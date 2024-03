Final Fantasy 7 Rebirth: New Game Plus und Max Level erklärt

Wie sieht es mit New Game Plus in Final Fantasy 7 Rebirth eigentlich aus und was ist das Max Level eurer Charaktere? Im Folgenden erklären wir euch alles, was ihr wissen müsst.

Gibt es New Game Plus in FF7 Rebirth?

Kurze Antwort: Ja. Lange Antwort: Jein, denn der Modus New Game Plus ist in FF7 Rebirth nicht im klassischen Sinne vertreten. Zwar seht ihr nirgends die Option, um NG+ zu starten, aber das Konzept dahinter ist intakt. Nachdem ihr die Kampagne abgeschlossen habt, schaltet sich eine Option frei, mit der ihr an den Anfang eines ausgewählten Kapitels springen könnt. Dabei behaltet ihr all eure Statuswerte, alle Items, Gi (Geld), Upgrades, Waffen und Materia.

Wenn ihr ein New Game Plus starten möchtet, dann wählt einfach das erste Kapitel aus und spielt das Spiel erneut durch. Ihr startet dann zu Beginn des Spiels mit all eurem Fortschritt. Da die Kapitel ineinander überfließen, müsst ihr danach auch nicht manuell jedes Kapitel erneut auswählen. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet mit der Options-Taste das Hauptmenü. Wählt den Menüpunkt „System“ aus. Geht nun auf „Kapitelauswahl“ und wählt euren Startpunkt.

Falls ihr das möchtet, könnt ihr aber auch zwischen den Kapiteln hin und her springen. Wenn ihr alle Trophäen freispielen wollt, raten wir euch allerdings, dass ihr im NG+ Kapitel 13 startet, damit ihr alle Alleskönner-Aufträge zur Verfügung habt. Da auch einige Mini-Games und andere Aufgaben nur ab gewissen Teilen der Geschichte spielbar sind, solltet ihr ins Kapitel 13 springen, wenn ihr die Platin-Trophäe holen wollt. Euer Max Level beträgt übrigens 70, also insgesamt 20 Stufen höher als in Remake.

Zudem schaltet sich nach der Story der Schwierigkeitsgrad „Schwer“ frei, den ihr ebenfalls über die Kapitelauswahl einstellen könnt. Auf „Schwer“ könnt ihr allerdings keine Gegenstände einsetzen und an Rastpunkten werden nur TP geheilt. Wenn ihr außerdem alle Protosubstanz-Feldforschungen abgeschlossen habt, erhält der Kampfsimulator von Chadley ein Upgrade.

