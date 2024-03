Final Fantasy 7 Rebirth: Blutrote Königin besiegen (Bestes Deck)

Die Blutrote Königin ist der Endgegner im Kartenspiel von Final Fantasy 7 Rebirth und wahrlich erbarmungslos. Um sie zu besiegen, müsst ihr euer bestes Deck zusammenstellen und eure Taktik dem eurer Gegnerin anpassen. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr die Blutrote Königin leicht besiegen könnt.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Blutrote Königin freischalten

Sofern ihr alle 29 Spieler in den Regionen von FF7 Rebirth besiegt habt, schaltet ihr als ultimative Herausforderung die Blutrote Königin frei, die euch an markierter Stelle in der Gongaga-Region frühestens ab Kapitel 12 erwartet. Sie ist die mit Abstand härteste Gegnerin im Kartenspiel und zudem cheatet sie auch noch wie verrückt, da ihre Karten weitere Sondereffekte haben.

Bevor ihr euch ihr stellt, solltet ihr zunächst alle Karten für Blut der Königin sammeln, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt bekommen könnt. Wie wir die Blutrote Königin besiegt haben und welches Deck wir dabei nutzten, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Bestes Deck erstellen

Die Blutrote Königin startet die Partie mit der gleichnamigen Karte, die bereits auf dem Spielfeld liegt. Diese hat den Effekt, dass entsprechend der Anzahl von anderen geschwächten verbündeten und gegnerischen Karten ihre Stärke um 3 ansteigt. Sie setzt also ganz auf Schwächungseffekte und um sie zu besiegen, müsst ihr ihre eigene Taktik gegen sie verwenden.

Für euer Deck sind daher folgende Karten essentiell:

2-mal Chimäre: Diese Karte hat genau den gleichen Effekt wie die Blutrote Königin, nur dass die Stärke um 2 und nicht um 3 steigt und das der Effekt nur bei geschwächten gegnerischen Karten auftritt. Da ihr aber zwei Karten davon habt, könnt ihr den Effekt auf +4 verdoppeln. Die Chimäre ist Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“, das ihr bei Händlern kaufen könnt.

Diese Karte hat genau den gleichen Effekt wie die Blutrote Königin, nur dass die Stärke um 2 und nicht um 3 steigt und das der Effekt nur bei geschwächten gegnerischen Karten auftritt. Da ihr aber zwei Karten davon habt, könnt ihr den Effekt auf +4 verdoppeln. Die Chimäre ist Teil vom Boosterpack „Schwergewichte“, das ihr bei Händlern kaufen könnt. 2-mal Rictus: Diese Karte hat ebenfalls den Effekt der Blutroten Königin. Die Stärke steigt zwar nur um 1 an, tritt aber sowohl bei verbündeten als auch bei gegnerischen geschwächten Karten auf. Rictus habt ihr in jedem Fall in der Sammlung, da die Karte eine Belohnung für den Sieg über einen der Spieler auf eurem Weg hierhin war.

Diese Karte hat ebenfalls den Effekt der Blutroten Königin. Die Stärke steigt zwar nur um 1 an, tritt aber sowohl bei verbündeten als auch bei gegnerischen geschwächten Karten auf. Rictus habt ihr in jedem Fall in der Sammlung, da die Karte eine Belohnung für den Sieg über einen der Spieler auf eurem Weg hierhin war. Gi Nattak: Diese Karte ersetzt eine verbündete Karte und erhöht die Stärke der Karten unter und über ihr um den Wert der zerstörten Karte. Ihr bekommt die Karte als Belohnung für die Karneval-der-Karten-Herausforderung „Fluch der Gi„.

Der Rest eures Decks kann variieren und ist nicht so immens spielentscheidend. Ihr solltet eine gute Mischung aus Karten haben, die andere Karte ersetzen können und Karten, die bei Zerstörung den Wert verbündeter Karten erhöhen. Unsere restliches Deck sieht wie folgt aus:

Todesklaue

Chocobo & Mogry

Mogry-Trio

Smaragdhexe

2-mal Kimara-Wanze

2-mal Griffon

2-mal Geist der Gi

Mit Griffon und Geist der Gi könnt ihr gut die Stärkewerte von wichtigen Karten auf dem Brett verschieben. Die anderen Karten helfen euch, schnell neue Felder auf dem Brett zu erschließen oder zurückzuerobern. Aber wie gesagt, gibt es hier viele Möglichkeiten den Rest eures Decks zu gestalten. Am wichtigsten für das Deck sind Chimäre, Rictus und Gi Nattak.

Taktik für die Partie

Zu Beginn der Partie wollt ihr möglichst früh beide Rictus- und Chimärenkarten auf der Hand haben. Wählt alle anderen Karten zu Beginn zum Tausch aus, um diese Karten möglichst direkt zu erhalten. Startet das Match andernfalls direkt wieder neu, wenn ihr Pech beim Ziehen gehabt habt.

Damit eure Taktik aufgeht, wollt ihr die obere und untere Reihe in Beschlag nehmen. Versucht möglichst zu Beginn oben links einen Rictus abzulegen, gefolgt von beiden Chimären auf den Feldern darunter. Habt ihr das geschafft, ist dies schon die halbe Miete, da ihr jeden Bonus, den die Blutrote König durch Schwächung der Einheiten erhält, auch euch gutgeschrieben wird. Aber da ihr mehrere Karten mit diesem Effekt gelegt habt, ist der Bonus bei euch höher.

Beide Chimären und einen Rictus auf den Feldern ganz links zu haben, ist der Schlüssel zum Sieg (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Nutzt im nächsten Schritt den Rest eures Decks, um die nächste Spalte an Feldern zu besetzen beziehungsweise mit ersetzenden Karten zurückzuerobern. Idealerweise legt ihr so noch eure verbleibende Rictus- beziehungsweise Chimärenkarte auf der unteren oder oberen Reihe ab, um die jeweilige Reihe zu stärken.

Ganz am Schluss der Partie kommt dann Gi Nattak zum Einsatz, den ihr auf das erste Feld der mittleren Reihe ablegt. Der Stärkewert der dortigen Karte (Rictus oder Chimäre), der bis zu diesem bereits enorm angestiegen ist, wird dann verdoppelt und den Karten darüber und darunter zugeschrieben.

Gi Nattak verdoppelt die Punkte der mittleren Reihe in diesem Fall und schreibt sie den äußeren Reihen zu (Bildquelle: Square Enix/GIGA)

Auf diese Weise steigt euer Punktekonto hoch genug an, so dass die Blutrote Königin keine Chance mehr hat, euch zu überflügeln. Der Sieg ist euer und als Belohnung erhaltet ihr die Karte „Blutrote Königin“ für euer Deck.

