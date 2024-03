Final Fantasy 7 Rebirth: Gedankenschinder in Bioanalyse „Magische Winde“ besiegen

Für die Bioanalyse „Magische Winde“ in Final Fantasy 7 Rebirth müsst ihr als besondere Abschlussbedingung den Gedankenschinder als Erstes besiegen. Dies ist gar nicht so einfach, da er mit zwei schwächeren Gegnern im Schlepptau in den Kampf geht. An dieser Stelle geben wir euch Tipps für die Lösung dieser Kampfherausforderung.

Bioanalyse: Magische Winde

Diese Kampfsimulator-Herausforderung gehört zu den schwierigsten in FF7 Rebirth. Zum einen hält der Gedankenschinder sehr viel Schaden aus und besitzt keine wirklichen Schwächen. Zum anderen sind die beiden zusätzlichen Monster des Typs „Neovargid“ sehr schwach und beißen schon nach wenigen Angriffen ins Gras.

Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass eure Partymitglieder automatisch Feinde angreifen. Es ist also schier unmöglich, dass die Neovargid nicht den ein oder anderen Angriff abkriegen, besonders wenn es sich um Flächenangriffe handelt. Auch in Clouds weitreichende Schwertattacken laufen sie regelmäßig hinein.

Trotzdem gibt es ein paar Taktiken, mit denen ihr diese Herausforderung schaffen könnt.

Gedankenschinder zuerst besiegen

Wenn ihr es euch am einfachsten machen wollt, dann hebt euch diese Herausforderung für das Endgame auf. Ich selbst habe diesen Kampf erst gegen Ende der Story abgeschlossen. Dabei habe ich nur Cloud ohne Party in den Kampf geschickt. Konzentriert euch nur auf den Gedankenschinder und heilt euch zwischendurch mit der Materia „Heilen“, dann solltet ihr es schaffen.

Wenn ihr allerdings nicht warten wollt, solltet ihr die Versiegelung-Materia ausrüsten. Die Materia könnt ihr auf die drei folgenden Arten erhalten:

Sie liegt im größten Bereich der alten Mine von Süd-Corel. Kann erst während und nach der Nebenquest “Patient entführt!“ während Kapitel 7 betreten werden.

Ab Kapitel 9 könnt ihr sie bei Händlern und Verkaufsautomaten erhalten.

Schließt das Notenblatt „Aerith's Theme“ mit Rang A ab, dann bekommt ihr die Materia von Dorian. Ihr erhaltet das Notenblatt frühestens in Kapitel 11 für die Nebenquest „Der Engel mit dem weißen Fell„.

Mit dieser Materia könnt ihr „Schlaf“ auf die Neovargid anwenden und sie so kurze Zeit außer Gefecht setzen. Diese Taktik ist aber auch nicht wasserdicht, denn wenn eure Partymitglieder gerade eine Kombo ausführen und ihr zwischendurch „Schlaf“ wirkt, kann es passieren, dass sie durch Angriffe der Party direkt wieder aufgeweckt werden. In der Regel greift eure Party schlafende Feinde aber nicht an.

Zudem wirkt „Schlaf“ mit jeder weiteren Anwendung etwas kürzer, ihr hab also nicht endlos Zeit, währenddessen den Gedankenschinder zu besiegen. Als Belohnung für die Herausforderung erhaltet ihr übrigens die Feindtechnik „Geistesmarter“, die einen magischen Flächenangriff auslöst und den Schockbalken enorm füllt. Dafür werden zwei ATB-Einheiten benötigt und ihr könnt den Skill auch nur 1-mal pro Kampf anwenden.

