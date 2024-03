Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Protosubstanzen & Feldforschungen finden

In Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr 28 Feldforschungen durchführen, bei denen ihr Protosubstanzen erhaltet. Jede Region stellt euch dabei vor verschiedene Herausforderungen oder Minispiele, um diese Substanzen zu erhalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Feldforschungen in Corel, Gongaga sowie anderen Regionen und wie ihr diese meistern könnt.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Alle 28 Feldforschungen in FF7 Rebirth

Die Feldforschungen gehören zu den besonderen Nebenaktivitäten im Spiel, denn in jeder Region gibt es eine besondere Mechanik oder gar ein Minispiel, bei denen ihr euch nach und nach Protosubstanzen verdient. Wichtig dabei: Jede abgeschlossene Feldforschung in einer Region schaltet die jeweils nächste frei. Jede Region hat vier Feldforschungen, ihr könnt sie nur nacheinander abschließen.

Keine der Feldforschungen ist verpassbar und ihr könnt sie auch noch nach der Story beenden. Wählt hierfür am besten Kapitel 13 über die Kapitelauswahl. Von diesem Punkt aus könnt ihr alle Regionen der Spielwelt erreichen. Am Ende der Feldforschungen wartet dann der Endboss Gilgamesch auf euch, dessen Materia (Esper) ihr erhaltet, nachdem ihr ihn besiegt habt.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Protosubstanzen in jeder Region und welche Besonderheiten ihr bei den Feldforschungen beachten müsst.

Protosubstanzen im Grasland

Fundorte aller Feldforschungen im Grasland (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Jagd nach dem Schatz der Banditen Feldforschung 2: Ein beinhartes Barbecue Feldforschung 3: Verwirrende Taktiken Feldforschung 4: Geburtsstunde der Beck GmbH & K. o. KG

Im Grasland müsst ihr euch bei jeder Feldforschung mit Beck und seiner Banditenbande auseinandersetzen. Diese beinhalten viele Kämpfe und Schleicheinlagen.

Protosubstanzen in Junon

Fundorte aller Feldforschungen in Junon (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Die Welt von Fort Kondor Feldforschung 2: Obacht, Oberst! Feldforschung 3: Prinzessin in Nöten Feldforschung 4: Der Dämonenkönig aus einer anderen Welt

In Junon müsst ihr bei den einzelnen Feldforschungen das Minispiel „Fort Kondor“ bestreiten und in taktischen Gefechten eure Einheiten gegen Feindeswellen platzieren.

Protosubstanzen in Corel

Fundorte aller Feldforschungen in Corel (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Wächter des Schatzes Feldforschung 2: Gobbis Prüfung Feldforschung 3: Wettstreit mit Wirrungen Feldforschung 4: Der legendäre Schwertmeister

In Corel trefft ihr auf den Goblin Gobbi und einen Haufen Kaktoren. Ihr müsst bei den Feldforschungen jeweils die Kaktorstatuen nehmen und sie in die Luft halten. Ein Strahl zeigt euch dann den Zielort an, wo ihr die Statue platzieren müsst. Kehrt dann zu den Feldforschungen zurück, damit sich die Tür öffnet und ihr eine Leiter zu einem Mini-Reaktor hinunterklettern könnt. Hier müsst ihr in einem Minispiel unter Zeitdruck abwechselnd mit Aerith und Yuffie Wellen von Kaktoren besiegen.

Wichtiger Hinweis: Während ihr die ersten beiden Feldforschungen dieser Region bereits in Kapitel 9 abschließen könnt, werden Feldforschung 3 und 4 erst im Verlauf von Kapitel 12 freigeschaltet. Gobbi meldet sich dann auch bei euch, wenn diese verfügbar sind.

Protosubstanzen in Gongaga

Fundorte aller Feldforschungen in Gongaga (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Das Training der Turks Feldforschung 2: Die Niederschlagung der Feinde Shinras Feldforschung 3: Geleitschutz für den Herrn Direktor Feldforschung 4: Tod allen Verrätern!

Die Feldforschungen in Gongaga bestehen aus geradlinigen Kämpfen in Simulatoren und stellen ansonsten keine sonderliche Herausforderung dar.

Wichtiger Hinweis: Der Standort von Feldforschung 4 kann etwas verwirrend sein. Wenn ihr euch nördlich über den Gongaga-Flugplatz nähert, werdet ihr nur vor verschlossenen Türen stehen. Stattdessen müsst ihr euch von Süden nähern. Hier gibt es einen größeren Komplex mit einem Seitengang in eine Höhle, die auch eine der Chocobo-Haltestellen enthält. Achtet auf das kleine Chocobo in der Nähe, das euch hier hinführt. Über einen Pilz in der Höhle könnt ihr dann zur Feldforschung springen.

Protosubstanzen in Cosmo Canyon

Fundorte aller Feldforschungen in Cosmo Canyon (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Die Hauptgruppe von Avalanche Feldforschung 2: Was in den Ruinen schlummert Feldforschung 3: Erinnerungen an einstige Kameraden Feldforschung 4: Das Seelengeleit

Die einzelnen Feldforschungen dieser Region schicken euch in das Minispiel „Gambit-Schlacht“, bei dem ihr Roboter mit verschiedenen Skills ausstatten könnt und in den Kampf gegen einen riesigen Pudding-Feind schickt. Wer keine Lust auf die taktischen Gefechte hat, kann per Auto-Funktion auch die beste Zusammensetzung der Roboter der KI überlassen.

Protosubstanzen in Nibel

Fundorte aller Feldforschungen in Nibel (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Feldforschung 1: Verfolgung der Schwarzkutten Feldforschung 2: Die Todesmutigen Feldforschung 3: Ein dunkles Wiedersehen Feldforschung 4: Gestrandet aus einer fremden Welt

In der Nibel-Region müsst ihr jeweils Gruppen von Schwarzkutten bis zu einem Ort folgen, an dem ihr verschiedene Kämpfe bestreiten müsst. Bei Feldforschung 4 wartet dann erstmals Gilgamesch auf euch.

Protosubstanzen im Mittleren Ozean

Fundorte aller Feldforschungen im Mittleren Ozean (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Habt ihr alle Feldforschungen in allen sechs Regionen des Spiels abgeschlossen, könnt ihr ab Kapitel 12 auf dem Mittleren Ozean Gilgameschs Insel im Norden ansteuern. Hier müsst ihr bei vier Altaren jeweils Duos aus Espern besiegen, bevor ihr schließlich am Ende auf Gilgamesch trefft. Habt ihr auch diesen Kampf geschafft, erhaltet ihr die Materia von Gilgamesch für eure Party. Zudem schaltet ihr mit „Legendärer Schwertmeister“ auch eine der Trophäen von FF7 Rebirth frei.

