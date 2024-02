Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Nebenquests & Alleskönner-Aufträge

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es 36 Nebenquests, die im Spiel Alleskönner-Aufträge genannt werden. Diese sind besonders wichtig, um die Beziehung zu eurer Party zu verbessern und jede der Nebenmissionen hat zudem bestimmte Bedingungen, damit sie perfekt abgeschlossen werden können. An dieser Stelle zeigen wir euch die Liste aller Aufträge und wie ihr sie mit Sternchen beendet.

Alle Aufträge in FF7 Rebirth

Das Wichtigste direkt vorab: Keine der Nebenquests in FF7 Rebirth ist verpassbar. Im FF7 Remake (2020) haben sich bestimmte Aufträge noch jeweils gegenseitig blockiert. In der Fortsetzung kann euch das nun nicht passieren. Ihr könnt alle Nebenmissionen zu beliebiger Zeit und auch noch nach der Story absolvieren. Am Ende des Spiels könnt ihr dafür die Kapitelauswahl nutzen. Springt dann am besten zu Kapitel 13, von wo aus ihr Zugang zu allen Regionen und Missionen habt. Euer laufender Spielfortschritt wird dabei übernommen.

Neue Nebenquests zu finden ist ganz leicht. Nach regelmäßigen Fortschritten in der Story bekommt ihr Meldungen am rechten Bildrand über neu verfügbare Aufträge. Diese werden mit grüner Schrift und Symbolen markiert. Bei Anschlagbrettern in Ortschaften bekommt ihr dann Infos zu den Aufträgen und der genaue Startpunkt wird euch nach Auswahl am Anschlagbrett ebenfalls markiert. Oder aber ihr lauft direkt selbst zu den Startpunkten.

Eine Besonderheit in Rebirth ist eure Party. Jeder Auftrag ist einem eurer Gruppenmitglieder zugeordnet. Schließt ihr die Quests ab, bekommt ihr für diesen Charakter einen Beziehungs-Boost. Hinzu kommt der Bonus für den perfekten Abschluss eines Alleskönner-Auftrags. Wenn ihr die Nebenquests optimal abschließt, erhaltet ihr in der Auftragsübersicht ein Sternchen beim Auftrag, ein normaler Abschluss wird nur mit einem grauen Haken markiert. Der perfekte Abschluss steigert die Beziehung mehr als der normale.

Achtet in der Auftragsübersicht auf diese Symbole. Diese zeigen euch den normalen oder perfekten Abschluss an (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Im Folgenden listen wir euch alle Nebenquests mit ihren Startpunkten, Belohnungen und Freischaltbedingungen für den perfekten Abschluss auf. Zudem geben wir euch Lösungstipps für schwierige Questschritte.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird in Kürze erweitert.

Nebenquests im Grasland

Blumen vom Hügel

Freischaltung: Kapitel 2

Kapitel 2 Startpunkt: Bei Chloes Chocobo-Laden auf Bills Farm.

Bei Chloes Chocobo-Laden auf Bills Farm. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Stellt den Blumenkranz genauso so zusammen, wie es auf dem Bild zu sehen ist, das Chloe euch gibt.

Stellt den Blumenkranz genauso so zusammen, wie es auf dem Bild zu sehen ist, das Chloe euch gibt. Belohnung: Mysterium des Planeten - Band 1 (10 WP für Aerith)

Mysterium des Planeten - Band 1 (10 WP für Aerith) Lösungstipps Für den perfekten Blumenkranz müsst ihr im Zielbereich die gelben, roten und weißen Blumen pflücken.



Die verlorene Karte

Freischaltung: Kapitel 2

Kapitel 2 Startpunkt: Beim Wirt der Taverne in Kalm.

Beim Wirt der Taverne in Kalm. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Gewinnt alle Bdk-Duelle im Verlauf der Quest.

Gewinnt alle Bdk-Duelle im Verlauf der Quest. Belohnung: Blut-der-Königin-Karte „Chocobo & Mogry“

Blut-der-Königin-Karte „Chocobo & Mogry“ Lösungstipps Diese Mission besteht aus einer Reihe von BdK-Matches. Zur Vorbereitung solltet ihr euch alle Karten für Blut der Königin besorgen, die ihr bis zum Zeitpunkt der Quest ergattern könnt. Der verlinkte Guide zeigt euch alle Fundorte.



Mako-Mangel in Kalm

Freischaltung: Kapitel 2

Kapitel 2 Startpunkt: Im Zentrum von Kalm.

Im Zentrum von Kalm. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Besorgt alle Teile für die Reparatur der Mako-Leitung.

Besorgt alle Teile für die Reparatur der Mako-Leitung. Belohnung: 3.000 Gil bei perfektem Abschluss

3.000 Gil bei perfektem Abschluss Lösungstipps Für den perfekten Abschluss müsst ihr alle drei rostigen Eisenplatten und alle fünf alte Nägel finden. Dies sollte kein Problem sein, da euch alle Teile im Umkreis von Kirie auf der Karte markiert werden.



Angst ums Vieh

Freischaltung: Kapitel 2

Kapitel 2 Startpunkt: Bei Olivers Farm.

Bei Olivers Farm. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Verfolgt die Fährte bis zum Wolf und besiegt ihn.

Verfolgt die Fährte bis zum Wolf und besiegt ihn. Belohnung: Eulenreif (Rüstung)

Eulenreif (Rüstung) Lösungstipps Nutzt euer Chocobo, um die Fährte aufzunehmen und folgt dann der visualisierten Linie bis zum Wolf. Sollte die Linie verschwinden, könnt ihr jederzeit erneut die Fährte mit dem Chocobo aufnehmen.



Adäquate Windnutzung

Freischaltung: Kapitel 2

Kapitel 2 Startpunkt: Bei Broden im Gasthaus von Kalm.

Bei Broden im Gasthaus von Kalm. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Stellt das Windmühlen-Bauteil her und übergebt es Mildred.

Stellt das Windmühlen-Bauteil her und übergebt es Mildred. Belohnung: Behandeln-Materia, Windhalstuch (Accessoire)

Behandeln-Materia, Windhalstuch (Accessoire) Lösungstipps Um diese Quest zu lösen, müsst ihr zuvor zwei der Lebensquellen in der Grasland-Region analysieren. Anschließend wird euch eine Ausgrabungsstelle auf der Karte markiert, wo ihr den Synthese-Chip für das Windmühlen-Bauteil mit eurem Chocobo ausgraben könnt. Zur Herstellung benötigt ihr dann noch 2x Eisenerz, 1x Wiesentitan, 5x Ungeheuerknochen und 1x Quetzalcoatl-Kralle. Die Kralle erhaltet ihr vom Quetzalcoatl. Diesen Boss schaltet ihr erst auf der Karte frei, nachdem ihr alle Lebensquellen in der Grasland-Region analysiert habt. Nach der Reparatur der Windmühle seht ihr in einer kurzen Sequenz, wie eine Materia zu boden fällt. Vergesst nicht, sie aufzuheben.



Analysiert alle sechs Lebensquellen (rot markiert), um den Synthese-Chip (blau markiert) und den Standort des Quetzalcoatls (gelb markiert) offenbart (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Wir suchen dir!

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei Beck und seiner Bande rechts nach dem Ortseingang nach Kalm.

Bei Beck und seiner Bande rechts nach dem Ortseingang nach Kalm. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Gewinnt alle Kämpfe im Verlauf der Quest.

Gewinnt alle Kämpfe im Verlauf der Quest. Belohnung: Handbuch für Schusswaffen - Band 6 (10 WP für Barret)

Handbuch für Schusswaffen - Band 6 (10 WP für Barret) Lösungstipps Der Zielbereich befindet sich auf dem erhöhten Highway. Diesen könnt ihr am besten östlich davon mit eurem Chocobo betreten.



Nebenquests in Junon

Ausweg aus der Misere

Freischaltung: Kapitel 4

Kapitel 4 Startpunkt: Bei Gabes Farm.

Bei Gabes Farm. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Findet alle drei ausgegrabenen Holzstücke im Verlauf der Quest.

Findet alle drei ausgegrabenen Holzstücke im Verlauf der Quest. Belohnung: Freischaltung der Chocobo-Kutsche für Schnellreise zwischen Regionen, Reif der Königin (Rüstung), 10x Kondor-Zeder (Synthese-Material), 10x Reife Eiche

Freischaltung der Chocobo-Kutsche für Schnellreise zwischen Regionen, Reif der Königin (Rüstung), 10x Kondor-Zeder (Synthese-Material), 10x Reife Eiche Lösungstipps Die Notiz des Wagenbauers zeigt euch eine Karte mit den ungefähren Fundorten der Holzstücke. Auf der Karte unterhalb sind alle Fundorte markiert.



An diesen Stellen könnt ihr die Holzstücke mit eurem Chocobo ausgraben (Bildquelle: GIGA/Square Enix)

Fürsorge

Freischaltung: Kapitel 4

Kapitel 4 Startpunkt: Bei Rhonda auf dem Hauptplatz von Unter-Junon.

Bei Rhonda auf dem Hauptplatz von Unter-Junon. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt Scholle bis zum Ziel und lasst ihn nicht zu viele Trefferpunkte verlieren, während ihr ihn beschützt.

Folgt Scholle bis zum Ziel und lasst ihn nicht zu viele Trefferpunkte verlieren, während ihr ihn beschützt. Belohnung: Handbuch zu Schusswaffen - Band 1 (10 WP für Barret)

Handbuch zu Schusswaffen - Band 1 (10 WP für Barret) Lösungstipps Diese Quest schaltet den Ort „Krähennest“ im Osten von Junon frei, der vorher nicht betreten werden kann.



Froschparty

Freischaltung: Kapitel 4

Kapitel 4 Startpunkt: Beim Froschspielplatz im Süden von Unter-Junon.

Beim Froschspielplatz im Süden von Unter-Junon. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Überlebt das Knallfrosch-Minispiel mindestens 30 Sekunden lang.

Überlebt das Knallfrosch-Minispiel mindestens 30 Sekunden lang. Belohnung: Knallfrosch-Minispiel

Knallfrosch-Minispiel Lösungstipps Nach jeweils 30 und 60 Sekunden lösen sich Bodenplatten während des Minispiels. Zu Beginn solltet ihr euch außen halten und entgegen der Drehrichtung laufen und springen. Bleibt dann nach 60 Sekunden eher im Zentrum, um besser den Hindernissen ausweichen zu können.



Der Leuchtturm am Kap

Freischaltung: Kapitel 4

Kapitel 4 Startpunkt: Bei Toby im Krähennest. Die Quest „Fürsorge“ schaltet das Krähennest frei.

Bei Toby im Krähennest. Die Quest „Fürsorge“ schaltet das Krähennest frei. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Findet Kirie südlich vom Krähennest und besiegt alle Feinde.

Findet Kirie südlich vom Krähennest und besiegt alle Feinde. Belohnung: Alleskönnerkäppi, Alleskönnerlätzchen und Alleskönnerbeinschützer (Chocobo-Accessoires)

Alleskönnerkäppi, Alleskönnerlätzchen und Alleskönnerbeinschützer (Chocobo-Accessoires) Lösungstipps Ihr kämpft im Verlauf gegen viele Pudding-Feinde. Diese sind anfällig für Feuermagie.



Der Traum vom freien Himmel

Freischaltung: Kapitel 4

Kapitel 4 Startpunkt: Beim Kondorhügel im Krähennest. Die Quest „Fürsorge“ schaltet das Krähennest frei.

Beim Kondorhügel im Krähennest. Die Quest „Fürsorge“ schaltet das Krähennest frei. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Bringt Colin das Fleisch der Kuh.

Bringt Colin das Fleisch der Kuh. Belohnung: Widerstand-Materia

Widerstand-Materia Lösungstipps Entscheidet euch gegen Ende der Quest für das Fleisch der Kuh und nicht für das Fleisch des Ungeheuers, um ein besseres Abschlussfoto zu erhalten.



Aufkommende Angst

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei Priscilla auf dem Steg in Unter-Junon.

Bei Priscilla auf dem Steg in Unter-Junon. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Schließt das Delfinshow-Minispiel in mindestens zwei Minuten ab.

Schließt das Delfinshow-Minispiel in mindestens zwei Minuten ab. Belohnung: Delfinshow-Minispiel

Delfinshow-Minispiel Lösungstipps Konzentriert euch auf das Einsammeln der Bälle im Wasser und kollidiert mit möglichst wenig Hindernissen, um nicht zu sehr an Geschwindigkeit zu verlieren.



Ungetüm aus der Tiefe

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei der 7. Infantrie von Midgard südwestlich in der Region.

Bei der 7. Infantrie von Midgard südwestlich in der Region. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt der Fährte mit eurem Chocobo und besiegt alle Feinde.

Folgt der Fährte mit eurem Chocobo und besiegt alle Feinde. Belohnung: Mysterium des Planeten - Band 6 (10 WP für Aerith)

Mysterium des Planeten - Band 6 (10 WP für Aerith) Lösungstipps Frost- und Luftmagie helfen euch bei den Kämpfen in dieser Quest.



Nebenquests in Corel

Der Griff nach sieben Sternen

Freischaltung: Kapitel 7

Kapitel 7 Startpunkt: Bei Johnnys Strandhotel in Costa del Sol.

Bei Johnnys Strandhotel in Costa del Sol. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Johnnys Sammlung, Blut-der-Königin-Karte „Die Johnnys“

Johnnys Sammlung, Blut-der-Königin-Karte „Die Johnnys“ Lösungstipps

Rendezvous in Costa

Freischaltung: Kapitel 7

Kapitel 7 Startpunkt: Am Strand von Costa del Sol.

Am Strand von Costa del Sol. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Einführung in die Schwertkunst - Band 2 (10 WP für Cloud)

Einführung in die Schwertkunst - Band 2 (10 WP für Cloud) Lösungstipps

Sommer, Sonne, Muskeln

Freischaltung: Kapitel 7

Kapitel 7 Startpunkt: Im Gym zwischen Costa del Sol und dem Aufstieg zum Berg Corel.

Im Gym zwischen Costa del Sol und dem Aufstieg zum Berg Corel. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Sit-up-Duell-Minispiel

Sit-up-Duell-Minispiel Lösungstipps

Patient entführt

Freischaltung: Kapitel 7

Kapitel 7 Startpunkt: Bei Doktor Sheiran in Nord-Corel. Zu diesem Ort kommt ihr nach der Mine gegen Ende des Kapitels.

Bei Doktor Sheiran in Nord-Corel. Zu diesem Ort kommt ihr nach der Mine gegen Ende des Kapitels. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Chronik des Roten Kriegers - Band 2 (10 WP für Red XIII)

Chronik des Roten Kriegers - Band 2 (10 WP für Red XIII) Lösungstipps

Spatzi ist weg

Freischaltung: Kapitel 9

Kapitel 9 Startpunkt: Bei den Kindern beim Südtor von Nord-Corel.

Bei den Kindern beim Südtor von Nord-Corel. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Materialismus-Materia

Materialismus-Materia Lösungstipps

Lästiges Meeresgetier

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei Bürgermeister Kapono in Costa del Sol.

Bei Bürgermeister Kapono in Costa del Sol. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Geheime Kunst der Ninja - Band 6 (10 WP für Yuffie)

Geheime Kunst der Ninja - Band 6 (10 WP für Yuffie) Lösungstipps

Der Gold-Cup

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei Billy auf dem Chocobo Square im Gold Saucer.

Bei Billy auf dem Chocobo Square im Gold Saucer. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Mantel des Chocobo-Königs (Accessoires)

Mantel des Chocobo-Königs (Accessoires) Lösungstipps

Tanzender Harlekin im Untergrund

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Südwestlich im Under Saucer.

Südwestlich im Under Saucer. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Geheimlehre der Kampfkunst - Band 6 (10 WP für Tifa)

Geheimlehre der Kampfkunst - Band 6 (10 WP für Tifa) Lösungstipps

Ultimatum des ultimativen Partylöwen

Freischaltung: Kapitel 12, aber nur wenn ihr zuvor alle anderen Aufträge im Spiel abgeschlossen und alle Minispiele im Gold Saucer beendet habt (Standard-Schwierigkeit).

Kapitel 12, aber nur wenn ihr zuvor alle anderen Aufträge im Spiel abgeschlossen und alle Minispiele im Gold Saucer beendet habt (Standard-Schwierigkeit). Startpunkt: Beim Shinra-Angestellten im Eingangsbereich vom Gold Saucer.

Beim Shinra-Angestellten im Eingangsbereich vom Gold Saucer. Verbessert Beziehung zu: Niemand

Niemand Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Fortuna-Materia, Blut-der-Königin-Karte „Ultimativer Partylöwe“, Mecha-Chocobo (Kann nur in Rennen eingesetzt werden)

Fortuna-Materia, Blut-der-Königin-Karte „Ultimativer Partylöwe“, Mecha-Chocobo (Kann nur in Rennen eingesetzt werden) Lösungstipps

Nebenquests in Gongaga

Der Traum von der perfekten Waffe

Freischaltung: Kapitel 9

Kapitel 9 Startpunkt: Bei Izos Werkstatt im nördlichen Gongaga.

Bei Izos Werkstatt im nördlichen Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Fafnir (Waffe für Barret)

Fafnir (Waffe für Barret) Lösungstipps

Mein großes Idol

Freischaltung: Kapitel 9

Kapitel 9 Startpunkt: Bei der Wache vor dem Südtor vom Dorf von Gongaga.

Bei der Wache vor dem Südtor vom Dorf von Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Geheime Kunst der Ninja - Band 4 (10 WP für Yuffie)

Geheime Kunst der Ninja - Band 4 (10 WP für Yuffie) Lösungstipps

Meine liebsten Hühnerchen

Freischaltung: Kapitel 9

Kapitel 9 Startpunkt: Bei der alten Frau im Südwesten des Dorfes von Gongaga.

Bei der alten Frau im Südwesten des Dorfes von Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Glücksanhänger (Accessoire)

Glücksanhänger (Accessoire) Lösungstipps

Geheime Zutat

Freischaltung: Kapitel 9

Kapitel 9 Startpunkt: Bei Cissnei in ihrem Haus im Dorf von Gongaga.

Bei Cissnei in ihrem Haus im Dorf von Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Materia-Ohrring Chakra (Accessoire)

Materia-Ohrring Chakra (Accessoire) Lösungstipps

Flucht aus der Inspirationskrise

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Bei der Autorin im Dorf von Gongaga.

Bei der Autorin im Dorf von Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Mondsicheltalisman (Accessoire)

Mondsicheltalisman (Accessoire) Lösungstipps

Säuberung des Waldes

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Im Haus von Cissnei im Dorf von Gongaga.

Im Haus von Cissnei im Dorf von Gongaga. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Wahrsagen leicht gemacht - Band 6 (10 WP für Cait Sith)

Wahrsagen leicht gemacht - Band 6 (10 WP für Cait Sith) Lösungstipps

Nebenquests in Cosmo Canyon

Mit einem Chocobo durch die Lüfte

Freischaltung: Kapitel 10

Kapitel 10 Startpunkt: Auf Kamarias Farm. Ihr kommt hier kurz nach Ankunft in Cosmo Canyon automatisch vorbei.

Auf Kamarias Farm. Ihr kommt hier kurz nach Ankunft in Cosmo Canyon automatisch vorbei. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Chronik des Roten Kriegers - Band 6 (10 WP für Red XIII)

Chronik des Roten Kriegers - Band 6 (10 WP für Red XIII) Lösungstipps

Vorbote des Unheils

Freischaltung: Kapitel 10

Kapitel 10 Startpunkt: Beim Seminarraum für Planetenkunde in Cosmo Canyon.

Beim Seminarraum für Planetenkunde in Cosmo Canyon. Verbessert Beziehung zu: Aerith

Aerith Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Tarotkarten (Accessoire)

Tarotkarten (Accessoire) Lösungstipps

Die Lebensessenz des Planeten

Freischaltung: Kapitel 10

Kapitel 10 Startpunkt: Bei Bugenhagen in der Sternwarte von Cosmo Canyon.

Bei Bugenhagen in der Sternwarte von Cosmo Canyon. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Wahrsagen leicht gemacht - Band 4 (10 WP für Cait Sith)

Wahrsagen leicht gemacht - Band 4 (10 WP für Cait Sith) Lösungstipps

Rastlose Seelen

Freischaltung: Kapitel 10

Kapitel 10 Startpunkt: Bei der Wache am Ortseingang nach Cosmo Canyon.

Bei der Wache am Ortseingang nach Cosmo Canyon. Verbessert Beziehung zu: Red XIII

Red XIII Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Esper-Talisman (Accessoire)

Esper-Talisman (Accessoire) Lösungstipps

Glück im Unglück

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Beim NPC unter dem Jeep mitten im großen offenen Bereich von Cosmo Canyon.

Beim NPC unter dem Jeep mitten im großen offenen Bereich von Cosmo Canyon. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Amplifikation-Materia

Amplifikation-Materia Lösungstipps

Nebenquests in Nibelheim

Das letzte Geheimnis der Chocobos

Freischaltung: Kapitel 11

Kapitel 11 Startpunkt: Beim Anwesen des Chocobo-Weisen im Süden der Nibel-Region.

Beim Anwesen des Chocobo-Weisen im Süden der Nibel-Region. Verbessert Beziehung zu: Yuffie

Yuffie Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Chocobo-Armreif (Rüstung)

Chocobo-Armreif (Rüstung) Lösungstipps

Der Engel mit dem weißen Fell

Freischaltung: Kapitel 11

Kapitel 11 Startpunkt: Bei der Köchin in Clouds ehemaligen Haus.

Bei der Köchin in Clouds ehemaligen Haus. Verbessert Beziehung zu: Tifa

Tifa Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Geheimlehre der Kampfkunst - Band 5 (10 WP für Tifa)

Geheimlehre der Kampfkunst - Band 5 (10 WP für Tifa) Lösungstipps

Traurige Melodie

Freischaltung: Kapitel 12

Kapitel 12 Startpunkt: Beim Verwalter in Nibelheim

Beim Verwalter in Nibelheim Verbessert Beziehung zu: Barret

Barret Perfekte Alleskönner-Voraussetzung: Folgt in Kürze

Folgt in Kürze Belohnung: Einführung in die Schwertkunst - Band 6 (10 WP für Cloud)

Einführung in die Schwertkunst - Band 6 (10 WP für Cloud) Lösungstipps

In der Nordwald-Region und auf dem Mittleren Ozean gibt es keine Nebenmissionen zu erledigen.

