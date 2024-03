Final Fantasy 7 Rebirth: Glückskaktoren für den Fotowettbewerb finden

In Kapitel 6 von FF7 Rebirth müsst ihr mit Aerith und Tifa Glückskaktoren fotografieren, um den Fotowettbewerb abzuschließen und Freundschaftskarten zu erhalten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Foto-Spots.

Alle Fundorte der Glückskaktoren in FF7 Rebirth

Falls ihr keine Lust habt zu lesen, könnt ihr euch auch das folgenden Video anschauen. Dort zeigen wir euch ebenfalls alle Fundorte der Glückskaktoren:

In Kapitel 6 während der Hauptmission „Urlaubslaune“ müsst ihr Freundschaftskarten verdienen, um euch Strandkleidung kaufen zu können. Unter anderem erhaltet ihr durch den Fotowettbewerb jeweils eine Freundschaftskarte für Tifa und Aerith, die ihr gegen Strandkleidung eintauschen könnt.

Nachdem ihr den Fotowettbewerb startet, könnt ihr auf das Steuerkreuz nach links drücken, um die Karte mit Hinweisen zu den unterschiedlichen Fundorten zu vergrößern. Daraufhin müsst ihr insgesamt 4 Glückskaktoren fotografieren. Wenn ihr euch in der Nähe eines Kaktors befindet, seht ihr am oberen Bildschirmrand ein Kamera-Symbol. Ihr erkennt sie an ihrer pinken Farbe.

Achtet beim fotografieren darauf, dass ihr den angegebenen Zoomfaktor verwendet, der jeweils auf der Karte vermerkt ist. Andernfalls zählt das Foto vom Glückskaktor nicht. Die Reihenfolge eurer Fotos spielt keine Rolle. Sobald ihr alle 4 Glückskaktoren fotografiert habt, könnt ihr sie zur Questgeberin zurückbringen. Daraufhin bekommt ihr die Freundschaftskarten.

Glückskaktor #1 - Fundort

Den ersten Glückskaktor findet ihr über dem Eingang zum Strand, genauer gesagt auf dem Schild, das über dem Strandzugang hängt. Ihr müsst einen Zoomfaktor von 40 % einstellen. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Glückskaktor #2 - Fundort

Den zweiten Glückskaktor findet ihr am linken Steg am Wasser. Hier müsst ihr einen Zoomfaktor von 70 % einstellen. Lasst euch nicht von dem rechten Kaktor verwirren, fotografiert den linken pinken Glückskaktoren. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Glückskaktor #3 - Fundort

Den dritten Glückskaktor findet ihr im hinteren Bereich von Costa del Sol. Bei ihm müsst ihr einen Zoomfaktor von 10 % einstellen. Dieser ist ziemlich knifflig zu fotografieren, da das Spiel den Zoomfaktor nicht immer auf das richtige Motiv richtet. Die folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Glückskaktor #4 - Fundort

Den vierten und letzten Glückskaktor findet ihr in der Nähe der Anlegestelle. Hier müsst ihr den Zoomfaktor 30 % einstellen. Wenn ihr euch von der Anlegestelle des Schiffs entfernt, müsst ihr direkt nach rechts gehen, um zum richtigen Hydranten zu gelangen. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

