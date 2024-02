Final Fantasy 7 Rebirth: Materia- und Esper-Liste mit allen Fundorten

In Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr 86 verschiedene Materia sammeln, die euch das individuelle Gestalten eurer Builds erlauben. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Materia und auch der 12 Esper, die ihr euch ebenfalls in Form der bunten Kugeln aneignen könnt.

Alle Materia und Esper finden

Wie schon im FF7 Remake sind auch in Rebirth die Materia in fünf verschiedene Kategorien unterteilt. Dazu gehören:

Grüne Materia: Beinhalten aktive Magiesprüche sowie Buffs und Debuffs.

Beinhalten aktive Magiesprüche sowie Buffs und Debuffs. Blaue Materia: Beinhalten unterstützende Effekte, mit denen ihr beispielsweise eure grünen Materia verbinden könnt.

Beinhalten unterstützende Effekte, mit denen ihr beispielsweise eure grünen Materia verbinden könnt. Gelbe Materia: Beinhalten Techinken und Spezialmanöver.

Beinhalten Techinken und Spezialmanöver. Lila Materia: Beinhalten passive Boosts für eure Statuswerte.

Beinhalten passive Boosts für eure Statuswerte. Rote Materia: Beinhalten die Esper im Spiel.

Eure Materia könnt ihr in mehreren Stufen leveln, um stärkere Versionen von Magiesprüchen oder stärkere passive Boni freizuschalten. Um sie zu leveln, müsst ihr sie nicht aktiv benutzen, sondern einfach nur in die Sockel eurer Waffen und Rüstungen einsetzen. Für jeden Kampf erhaltet ihr neben EP nämlich auch FP, die eure Materia nach und nach aufwerten. Stellt daher sicher, dass immer alle Sockel eurer Ausrüstung mit Materia besetzt sind, damit keine FP ins Leere gehen.

Von den meisten Materia gibt es viele unterschiedliche Fundorte im Spiel und ihr könnt sie auch in vielfacher Anzahl bei Händlern kaufen. Im Folgenden listen wir euch die Fundorte aller Esper und Materia auf, damit ihr keine verpasst. Da ihr nach der Story die Kapitelauswahl freischaltet, sind sie auch nicht verpassbar und ihr könnt sie relativ schnell nachholen.

Esper-Fundorte (Rote Materia)

Chocobo & Mogry: Von Beginn an im Inventar.

Ifrit: Von Beginn an bei Red XIII ausgerüstet.

Shiva: Von Beginn an im Inventar.

Leviathan: Könnt ihr ab Kapitel 2 im Spielmenü unter System → DLC/Bonus abholen, sofern ihr einen Spielstand vom FF7 Remake (PS4- oder PS5-Version) besitzt.

Ramuh: Könnt ihr ab Kapitel 2 im Spielmenü unter System → DLC/Bonus abholen, sofern ihr einen Spielstand vom Yuffie-DLC (Episode INTERmission) besitzt, der Erweiterung der PS5-Version vom FF7 Remake.

Titan: Besiegt Titan im Kampfsimulator. Den Simulator schaltet ihr automatisch im Verlauf von Kapitel 2 frei. Schließt optional alle drei Titan-Schreine in der Grasland-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Titan im Kampfsimulator. Den Simulator schaltet ihr automatisch im Verlauf von Kapitel 2 frei. Schließt optional alle drei Titan-Schreine in der Grasland-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Phönix: Besiegt Phönix im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Junon-Region zu Beginn von Kapitel 4 möglich. Schließt optional alle drei Phönix-Schreine in der Junon-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Phönix im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Junon-Region zu Beginn von Kapitel 4 möglich. Schließt optional alle drei Phönix-Schreine in der Junon-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Alexander: Besiegt Alexander im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Corel-Region zu Beginn von Kapitel 7 möglich. Schließt optional alle drei Alexander-Schreine in der Corel-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Alexander im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Corel-Region zu Beginn von Kapitel 7 möglich. Schließt optional alle drei Alexander-Schreine in der Corel-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Kujata: Besiegt Kujata im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Gongaga-Region zu Beginn von Kapitel 9 möglich. Schließt optional alle drei Kujata-Schreine in der Gongaga-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Kujata im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Gongaga-Region zu Beginn von Kapitel 9 möglich. Schließt optional alle drei Kujata-Schreine in der Gongaga-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Neo-Bahamut: Besiegt Neo-Bahamut im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Cosmo-Canyon-Region zu Beginn von Kapitel 10 möglich. Schließt optional alle drei Neo-Bahamut-Schreine in der Cosmo-Canyon-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Neo-Bahamut im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Cosmo-Canyon-Region zu Beginn von Kapitel 10 möglich. Schließt optional alle drei Neo-Bahamut-Schreine in der Cosmo-Canyon-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Odin: Besiegt Odin im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Nibel-Region zu Beginn von Kapitel 11 möglich. Schließt optional alle drei Odin-Schreine in der Nibel-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern.

Besiegt Odin im Kampfsimulator. Dies ist nach Erreichen der Nibel-Region zu Beginn von Kapitel 11 möglich. Schließt optional alle drei Odin-Schreine in der Nibel-Region ab, um euch den Kampf zu erleichtern. Gilgamesch: Schließt sämtliche Feldforschungen in allen sechs Regionen ab. Daraufhin könnt ihr Gilgameschs Insel auf dem mittleren Ozean betreten und ihn dort besiegen, um seine Materia zu erhalten.

Schließt sämtliche Feldforschungen in allen sechs Regionen ab. Daraufhin könnt ihr Gilgameschs Insel auf dem mittleren Ozean betreten und ihn dort besiegen, um seine Materia zu erhalten. Mogry-Trio: Erhaltet ihr mit dem Vorbesteller-DLC.

Grüne Materia

Heilen: Von Beginn an im Inventar. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Grasland-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 2). Liegt zu Beginn von Kapitel 8 im zweiten Raum des Gold Saucers. Während der Prüfung in Kapitel 10 müsst ihr mit Red XIII Artefakte im Raum finden und zu Bugenhagen bringen. Diese Materia findet ihr als Artefakt auf der rechten Seite auf dem Vorsprung.

Behandeln: Könnt ihr im Verlauf der Nebenquest “Adäquate Windnutzung“ erhalten (Kapitel 2). Nachdem die Mühle repariert wurde, fällt diese Materia von der Mühle auf den Boden, wo ihr sie einfach einsammeln könnt. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Junon-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

Wiederbeleben: Auf einer Anhöhe in Nord-Corel. Ihr müsst euch vom erhöhten Teil des Orts auf die Ebene darunter fallen lassen (Kapitel 7). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Nibel-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

Schutzengel: Kann bei Chadley in der Mittlerer-Ozean-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Glut: Von Beginn an im Inventar. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Cloud“ (ab Kapitel 2). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Corel-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

Frost: Von Beginn an im Inventar. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Tifa“ (ab Kapitel 2). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Grasland-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

Glut & Frost: Kann bei Chadley in der Grasland-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Gewitter: Von Beginn an im Inventar. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Barret“ (ab Kapitel 2). Auf dem Hauptweg durch die Mithril-Mine während Kapitel 3. Im Kaminzimmer im oberen Stockwerk des Gasthauses in Unter-Junon ab Kapitel 4. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Junon-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 4).

Luft: Von Beginn an im Inventar. Auf dem Bergpfad zum Berg Nibel während Kapitel 1. Links auf einem Felsvorsprung bei der engen Passage. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Aerith“ (ab Kapitel 2). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Corel-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 9).

Gewitter & Luft: Kann bei Chadley in der Junon-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Toxin: Von Beginn an bei Red XIII ausgerüstet. Kann während Kapitel 8 gefunden werden. Während der Jagd auf den Kaktor durch die Canyons beim Under Saucer liegt diese Materia in einer Sackgasse. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Gongaga-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 9).

Gestein: Kann bei Chadley in der Gongaga-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Toxin & Gestein: Kann bei Chadley in der Cosmo-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Schwerkraft: Kann bei Chadley in der Corel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Meteorit: Unter einem Stapel Shinra-Kisten im Bohrbereich 1F nahe dem Fahrstuhl in Kapitel 1. Kann bei Chadley in der Nibel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Versiegelung: Liegt im größten Bereich der alten Mine von Süd-Corel. Kann erst während und nach der Nebenquest “Patient entführt!“ während Kapitel 7 betreten werden.

Zeit: Rang-III-Belohnung für das Seeräuberschiff-Minispiel in Costa del Sol (Ab Kapitel 6). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Nibel-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 11).

Zerstörung: Kann ab der Gongaga-Region (Kapitel 9) bei Händlern gekauft werden. Liegt während Kapitel 9 am Ende der Sackgasse im Verbindungsgang innerhalb des Gongaga-Reaktors nahe dem Rastpunkt. Wenn ihr das Trio aus Aerith, Yuffie und Red XIII das zweite Mal in Kapitel 13 steuert, findet ihr diese Materia rechts im Bereich beim Altar der Erlösung.

Barriere: Kann ab Kapitel 6 bei Händlern gekauft werden. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Cosmo-Feldforschung: Stufe 1“ (ab Kapitel 10). Liegt im Bereich von Generator 3 der Shinra-Villa während Kapitel 11.

Gestärkte Attacke: Liegt während Kapitel 1 am Ende der Sackgasse im Nordosten der Gnipahellir-Höhle auf dem Boden. Kann ab Kapitel 6 bei Händlern gekauft werden. Während Kapitel 7 in der Mine mit Yuffie, Barret und Tifa. Nach Ankunft im Bereich des Kontrollturms 3F links auf einem Stapel Kisten. Vor dem dritten Tor in der Höhle der Gi während Kapitel 10 könnt ihr mit Red XIII östlich vom Tor eine Wand hochlaufen und diese Materia in der östlichsten Ecke finden.

Gestärkte Abwehr: Auf der Shinra-8 während Kapitel 5 im Raum mit dem Kartenturnier könnt ihr links nach draußen gehen und diese Materia auf dem Boden finden. Beim Smaragdaltar während Kapitel 10 müsst ihr die vierte Statue bei einem Schreinaltar finden. Vor dem Altar könnt ihr rechts nach unten zu einer Wasserstelle springen, wo diese Materia liegt.

Geschwächte Attacke: Kann ab der Gongaga-Region (Kapitel 9) bei Händlern gekauft werden.

Geschwächte Abwehr: Zu Beginn des Aufstiegs zum Berg Corel in Kapitel 7 trennt sich die Gruppe auf und ihr seid mit Aerith und Red XIII unterwegs. Links vom Rastpunkt geht es zu einer kleinen Wasserstelle mit einer lila Truhe. Rechts davon findet ihr diese Materia.



Blaue Materia

FP-Boost: Im Tunnel Nr. 1 der Mithril-Mine während Kapitel 3 direkt nach dem sehr schmalen Gang am Boden. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Corel-Kampfauftrag: Unter Tage“ (ab Kapitel 7). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Nibel-Kampfauftrag: Tanz der Dämonen“ (ab Kapitel 11). In einem der westlichen Prüfungsschreine während Kapitel 13, nachdem alle Partymitglieder ihre Prüfungen absolviert haben.

Elementaraffinität: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Junon-Kampfauftrag: Herrscher der Lüfte“ (ab Kapitel 4). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Gongaga-Kampfauftrag: Entfernte Erschütterungen“ (ab Kapitel 9).

Materialismus: Direkt nach den ersten Treppen in der Mako-Fabrik während Kapitel 1 geht es links zu einem Fahrstuhl. Lauft aber zuvor rechts in die Sackgasse für diese Materia. Liegt am Boden eines Kraters nahe der Westküste in der Junon-Region (Ab Kapitel 4). Könnt ihr in Mogry-Läden für 6 Mogry-Medaillen kaufen. Im oberen Stockwerk vom Anwesen des Chocobo-Weisen in der Nibel-Region (Ab Kapitel 11). Kann für 2.500 Gold Saucer Punkte bei Händlern im Gold Saucer eingetauscht werden. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Cosmo-Kampfauftrag: Nature's Vengeance“ (ab Kapitel 10).

Amplifikation: Nachdem ihr während Kapitel 1 über die schmale Holzplanke an der Felswand vorbei seid, könnt ihr links zu einem kleinen Bereich hinunterklettern, wo diese Materia liegt. Belohnung für die Nebenquest “Glück im Unglück“ in Cosmo Canyon (ab Kapitel 12).

Widerstand: Belohnung für die Nebenquest “Der Traum vom freien Himmel“ in der Junon-Region (Ab Kapitel 4). Schließt das Musikstück “Barret’s Theme“ beim Klavier in Nord-Corel mit Rang A ab. Auf der Anhöhe neben der Hängebrücke im Dschungel von Gongaga. Ihr benötigt das Chocobo der Region, um über den Pilz zur Materia zu springen. Auf dem Weg zum Nibel-Reaktor mit Tifa und Yuffie während Kapitel 11. In der südöstlichen Sackgasse nach der Passage mit den hohen Kletterwänden.

Magische Verkettung: Kann bei Chadley in der Cosmo-Region für Datenpunkte gekauft werden.

TP-Absorption: Kann bei Chadley in der Corel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

MP-Absorption: Kann bei Chadley in der Nibel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Auto-Magie: Direkt links auf der erhöhten Plattform während Kapitel 1, nachdem ihr über eine Leiter den Bohrbereich 1F betreten habt. Kann bei Chadley in der Grasland-Region für Datenpunkte gekauft werden.

MP-Einsparung: Kann bei Chadley in der Junon-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Magieverstärkung: Kann bei Chadley in der Gongaga-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Schnellzauber: Kann bei Chadley in der Mittlerer-Ozean-Region für Datenpunkte gekauft werden.



Gelbe Materia

Chakra: Von Beginn an im Inventar. Rang-II-Belohnung für das Sit-up-Duell-Minispiel im Gym in der Corel-Region. Liegt auf einer der Außenterrassen vom Syldra Inn in Cosmo Canyon. Nachdem ihr während Kapitel 13 im alten Tempel das erste Mal die Schwerkraft umgedreht habt, seht ihr vor euch einen Mann in schwarzer Robe. Springt rechts von ihm auf die Eben darunter und danach noch eine weitere Ebene nach unten, wo diese Materia liegt.

Analyse: Von Beginn an im Inventar. Wird während dem Materia-Tutorial freigeschaltet.

Gebet: Von Beginn an im Inventar.

Stehlen: Kann ab Kapitel 2 bei Händlern gekauft werden.

Feindtechnik: Ab Freischaltung des Kampfsimulators während Kapitel 2 könnt ihr regelmäßig nach Erreichen neuer Regionen Bioanalyse-Kampfherausforderungen abschließen, um neue Feindtechniken zu erlernen, die ihr mit dieser Materia ausführen könnt. Diese müssen also nicht mehr wie im FF7 Remake selbst gefunden werden.

Morphen: Kann bei Chadley in der Grasland-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Meister der Gegenstände: Kann bei Chadley in der Junon-Region für Datenpunkte gekauft werden.

ATB-Boost: Kann bei Chadley in der Corel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Limit-Union: Kann bei Chadley in der Gongaga-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Sprung: Kann bei Chadley in der Cosmo-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Dunkle Künste: Kann bei Chadley in der Nibel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Almosen: Kann bei Chadley in der Mittlerer-Ozean-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Fortuna: Erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest “Ultimatum des ultimativen Partylöwen“ im Gold Saucer. Diese Quest wird erst freigeschaltet, nachdem ihr alle anderen Aufträge im Spiel erledigt und das Ende von Kapitel 12 erreicht habt.



Lila Materia

TP-Boost: Von Beginn an im Inventar. Liegt direkt rechts neben der ersten Bank für TP-Regeneration während Kapitel 1. Nicht zu verfehlen. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Anfängerhalle“ (ab Kapitel 2). Liegt in Unter-Junon beim Bootslager auf dem Boden (ab Kapitel 4). Schließt das Musikstück “On Our Way“ beim Klavier im Krähennest (östlich in Junon) mit Rang A ab. Rechts vor der Bühne am Event Square im Golden Saucer (Ab Kapitel 8). Kann während Kapitel 8 gefunden werden. Während der Jagd auf den Kaktor durch die Canyons beim Under Saucer liegt diese Materia in einer Grube. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Gongaga-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

MP-Boost: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Red XIII“ (ab Kapitel 2). Liegt in der südöstlichen Ecke des ersten Höhlenbereichs, den ihr mit Barret und Red XIII in der Mithril-Mine während Kapitel 3 durchquert. Schließt das Musikstück “Tifa’s Theme“ beim Klavier in Costa del Sol mit Rang A ab. Während dem Aufstieg zum Berg Corel in Kapitel 7. Auf dem zweiten Pfad gibt es östlich eine kleinen Höhlendurchgang, der zu einer Klippe mit der Materia führt. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Cosmo-Feldforschung: Stufe 2“ (ab Kapitel 12).

Kraft: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Corel-Kampfauftrag: Die wüste Wüste“ (ab Kapitel 9).

Magie-Boost: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Cosmo-Kampfauftrag: Antike Erinnerungen“ (ab Kapitel 10).

Ausdauer: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Grasland-Kampfauftrag: Weiden und Wölfe“ (ab Kapitel 2). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Corel-Kampfauftrag: Vorsicht, spießig!“ (ab Kapitel 7).

Bewusstsein: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Junon-Kampfauftrag: Herrscher der Lüfte“ (ab Kapitel 4). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Gongaga-Kampfauftrag: Tödliche Kombination“ (ab Kapitel 9).

Glücks-Boost: Kann nach Story-Fortschritt u.a. bei Verkaufsautomaten gekauft werden. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Cait Sith“ (ab Kapitel 9).

Geschwindigkeit: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Gongaga-Kampfauftrag: Wurzeln des Übels“ (ab Kapitel 9).

Gil-Boost: Kann ab Kapitel 12 für 3.000 Gold Saucer Punkte bei Händlern im Gold Saucer eingetauscht werden.

EP-Boost: Sobald ihr während Kapitel 13 im alten Tempel zum ersten Mal die Wahl zwischen zwei Gravitationsmechanismen habt, geht nicht zum linken (lila), sondern zum rechten (gelb). Dies führt euch zu einem Bereich, indem ihr auf der obersten Ebene diese Materia findet.

Erstschlag: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Grasland-Kampfauftrag: Aufstand im Grünen“ (ab Kapitel 2). Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Cosmo-Kampfauftrag: Explosives Potpourri“ (ab Kapitel 10).

Provozieren: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Grasland-Kampfauftrag: Wächter der Erde“ (ab Kapitel 2).

Meister der Gegenstände: Liegt auf dem Steg in der Höhle des Hafen der Graslande ganz im Westen der Region (ab Kapitel 2).

Effizientes Blocken: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Synchro-Aktionen und -Fertigkeiten“ (ab Kapitel 2). Schließt das Musikstück “Cinco de Chocobo“ beim Klavier im Dorf von Gongaga mit Rang A ab. Sobald ihr in Kapitel 13 mit Aerith zu vier Kelchen kommt, die ihr mit magischer Energie füllen könnt, entscheidet euch für den südlichen Kelch. Im südöstlichen Raum des rekonstruierten Bereichs liegt dann die Materia.

Präzise Abwehr +: Liegt auf dem Dach links nach dem Bereich, wo ihr den ersten Kampf mit Synergie-Attacken während Kapitel 1 bestritten habt. Von Beginn an bei Red XIII ausgerüstet. Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Kampftraining: Yuffie“ (ab Kapitel 7).

ATB-Schock: Kann bei Chadley in der Junon-Region für Datenpunkte gekauft werden.

ATB-Kooperation: Kann bei Chadley in der Nibel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Wilder Trickser: Kann bei Chadley in der Cosmo-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Auto-Spezialfertigkeit: Kann bei Chadley in der Grasland-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Auto-Waffenfertigkeit: Kann bei Chadley in der Corel-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Synchro-Link: Kann bei Chadley in der Gongaga-Region für Datenpunkte gekauft werden.

Limitspende: Kann bei Chadley in der Mittlerer-Ozean-Region für Datenpunkte gekauft werden.

TP ⇔ MP: Bei der Mako-Quelle auf dem Hauptweg zum Nibel-Reaktor mit Tifa und Yuffie während Kapitel 11.

Stärke ⇔ Magie: Sobald ihr während Kapitel 11 mit Cait Sith in der Ventilationskontrolle 3F der Shinra-Villa seid, rollt durch den blauen Schacht hoch zu 4F, wo diese Materia liegt.

Vitalität ⇔ Willenskraft: Belohnung für die Kampfsimulator-Herausforderung „Nibel-Kampfauftrag: Die Boten des Todes“ (ab Kapitel 11).



