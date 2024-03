Final Fantasy 7 Rebirth: Beste Gruppe für alle Kämpfe

In Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr euch eure Gruppe oftmals selbst zusammenstellen. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu den Teammitgliedern wissen müsst und wer das beste Team des Spiels ist.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Alle Rollen der Gruppenmitglieder in FF7 Rebirth

Insgesamt gibt es in FF7 Rebirth 7 spielbare Charaktere, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Sie können in folgenden Rollen unterteilt werden:

Damage Dealer: Cloud, Red XIII, Tifa und Yuffie

Support/Heiler: Aerith

Tank: Barret

Magie: Cait Sith, der jedoch auch als Trickster angesehen werden kann, mit Fokus auf Magie.

Beste Gruppe für die brutalen und legendären Kämpfe

Wie ihr eure Gruppen zusammenstellt, ist natürlich euch überlassen. Vor allem solltet ihr auch darauf achten, dass ihr mit euren Gruppenmitgliedern mindestens einmal die unterschiedlichen Synchro-Fertigkeiten verwendet, um die Verbundenheit zu erhöhen. Allerdings würden wir folgende Charaktere als „Beste Gruppe“ bezeichnen:

Cloud, Yuffie und Red XIII

Mit ihnen könnt ihr auch die schwersten Kämpfe des Spiels, wie beispielsweise Gilgamesch, brutalen und legendären VR-Kämpfe, bewältigen. Die drei haben eine Vielzahl an hilfreichen Abilities und besitzen zudem noch Synchro-Fertigkeiten, die euer Limit aufwerten. Sodass ihr mit allen drei Charakteren auf die Limitstufe 3 gelangen könnt. Achtet aber auch darauf, dass ihr bei euren Waffen die jeweilige Waffenfertigkeit freispielt, um alle Fertigkeiten verwenden zu können, die ein Charakter bietet.

Red XIII und Cloud sind sehr gute Allrounder mit vielen hilfreichen Fähigkeiten. Was Red XIII zudem so stark macht, ist der Punkt, dass er auch viele Support-Fertigkeiten besitzt. Yuffie spezialisiert sich auf das Ausnutzen der elementaren Schwächen eines Feindes. Hierdurch könnt ihr viele Feinde extrem schnell in den Schockzustand versetzen. Außerdem beherrscht sie Fern- und Nahkampfangriffe gleichermaßen. So könnt ihr auch mit „Elementar-Ninjutsu“ die elementare Zugehörigkeit von Yuffies Wurfstern-Angriffen ändern.