Final Fantasy 7 Rebirth: Kuhfleisch, Ungeheuerfleisch oder merkwürdiges Gemüse?

Der Traum vom freien Himmel

Diesen Auftrag könnt ihr im Krähennest auf dem Kondorhügel im Osten von Junon starten. Die Mitglieder des Kondor-Beobachtungsverein schicken euch auf die Suche nach passendem Futter für einen Kondor, um diesen für ein schönes Foto anzulocken. Im Verlauf müsst ihr dabei mit eurem Chocobo Belle einem Ungeheuer bis in eine Hölle folgen, da es das Futter gestohlen hat.

Nach dem Kampf gegen das Ungeheuer sollt ihr dann das Futter wählen, welches ihr als Lockmittel benutzen wollt und habt ihr die Wahl zwischen Kuhfleisch, Ungeheuerfleisch und merkwürdigem Gemüse. Welche Option ist hier am besten?

Fleisch der Kuh wählen

Das Fleisch der Kuh auf der linken Seite ist die beste Wahl. Wollt ihr das bestmögliche Resultat für die Mission und zudem den Alleskönner-Auftrag perfekt beenden (gelbes Sternchensymbol), dann wählt unbedingt das Kuhfleisch.

Wenn ihr das Fleisch zurück zum Kondorverein bringt, werden diese das beste Foto schießen können. Ihr erhaltet dann zudem das exzellente Kondorfoto, das ihr euch in eurem Inventar unter den Schlüsselgegenständen anschauen könnt. Diese Ende der Quest steigert zudem am besten eure Verbundenheit zu Tifa.

Das beste Resultat der Quest erhaltet ihr mit dem Kuhfleisch (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Fleisch des Ungeheuers wählen

Diese Entscheidung führt zu einem normalen Questabschluss. Colin wird eure Wahl entsprechend kommentieren und die Qualität des Fleisches etwas in Frage stellen. Als Erinnerung landet immerhin noch das gute Kondorfoto in eurem Inventar. Beachtet, dass ihr bei dieser Entscheidung keinen perfekten Abschluss für den Alleskönner-Auftrag erhaltet.

Merkwürdiges Gemüse wählen

Dies ist die schlechteste Wahl von allen. Mit dem Gemüse könnt ihr den Kondor nicht wirklich begeistern und am Ende kommt dabei nur ein verschwommenes Kondorfoto dabei heraus. Auch hier gibt es natürlich keinen perfekten Alleskönner-Abschluss.

