die Materialien zur Herstellung doch schon verkauft haben.

