Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Karten für Blut der Königin finden

Für das Kartenspiel Blut der Königin in FF7 Rebirth könnt ihr insgesamt 145 Karten finden, die teilweise gar nicht so einfach zu bekommen sind. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte für alle Karten, damit ihr keine verpasst und euer Deck bestmöglich aufbauen könnt.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Blut der Königin in FF7 Rebirth

Bereits ab Kapitel 2 werdet ihr an das Kartenspiel Blut der Königin herangeführt und bekommt eure ersten Karten. Fortan könnt ihr Spieler in Ortschaften herausfordern oder später sogar an einem Turnier teilnehmen. Neue Karten erhaltet ihr vor allem von besiegten Spielern oder wenn ihr sie in Packs bei Händlern kauft.

Anzeige

In den Regionen und Ortschaften werden euch neue Spieler immer auf der Karte markiert. Besiegt sie möglichst direkt, denn so steigt zugleich euer Spielerrang und ihr schaltet weitere und immer stärkere Gegner frei. Zudem gibt es in Costa del Sol (ab Kapitel 6) und im Gold Saucer (ab Kapitel 8) den Karneval der Karten bzw. weitere Blut-der-Königin-Herausforderungen, die euch neue Karten als Belohnungen freischalten.

In der folgenden Liste findet ihr alle Karten mit ihren Fundorten. Keine der Karten ist verpassbar und sofern ihr nicht am Blut-der-Königin-Turnier während Kapitel 5 teilnehmt, könnt ihr dies unkompliziert über die Kapitelauswahl nach Ende der Story nachholen.

Anzeige

Alle 145 Karten mit Fundorten

Nr. Karte Freischaltung Fundort 1 Gardist Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 2 Sturmgardist Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Unterdrücker“ bei Händlern. 3 Grenadier Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Wilde Raufbolde“ bei Händlern. 4 Auslöscher 2.0 Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 5 Bienenkönigin Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 6 Bioratte Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Unterdrücker“ bei Händlern. 7 Levrikon Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 8 Kalmwolf Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 9 Mu Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 10 Mandragora Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Wilde Raufbolde“ bei Händlern. 11 Elfadunk Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 12 Kaktor Kapitel 2 Belohnung für Sieg über Nene in Kalm. 13 Kastagnette Kapitel 2 Belohnung für Sieg über Ned in Kalm. 14 Quetzalcoatl Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Wilde Raufbolde“ bei Händlern. 15 Montisaurus Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Wilde Raufbolde“ bei Händlern. 16 Teufelsreiter Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Unterdrücker“ bei Händlern. 17 Schriller Kapitel 2 Belohnung für Sieg über Zahira in Kalm. 18 Pudding Kapitel 2 Teil vom Boosterpack „Unterdrücker“ bei Händlern. 19 Kriecher Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Wütende Schlitzer“ bei Händlern. 20 Archendrache Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Wütende Schlitzer“ bei Händlern. 21 Oger Kapitel 4 Belohnung für Sieg über die Moore-Zwillinge in Unter-Junon. 22 Planierraupe Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Straßenrowdys“ bei Händlern. 23 Sturmgreif Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Tripelpack“. 24 Zemzelett Kapitel 4 Belohnung für Sieg über Zogan in Unter-Junon. 25 Neros Ferox Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Straßenrowdys“ bei Händlern. 26 Dornenwurz Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Wütende Schlitzer“ bei Händlern. 27 Gedankenschinder Kapitel 4 Belohnung für Sieg über Michaela im Krähennest (Junon). 28 Prüfauge Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Straßenrowdys“ bei Händlern. 29 Höllenreiter VR2 Kapitel 4 Teil vom Boosterpack „Straßenrowdys“ bei Händlern. 30 Brandgardist Kapitel 4 Belohnung für Sieg über Neil im Krähennest (Junon). 31 Nadelkuss Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Spitzfindigkeiten“. 32 Seeteufel Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Seeteuflische Pläne“. 33 Sandkalmar Kapitel 6 Teil vom Boosterpack „Schrecken der See“ bei Händlern. 34 Aerokrake Kapitel 6 Teil vom Boosterpack „Schrecken der See“ bei Händlern. 35 Tomberry-König Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Im Dienste des Königs“. 36 Berg-Igelfloh Kapitel 7 Teil vom Boosterpack „Mysteriöse Wesen“ bei Händlern. 37 Nadelspucker Kapitel 7 Teil vom Boosterpack „Mysteriöse Wesen“ bei Händlern. 38 Bagnadrana Kapitel 9 Belohnung für Sieg über Navalan in Nord-Corel. 39 Cockatrice Kapitel 7 Belohnung für Sieg über Rolf in Nord-Corel. 40 Kronpilz Kapitel 7 Teil vom Boosterpack „Mysteriöse Wesen“ bei Händlern. 41 Bomber Kapitel 7 Belohnung für Sieg über Biff in Nord-Corel. 42 Bandit Kapitel 8 Belohnung für Sieg über Dax im Under Saucer. 43 Todesklaue Kapitel 8 Belohnung für Sieg über Mary im Under Saucer. 44 Landwurm Kapitel 8 Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“ bei Händlern. 45 Sandspeier Kapitel 8 Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“ bei Händlern. 46 Chimäre Kapitel 8 Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“ bei Händlern. 47 Joker Kapitel 8 Belohnung für Sieg über Pietro im Under Saucer. 48 Küssmich Kapitel 9 Teil vom Boosterpack „Dickicht-Kriecher“ bei Händlern. 49 Spitzzahn Kapitel 9 Teil vom Boosterpack „Dickicht-Kriecher“ bei Händlern. 50 Gagighandi Kapitel 9 Teil vom Boosterpack „Dickicht-Kriecher“ bei Händlern. 51 Kimara-Wanze Kapitel 10 Belohnung für Sieg über Robin in Cosmo Canyon. 52 Karpfenkröte Kapitel 9 Teil vom Boosterpack „Dickicht-Kriecher“ bei Händlern. 53 Keras-Panzer Kapitel 10 Belohnung für Sieg über Regina im Dorf von Gongaga. 54 Großhorn Kapitel 8 Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“ bei Händlern. 55 Groß-Morbol Kapitel 9 Belohnung für Sieg über Zhijun im Dorf von Gongaga. 56 Grangalan Kapitel 10 Belohnung für Sieg über Wize 3.0 Ver. 2.0 im Under Saucer. 57 Incognito Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Verrückte Kreaturen“ bei Händlern. 58 Punkuin Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Verrückte Kreaturen“ bei Händlern. 59 Griffon Kapitel 9 Belohnung für Sieg über Zhijun im Dorf von Gongaga. 60 Basilisk Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Verrückte Kreaturen“ bei Händlern. 61 Alacran Kapitel 10 Belohnung für Sieg über Bernard in Cosmo Canyon. 62 Jabberwock Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Phantomgestalten“ bei Händlern. 63 Wüsten-Sahagin Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Phantomgestalten“ bei Händlern. 64 Schleicher Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Phantomgestalten“ bei Händlern. 65 Steingolem Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Verrückte Kreaturen“ bei Händlern. 66 Doppelgesicht Kapitel 10 Belohnung für Sieg über Ka'dina in Cosmo Canyon. 67 Geist der Gi Kapitel 10 Teil vom Boosterpack „Phantomgestalten“ bei Händlern. 68 Valron Kapitel 11 Belohnung für Sieg über Turner in Nibelheim. 69 Velcher Kapitel 11 Teil vom Boosterpack „Prähistorische Biester“ bei Händlern. 70 Drache Kapitel 11 Teil vom Boosterpack „Prähistorische Biester“ bei Händlern. 71 Doppelhirn Kapitel 11 Belohnung für Sieg über Dale in Nibelheim. 72 Dunkelmaus Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Karneval des Grauens“ bei Händlern. 73 Bahba Velamyu Kapitel 11 Teil vom Boosterpack „Prähistorische Biester“ bei Händlern. 74 Rictus Kapitel 12 Belohnung für Sieg über Dokaccha in Costa del Sol. 75 Judikator Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Karneval des Grauens“ bei Händlern. 76 Yin & Yang Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Karneval des Grauens“ bei Händlern. 77 Häretische Schöpfung Kapitel 12 Belohnung für Sieg über Riana in Costa del Sol. 78 Gardist der Spezialeinheit Nach der Story Teil vom Boosterpack „Protzige Obermotze“ bei Händlern. 79 Rang-2-SOLDAT Kapitel 12 Belohnung für Sieg über Maahir in Costa del Sol. 80 Kelzmelzer Nach der Story Teil vom Boosterpack „Antike Hüter“ bei Händlern. 81 Kentauropard Nach der Story Teil vom Boosterpack „Antike Hüter“ bei Händlern. 82 Hektokulus Nach der Story Teil vom Boosterpack „Antike Hüter“ bei Händlern. 83 Todesauge Nach der Story Teil vom Boosterpack „Antike Hüter“ bei Händlern. 84 Eisenhüne Nach der Story Teil vom Boosterpack „Höllenwächter“ bei Händlern. 85 Moos-Adamantaimai Nach der Story Teil vom Boosterpack „Höllenwächter“ bei Händlern. 86 Cloud Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Cloud“. 87 Barret Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Barret“. 88 Tifa Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Tifa“. 89 Aerith Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Aerith“. 90 Red XIII Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Red XIII“. 91 Yuffie Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Yuffie“. 92 Cait Sith Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Cait Sith“. 93 Cid Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Cid“. 94 Vincent Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Vincent“. 95 Ifrit Kapitel 5 Belohnung für den Sieg im BdK-Turnier auf dem Schiff Shinra-8. Alternativ später bei Kartenhändler Thorin in den Graslanden erhältlich. 96 Shiva Kapitel 4 Belohnung für Sieg über Isabelle in Unter-Junon. 97 Ramuh Kapitel 12 Belohnung für Sieg über Lidrehl im Gold Saucer. 98 Titan Kapitel 2 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Titan im Kampfsimulator. 99 Kujata Kapitel 9 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Kujata im Kampfsimulator. 100 Odin Kapitel 11 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Odin im Kampfsimulator. 101 Phoenix Kapitel 4 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Phoenx im Kampfsimulator. 102 Leviathan Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Nackter Überlebenskampf“ im Gold Saucer. 103 Alexander Kapitel 9 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Alexander im Kampfsimulator. 104 Bahamut Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Ultimativer Überlebenskampf“ im Gold Saucer. 105 Neo-Bahamut Kapitel 10 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Sieg über Neo-Bahamut im Kampfsimulator. 106 Gilgamesch Kapitel 12 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“ und Abschluss aller Feldforschungen in allen Regionen. 107 Chocobo & Mogry Kapitel 2 Belohnung für die Nebenquest “Die verlorene Karte“ in der Grasland-Region. 108 Chocomoppel Kapitel 2 Von Kartenhändler Thorin in den Graslanden nach der Nebenquest “Die verlorene Karte“. 109 Choco-Chic Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Wer ist hier der Chocoboss?“. 110 Mogry-Trio Kapitel 6 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Mogry-Mogeleien“. 111 Zauberpott Kapitel 2 Von Beginn an verfügbar. 112 Materia-Wächter Kapitel 9 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: Ifrits Flammen“ im Gold Saucer. 113 Midgardsormr Kapitel 4 Belohnung für Sieg über Cameron im Krähennest (Junon). 114 Mithril-Golem Kapitel 8 Belohnung für die Herausforderung „Unterstützerpartie: Landbesetzer“ im Gold Saucer. 115 Grauen aus der Tiefe Kapitel 5 Belohnung für den Sieg im BdK-Turnier auf dem Schiff Shinra-8. Alternativ später bei Kartenhändler Thorin in den Graslanden erhältlich. 116 Greifschnecke Kapitel 8 Belohnung für die Herausforderung „Unterstützerpartie: Hervorragende Hilfe“ im Gold Saucer. 117 Modifizierter Helischütze Kapitel 8 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: Vice Versa“ im Gold Saucer. 118 Gigatrice Kapitel 9 Belohnung für die Herausforderung „Unterstützerpartie: Herzloser Chadley“ im Gold Saucer. 119 Dyne Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Alle auf einen Streich“. 120 Robofrosch Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Unterstützerpartie: Alles neu macht die MAI“ im Gold Saucer. 121 Versuchsobjekt H1024 Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: Hoch hinaus“ im Gold Saucer. 122 Karmesinfuchs Deluxe Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: In die Zange genommen“ im Gold Saucer. 123 Gi Nattak Kapitel 12 Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Fluch der Gi“. 124 Denummeriertes Versuchsobjekt Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: Naturgewalten“ im Gold Saucer. 125 Don Corneo & Arco Nach der Story Teil vom Boosterpack „Protzige Obermotze“ bei Händlern. 126 Roter Drache Nach der Story Teil vom Boosterpack „Höllenwächter“ bei Händlern. 127 Dämonentor Nach der Story Teil vom Boosterpack „Höllenwächter“ bei Händlern. 128 Reno Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Legendäre Anzugträger“ bei Händlern. 129 Rude Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Legendäre Anzugträger“ bei Händlern. 130 Elena Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Legendäre Anzugträger“ bei Händlern. 131 Tseng Kapitel 12 Teil vom Boosterpack „Legendäre Anzugträger“ bei Händlern. 132 Rufus Kapitel 12 Belohnung für die Herausforderung „Spezialbrett: Mit dem Rücken zur Wand“ im Gold Saucer. 133 Locche Nach der Story Teil vom Boosterpack „Protzige Obermotze“ bei Händlern. 134 Die Johnnys Kapitel 9 Belohnung für die Nebenquest „Der Griff nach sieben Sternen“ in der Corel-Region. 135 Chocobo-Jockey Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Chocobo Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 136 Kosmoritter Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Speed Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 137 Haunted Hotel Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Ghost Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 138 Riesenrad Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Skywheel Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 139 Loveless Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Event Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 140 Gold-Saucer-Maskottchen Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Wonderment Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 141 Dio Kapitel 8 Kann für 150 Gold Saucer Punkte beim Händler am Battle Square im Gold Saucer eingetauscht werden. 142 Ultimativer Partylöwe Kapitel 12 Belohnung während der Nebenquest „Ultimatum des ultimativen Partylöwen“ im Gold Saucer. 143 Sephiroth Kapitel 9 Belohnung für die Herausforderung „Überlebenskampf“ im Gold Saucer. 144 Smaragdhexe Kapitel 12 Belohnung für Sieg über Vincent neben der Shinra-Villa in Nibelheim. Ihr müsst vorher alle anderen Spieler besiegen. 145 Blutrote Königin Kapitel 12 Belohnung für Sieg über die Blutrote Königin in der Gongaga-Region. Ihr müsst vorher alle anderen Spieler besiegen.

Wie gut kennst du Final Fantasy? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.