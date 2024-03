Final Fantasy 7 Rebirth: Johnnys Sammlung vollenden & Schatztruhe öffnen

Für Johnnys Sammlung in Final Fantasy 7 Rebirth müsst ihr 88 Gegenstände finden. Diese Aufgabe ist die ultimative Herausforderung für Komplettisten und wir zeigen euch an dieser Stelle die Fundorte bzw. Freischaltbedingungen für alle Items sowie den inhalt von Johnnys Schatztruhe.

Johnnys Sammlung freischalten

Johnnys Sammlung schaltet ihr nach Abschluss des Alleskönner-Auftrags „Der Griff nach sieben Sternen“ frei. Diese Nebenquest könnt ihr bereits in Kapitel 7 starten, aber erst frühestens ab Kapitel 9 in Johnnys Strandhotel in Costa del Sol beenden.

Im Anschluss werden in Johnnys Hotel Items und Pokale für eure Leistungen im Spielverlauf ausgestellt. Gewinnt ihr etwa alle Chocobo-Rennen, bekommt ihr einen Pokal dafür, der als ein solches Item zählt. Andere Gegenstände wie Plüschtiere müsst ihr wiederum kaufen oder auf andere Weise finden.

Die Sammlung ist quasi eine Completion List und wenn ihr alle Trophäen von Final Fantasy 7 Rebirth freischalten wollt, müsst ihr alle 88 Gegenstände für Johnnys Sammlung finden bzw. freischalten. Ein paar der Items sind übrigens semi-verpassbar und ihr könnt sie erst nach Ende der Story durch die Kapitelauswahl nachholen, solltet ihr sie verpassen.

Inhalt von Johnnys Schatztruhe

Habt ihr Johnnys Sammlung vollendet, könnt ihr übrigens die rote Truhe neben Johnny beim Strandhotel öffnen. Darin befindet sich eines der Notenblätter für das Klavier-Minispiel.

Der folgenden Liste entnehmt ihr alle Infos für Fundorte und Freischaltung aller 88 Items.

Alle Gegenstände für Johnnys Sammlung

