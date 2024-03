Final Fantasy 7 Rebirth: Nibelheim (Kapitel 1) überspringen

Da viele Fans bereits die kostenfreie Demo von Final Fantasy 7 Rebirth vor dem Release gespielt haben, stellen sich einige Spieler die Fragen, ob Kapitel 1 übersprungen werden kann. Im Folgenden beantworten wir es euch und erklären, wir ihr das erste Kapitel in FF7 skippen könnt.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Kapitel 1 in FF7 Rebirth überspringen - Vorgehensweise

Die Spieldauer von Final Fantasy VII Rebirth ist ohnehin schon sehr ausufernd, vor allem, wenn ihr alle Trophäen des JRPGs erspielen wollt. Ihr könnt Kapitel 1 „Der Fall eines Helden“, also den Nibelheim-Abschnitt aus der Vergangenheit, skippen, um etwas Spielzeit einzusparen. Ihr müsst jedoch zwei Dinge beachten:

Damit ihr das erste Chapter überspringen könnt, müsst ihr den Abschnitt in der Demo vollends absolviert haben. Ihr müsst den Speicherstand eurer Demo noch auf eurer Festplatte haben.

Wenn ihr diese beiden Voraussetzungen erfüllt und die Sektion überspringen wollt, müsst ihr folgende Schritte tätigen:

Öffnet mit der Options-Taste die Einstellungen.

Navigiert über den Menüpunkt „System“ zum Punkt „DLC und Bonus-Gegenstände“.

Wählt daraufhin den Menüpunkt „Spielstände überprüfen“ aus.

Danach erhaltet ihr die Notification, dass ihr den Abschnitt skippen könnt. Zudem bekommt ihr noch die zwei Bonus-Items „Survival-Set“ und „Kupo-Charm“. Aber erschreckt euch danach nicht, denn die Tutorial-Sektionen und die ersten Schritte mit Cloud in Nibelheim müsst ihr trotzdem spielen, obwohl ihr das Kapitel eigentlich übersprungen habt. Das ist also kein Bug, sondern gewollt. Da ihr innerhalb des ersten Kapitels auch keine Trophäen freispielen könnt, verpasst ihr zudem auch als Trophy-Hunter nichts.

Die „Final Fantasy"-Reihe gibt es schon seit jeher. Der erste Teil der Franchise erschien in Japan im Dezember 1987. Mit so einer langen Historie kommen einige wissenswerte, lustige und skurile Fakten zusammen.



