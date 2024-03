Final Fantasy 7 Rebirth: Fotomodus aktivieren & Foto machen

Der Fotomodus in FF7 Rebirth ist etwas eigen und wenn ihr selber Fotos machen wollt, kann das System für viele Spieler verwirrend sein. An dieser Stelle erklären wir genau, wie ihr selber Bilder knipst und auch die Foto-Locations für Rico abschließen könnt.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Fotomodus einschalten

Um den Fotomodus zu aktivieren, müsst ihr ins Hauptmenü wechseln, also im laufenden Spiel die Options-Taste drücken und dann die Viereck-Taste drücken.

Wenn ihr euch gerade in einer Zwischensequenz funktioniert dies genauso, nur mit dem Unterschied, dass ihr bei Zwischensequenzen keine Einstellungen wie Kamerawinkel oder Position vornehmen könnt.

Foto machen

Im Fotomodus selbst gibt es keinen Auslöseknopf, der ein Foto macht und es gibt auch kein Ingame-Menü, wo geknipste Bilder abgelegt werden. Fotos könnt ihr nur selber über den Share-Button des Controllers machen, ihr müsst also das Playstation-System nutzen.

Dies kann schon etwas verwirrend sein, da es bei den meisten anderen Spielen üblich ist, eine eigene Ingame-Kamera zu haben. Um schönere Bilder zu machen, könnt ihr die Viereck-Taste drücken, um Gruppenmitglieder auszublenden oder die Dreieck-Taste drücken, um das HUD auszublenden.

Links unten im Bildschirm könnt ihr zusätzlich folgende Detaileinstellungen vornehmen:

Kameraposition einstellen

Winkel einstellen

Kameraneigung einstellen

Belichtung einstellen

Filter auswählen

Rahmen auswählen

Ricos Foto-Locations abschließen

Schon früh im Spielverlauf könnt ihr auf NPC Rico in Kalm treffen, der euch über das Spiel hinweg auf die Jagd nach verschiedenen Foto-Locations schickt. Er wird euch in jeder Region begegnen und mit einem blauen Filtersymbol auf der Karte markiert. Sprecht ihn an, wird er euch den gesuchten Ort auf der Karte markieren.

Stellt euch bei den entsprechenden Foto-Locations neben das Schild und aktiviert den Fotomodus wie oben beschrieben. Anschließend könnt ihr den Modus direkt wieder verlassen und die Location wird als abgeschlossen gezählt. Ihr müsst also nicht mal ein Foto mit der Playstation machen, sondern einfach nur kurz in den Fotomodus wechseln.

In jeder der sechs Regionen im Spiel könnt ihr für Rico jeweils ein Foto knipsen. Als Belohnung erhaltet ihr neue Filter und Rahmen für den Fotomodus.

