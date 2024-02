Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Trophäen - Leitfaden für Platin

Auch in Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr natürlich Trophäen freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Platin erhaltet und die 100 % erreicht.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen

Insgesamt könnt ihr in Final Fantasy VII Rebirth 61 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 5x Silber, 54 Bronze) freischalten. Die Liste besteht aus einer Mischung aus Handlungselementen der Geschichte, Sammelobjekten, Mini-Games und spezifischen Aufgaben innerhalb bestimmter Kapitel.

Spielzeit für alle Trophäen: 150 bis 200 Stunden.

150 bis 200 Stunden. Benötigte Spieldurchläufe : 2, da ihr es auf „Schwer“ spielen müsst und sich der Schwierigkeitsgrad erst nach dem Abschluss des ersten Durchlaufs freischaltet.

2, da ihr es auf „Schwer“ spielen müsst und sich der Schwierigkeitsgrad erst nach dem Abschluss des ersten Durchlaufs freischaltet. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Schwer (aber erst im zweiten Durchlauf auswählbar).

Schwer (aber erst im zweiten Durchlauf auswählbar). Verpassbare Trophäen: 0, ihr könnt verpasste Trophäen nach der Story nachholen. Ihr könnt trotzdem darauf achten, dass die kapitelspezifischen Trophäen im ersten Durchlauf freischaltet, damit ihr sie nicht auf schwer absolvieren müsst.

0, ihr könnt verpasste Trophäen nach der Story nachholen. Ihr könnt trotzdem darauf achten, dass die kapitelspezifischen Trophäen im ersten Durchlauf freischaltet, damit ihr sie nicht auf schwer absolvieren müsst. Online Trophäen: 0

0 Verbuggte Trophäen: 0

Roadmap für 100 %

Schritt 1: Spielt die Story durch und achtet darauf, dass ihr die kapitelspezifischen Trophäen freischaltet.

Spielt die Story durch und achtet darauf, dass ihr die kapitelspezifischen Trophäen freischaltet. Schritt 2: Danach solltet ihr durch die Kapitelauswahl Chapter 13 auswählen und die 100 % erreichen, also alle Weltberichte, alle Nebenmissionen, alle Sammelobjekte etc abschließen.

Danach solltet ihr durch die Kapitelauswahl Chapter 13 auswählen und die 100 % erreichen, also alle Weltberichte, alle Nebenmissionen, alle Sammelobjekte etc abschließen. Schritt 3: Gilgamesch besiegen, daraufhin die Brutal/Legendary VR Missionen von Chadley abschließen und die Götterdämmerung freispielen. Die VR-Missionen schaltet sich frei, sobald ihr den Gilgamesch besiegt habt.

Gilgamesch besiegen, daraufhin die Brutal/Legendary VR Missionen von Chadley abschließen und die Götterdämmerung freispielen. Die VR-Missionen schaltet sich frei, sobald ihr den Gilgamesch besiegt habt. Schritt 4: Alle Kapitel auf „Schwer“ beenden.

Damit ihr eine bessere Übersicht zu den kapitelspezifischen Trophäen habt, listen wir sie euch auf:

Kapitel 4: Kompanie, halt!

Kompanie, halt! Kapitel 4: Der Stolz Midgards

Der Stolz Midgards Kapitel 5: Königliches Kartenspiel

Königliches Kartenspiel Kapitel 12: Tosender Applaus

Die Hoffnung des Planeten

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten

Trophäe: Platin

Wo Licht ist, da sind auch Schatten

Freischaltbedingung: Kapitel 1 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Der Anfang einer großen Reise

Freischaltbedingung: Kapitel 2 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Schicht im Schacht

Freischaltbedingung: Kapitel 3 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Die Ehrenauszeichnung

Freischaltbedingung: Kapitel 4 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Eine Schifffahrt, die ist lustig?

Freischaltbedingung: Kapitel 5 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Davon stand nichts im Prospekt

Freischaltbedingung: Kapitel 6 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Der Preis des Fortschritts

Freischaltbedingung: Kapitel 7 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Flucht aus dem Paradies

Freischaltbedingung: Kapitel 8 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Der Schrei des Planeten

Freischaltbedingung: Kapitel 9 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Die Wiege der Planetenkunde

Freischaltbedingung: Kapitel 10 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Verdammte Degeneration

Freischaltbedingung: Kapitel 11 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Auf Wolke 7

Freischaltbedingung: Kapitel 12 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Erfüll dein Schicksal

Freischaltbedingung: Kapitel 13 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Reunion

Freischaltbedingung: Kapitel 14 abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Das erledige ich!

Freischaltbedingung: Den ersten Kampf gewonnen

Trophäe: Bronze

Bekommt ihr automatisch im Spielverlauf.

Schwäche zeigen

Freischaltbedingung: Die erste elementare Schwäche ausgenutzt

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr einen Feind mit seiner elementaren Schwäche angreifen. Rüstet die Fertigkeit „Analyse“ aus und analysiert im Kampf damit einen Gegner. Dadurch seht ihr oben rechts im Menü die elementare Schwäche. Greift ihn mit der passenden Magie an, um die elementare Schwäche auszunutzen.

Freunde sind füreinander da

Freischaltbedingung: Den ersten Gefährten aus einer Notlage gerettet

Trophäe: Bronze

Manche Feinde besitzen Angriffe, die ein Teammitglied „festhalten“ und somit immobiliseren. Wenn das passiert, müsst ihr den Charakter aus der Immobilisation retten. Hierfür müsst ihr entweder den Feind angreifen oder das Körperteil attackieren, das euer Teammitglied festhält.

Schockschwere Not

Freischaltbedingung: Den ersten Gegner geschockt

Trophäe: Bronze

Die Schockleiste ist die orange Leiste, die ihr bei Gegnern unter der Gesundheitsleiste seht. Sie müsst ihr komplett auffüllen. Ihr erhaltet sie eigentlich automatisch im Spielverlauf. Sobald ein Gegner „schockanfällig“ wird, könnt ihr entweder Magie benutzen, gegen die der Feind schwach ist, oder Fertigkeiten verwenden, bei denen „Schockpotential: Groß“ steht. Hierdurch füllt sich die Leiste schneller auf.

Am Limit

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal ein Limit eingesetzt

Trophäe: Bronze

Die Limitleiste lädt sich während des Kampfes auf. Genauer gesagt wenn ihr Schaden erleidet oder einen Gegner schockt. Sie wird mit einer gelben Leiste, neben dem entsprechenden Charakter, am rechten unteren Bildschirmrand angezeigt. Sobald die Leiste voll ist, müsst ihr die Limit-Ability einsetzen und die Trophäe gehört euch. Solltet ihr eigentlich ebenfalls automatisch im Spielverlauf bekommen.

Imposante Unterstützung

Freischaltbedingung: Die erste Esper beschworen

Trophäe: Bronze

Bevor ihr eine Esper beschwören könnt, müsst ihr sie auf den jeweiligen Charakter ausrüsten. Die Esper rüstet ihr genauso wie Materia aus. Während des Kampfes füllt sich die Beschwörungsleiste auf und sobald sie voll ist, könnt ihr mit einem oder zwei ATB-Balken die jeweilige Esper beschwören. Solltet ihr auch automatisch im Spielverlauf erhalten.

Teamplayer

Freischaltbedingung: Die erste Synchro-Aktion eingesetzt

Trophäe: Bronze

Für eine Synchro-Aktion müssen zwei Charaktere in der Party sein, die eine Synchro-Aktion besitzen. Ihr könnt neue Synchro-Aktionen im Kodex freischalten. Wenn sich zwei passende Charaktere im Team befinden, müsst ihr einfach nur L1 halten und draufhin entweder Viereck oder Dreieck drücken, um eine Synchro-Aktion durchzuführen.

Gemeinsam stark

Freischaltbedingung: Die erste Synchro-Fertigkeit eingesetzt

Trophäe: Bronze

Für eine Synchro-Fertigkeit müssen zwei Charaktere in der Party sein, die zusammen eine Synchro-Fertigkeit besitzen. Ihr könnt neue Synchro-Fertigkeiten im Kodex freischalten. Wenn sich zwei passende Charaktere im Team befinden, müsst ihr die Synchro-Leiste genügend aufladen, um eine Synchro-Fertigkeit ausführen zu können. Hierfür benötigt ihr ATB-Balken. Beispiel: Tifa und Cloud müssen jeweils eine bestimmte Anzahl an vorherigen ATB-Fertigkeiten ausführen, um gemeinsam eine Synchro-Fertigkeit durchzuführen. Sobald die jeweils benötigte Anzahl an ATB-Balken benutzt wurden, könnt ihr eine Synchro-Fertigkeit ausführen. Solltet ihr ebenfalls automatisch im Spielverlauf freischalten.

Alleskönner Reloaded

Freischaltbedingung: Den ersten Auftrag erledigt

Trophäe: Bronze

Aufträge sind die Alleskönner-Nebenmissionen, die mit einem grünen Ausrufezeichen markiert sind. Beendet eine Alleskönner-Nebenmission und die Trophäe gehört euch.

Waffenkunde für Anfänger

Freischaltbedingung: Die erste Waffenfertigkeit auf die höchste Stufe gebracht

Trophäe: Bronze

Jede Waffe besitzt eine Waffenfertigkeit. Mit Benutzung der jeweiligen Waffe levelt ebenfalls die Waffenfertigkeit. Die Waffenfertigkeit levelt jedoch schneller, wenn sie im Kampf beutzt. Wenn sie ihr Maximum erreicht hat, seht ihr im Menü ein gelbes Ausrufezeichen neben der Waffen. Das bedeutet, dass die Waffenfertigkeit die höchste Stufe erreicht hat. Verwendet eine Waffe einfach so lange, bis sie die höchste Stufe hat. Hinweis: Sobald die höchste Stufe erreicht ist, schaltet ihr die Waffenfertigkeit auch für alle anderen Waffen des jeweiligen Charakters frei. Selbst wenn ihr die Waffe wechselt, könnt ihr die erlernte Waffenfertigkeit weiterhin als Angriff benutzen.

Wo ihr alle Waffen findet, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

I am a Materia Girl

Freischaltbedingung: Die erste Materia auf die nächste Stufe gebracht

Trophäe: Bronze

Materia wird ebenfalls durch die Nutzung im Kampf gelevelt. Rüstet sie aus und behaltet sie so lange an, bis sie die nächste Stufe erreicht hat. Im Normalfall solltet ihr die Trophäe ebenfalls automatisch bekommen.

Blutiger Anfänger

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal den Rang bei Blut der Königin erhöht

Trophäe: Bronze

Blut der Königin ist eines der Minigames des Spiels. Um im Rang zu steigen, müsst ihr 3 Matches gegen unterschiedliche Gegenspieler gewinnen, die sich fast an jedem Ort befinden. Wenn ihr die Questline verfolgt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch. Zum ersten Mal im Rang aufsteigen könnt ihr direkt in Kapitel 2 erreichen. Im Startort befinden sich direkt 3 Gegenspieler, die ihr einfach nur besiegen müsst. Wo ihr alle Karten bekommt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Jäger der verlorenen Schätze

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal einen Schatz gefunden

Trophäe: Bronze

In den offenen Bereichen gibt es Orte an denen ihr eine Schatzsuche abschließen könnt. Das Icon ähnelt einer Kiste mit einem Ausrufezeichen, die Symbole sind weiß. An einer dieser Stellen müsst ihr alle Schätze finden, die sich in Kisten befinden. Wenn ihr auf der Map über das Icon overt, seht ihr, wie viele Kisten benötigt sind, um die Schatzsuche abzuschließen.

Nächster Stopp: Chocobo-Haltestelle

Freischaltbedingung: Drei Chocobo-Haltestellen in Betrieb genommen

Trophäe: Bronze

Überall auf der Map sind Chocobo-Haltestellen verteilt. Ihr erkennt sie auf der Map an dem blauen Symbol mit dem Chocobo drauf. Um eine Haltestelle in Betrieb zu nehmen, müsst ihr an das umgefallene Schild der Haltestelle gehen und Dreieck gedrückt halten, um es aufzuheben. Wenn ihr euch in der Nähe einer Haltestelle befindet, findet ihr dort immer ein Chocobo-Kücken, das euch zur Haltestelle führt.

Da liegt der Hase im Pfeffer

Freischaltbedingung: Mithilfe eines Chocobos zwei von Hasen verbuddelte Schätze gefunden

Trophäe: Bronze

Chocobos können in den Open Zones verbuddelte Schätze finden. Reitet auf einem Chocobo und haltet auf dem Steuerkreuz nach oben, sobald ein blaues Fragezeichen über euch erscheint. Daraufhin wittert das Chocobo und zeigt euch eine blaue Spur. Folgt der Spur zum Schatz und buddelt es mit dem Steuerkreuz nach unten aus. Ihr könnt auch darauf achten, ob ihr Hasen in der offenen Spielwelt seht. Im Normalfall ist dort ein Schatz vergraben.

YouTuber PowerPyx zeigt es euch im folgenden Video:

Du gehörst jetzt mir!

Freischaltbedingung: Zum ersten Mal eine Esper im Kampf besiegt und ihre Materia erhalten

Trophäe: Bronze

Ihr könnt im Kampfsimulator von Chadley gegen Esper antreten. Um die Esper zu schwächen, solltet ihr in der Spielwelt immer die Icons „Esperkunde“ (Esperkristalle) abschließen. Pro Zone gibt es immer mindestens eine Esper und mindestens 3 Esperkunden. Schließt die drei Esperkunden ab, tretet gegen die Esper im Kampfsimulator an und besiegt sie.

Forschungsassistent

Freischaltbedingung: Fünf Weltberichte angelegt

Trophäe: Bronze

„Siehe Prof. Dr. Weltbericht“.

Experte für Weltberichte

Freischaltbedingung: Fünfzig Weltberichte angelegt

Trophäe: Bronze

„Siehe Prof. Dr. Weltbericht“.

Prof. Dr. Weltbericht

Freischaltbedingung: Alle Weltberichte in einer Region angelegt

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr den offenen Zonen immer alle gelben Icons abschließen. Dazu zählen:

Funktürme

Kampfplätze (wo ihr jedoch nicht alle Zusatzziele erfüllen müsst)

Esper-Kristalle (Esperkunde)

Lebensquellen

Protosubstanzen

Beistand für Mogrys

Wenn ihr die Karte öffnet, könnt ihr unten links euren aktuellen Fortschritt in der jeweiligen Zone sehnen. Damit ihr alle Icons angezeigt bekommt, müsst ihr alle Funktürme einer Zone beenden und daraufhin alle sichtbaren gelben Icons abschließen. Sobald ihr alle absolviert habt, kann es sein, dass noch weitere spawnen. Schließt auch diese ab und die Trophäe gehört euch.

Mitarbeiter der Beck GmbH & K.o. KG

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in den Graslanden gefunden

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Grasland-Region abschließen. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Kommandant von Fort Kondor

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in der Junon-Region gefunden

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Junon-Region abschließen, um die Substanz zu erhalten. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Schatz von Wüste beschützen!

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in der Corel-Region gefunden

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Corel-Region abschließen, um die Substanz zu erhalten. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Ehrenturk

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in der Gongaga-Region gefunden

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Gongaga-Region abschließen, um die Substanz zu erhalten. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Gambit-Meister

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in der Cosmo-Region gefunden

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Cosmo-Region abschließen, um die Substanz zu erhalten. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Beobachter der Schwarzkutten

Freischaltbedingung: Die Protosubstanz in der Nibel-Region

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 4 Zwischenschritte für die Protosubstanz in der Nibel-Region abschließen, um die Substanz zu erhalten. Öffnet die Map, um unten links euren Fortschritt zu sehen. Wenn ihr alle Funktürme freischaltet und alle weiteren gelben Icons abschließt, könnt ihr die Protosubstanz-Icons nicht verpassen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Trophäe „Der legendäre Schwertmeister“ abschließt.

Der legendäre Schwertmeister

Freischaltbedingung: Gilgamesch besiegt

Trophäe: Silber

Um gegen Gilgamesch antreten zu können, müsst ihr zuerst in allen Regionen die jeweilige Protosubstanz bekommen. Sobald ihr ihn freischaltet, findet ihr ihn auf der Gilgamesch-Insel, die in der nordöstlichen Ecke des Ozeans liegt. Ihr könnt den Bereich ab Kapitel 13 erreichen. Nachdem ihr alle Protosubstanzen erhalten habt, informiert euch Chadley über die neue Location. Fahrt mit der Tiny Broco über das Meer, bis ihr in der nordöstlichen ein Torii-Gate (rot) seht und fahrt hindurch. Fahrt dem Streckenverlauf nach, um zur Insel zu kommen. Auf der Insel selbst müsst ihr zuerste drei Bosskämpfe bestreiten, gegen jeweils 2 Esper gleichzeitg. Danach kommt der Kampf gegen den Gilgamesch. Die Aufgabe gehört sicherlich zu den schwerten Trophäen des Spiels.

Freund der Mogrys

Freischaltbedingung: Den Distributionsrang des Mogry-Ladens auf das Maximum gesteigert

Trophäe: Bronze

Um den Distributionsrang des Mogry-Ladens auf das Maximum zu bringen, müsst ihr in jeder Region die dazugehörigen Mogry-Symbole auf der Map abschließen. Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr alle Weltberichte abschließt.

Materia-Perfektionist

Freischaltbedingung: Zusammen mit Chadley alle möglichen Materia entwickelt

Trophäe: Silber

Für Weltbrichte erhaltet ihr in der jeweiligen Region Punkte. Diese Punkte müsst ihr an bei Chadley für die verfügbaren Materia eintauschen. Wichtig: Die Punkte zählen nur für die spezifische Region und jede Region besitzt spezifische Materia. Um alle Materia entwickeln zu können, müsst ihr alle Weltberichte des Spiels abschließen. Wo ihr alle Materia erhaltet, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Kompanie, halt!

Freischaltbedingung: Alle Gardisten der 7. Infanterie Migards für die Parade in Junon rekrutiert

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in Kapitel 4 alle 10 Einheiten vor der Parade in Junon rekrutieren. Dies ist ebenfalls wichtig, um „Der Stolz Midgards“ zu erhalten. Siehe „Der Stolz Midgards“.

Der Stolz Midgards

Freischaltbedingung: Den Preis für die gelungenste Darbietung gewonnen

Trophäe: Bronze

Nachdem ihr alle 10 Einheiten in Kapitel 4 für die Junon-Parade rekrutiert habt, müsst ihr eure Formation auswählen und an der Parade teilnehmen. Wählt die Formation so, dass es überall drei Sterne hat, also den härtesten Schwierigkeitsgrad. Schließt daraufhin die Parade ab.

Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch die Fundorte der 10 Gardisten, die ihr rekrutieren müsst, und die Parade:

Königliches Kartenspiel

Freischaltbedingung: Das BdK-Turnier auf der Shinra 8 gewonnen

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in Kapitel 5 das Turnier im Minispiel „Blut der Königin“ gewinnen. Legt am besten vor jedem Match einen manuellen Speicherstand an, damit ihr ihn nach einer Niederlage laden könnt. Falls ihr jedoch im Match bereits erkennt, dass ihr verlieren solltet, könnt ihr die Options-Taste drücken und das Match einfach von vorne beginnen.

Tosender Applaus

Freischaltbedingung: In der Bewertung für die Aufführung von Loveless den S-Rang oder besser erreicht

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in Kapitel 12 die Loveless-Vorführung mit dem S-Rang abschließen. Bevor ihr ins Theater geht, solltet ihr einen manuellen Speicherstand anlegen. Falls ihr den S-Rang verpassen solltet, könnt ihr euren Speicherstand einfach laden und die Aufführung von vorne beginnen.

Johnnys Ein-Sterne-Hotel

Freischaltbedingung: Johnnys Sammlung freigeschaltet und zehn Exponate dafür besorgt

Trophäe: Bronze

Siehe „Johnnys Sieben-Sterne-Hotel“.

Johnnys Drei-Sterne-Hotel

Freischaltbedingung: Johnnys Sammlung freigeschaltet und dreißig Exponate besorgt

Trophäe: Bronze

Siehe „Johnnys Sieben-Sterne-Hotel“.

Johnnys Fünf-Sterne-Hotel

Freischaltbedingung: Johnnys Sammlung freigeschaltet und sechzig Exponate dafür besorgt

Trophäe: Silber

Siehe „Johnnys Sieben-Sterne-Hotel“.

Johnnys Sieben-Sterne-Hotel

Freischaltbedingung: Johnny davon in Kenntnis gesetzt, dass seine Sammlung nun vollständig ist

Trophäe: Gold

Zu Johnnys Sammlung schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Ein Held mit Ecken und Kanten

Freischaltbedingung: Sephiroth im 3D-Brawler besiegt

Trophäe: Bronze

Der 3D-Brawler befindet sich im Gold Saucer. Um gegen Sephiroth antreten zu können, müsst alle vorherigen 3D-Brawler-Gegner besiegen und ebenfalls alle Allekönner-Aufträge (grüne Nebenmissionen) abgeschlossen haben. Daraufhin könnt ihr ihn im 3D-Brawler als Feind auswählen. Dies ist also erst ab Kapitel 13 möglich.

Klaviervirtuose

Freischaltbedingung: Alle sechs Stücke des Vereins zur Popularisierung des Pianofortes gespielt und jeweils die Belohnung erhalten

Trophäe: Bronze

Insgesamt gibt es 8 Lieder, allerdings müsst ihr nur die ersten 6 Lieder finden und sie auf dem Piano mit Rang A oder höher abschließen, um die Trophäe zu bekommen. Die Lieder könnt ihr in den Städten beziehungsweise Dörfern finden, mit einer Ausnahme. Die Pianostücke liegen immer auf dem Piano. Lied 7 und 8 erhaltet ihr, nachdem ihr die ersten 6 abgeschlossen habt.

Fundort Lied 1 „On Our Way“ (Kapitel 4): Junon-Region - im Dorf Krähennest, das ganz im Osten liegt. Durch die Nebenmission „Fürsorge“ erreicht ihr automatisch das Dorf.

Fundort Lied 2 „Tifa's Theme“ (Kapitel 6): Corel-Region - Costa del Sol, im Hotel. Ihr erhaltet es automatisch während der Hauptmission.

Fundort Lied 3 „Barret’s Theme“ (Kapitel 7): Corel-Region - Nord-Corel (Siedlung), ihr erreicht es automatisch während der Hauptstory. Ihr findet es in der Bar der Stadt.

Fundort Lied 4 „Cinco de Chocobo“ (Kapitel 9): Gongaga-Region - Gongaga-Siedlung. Ihr erreicht den Ort automatisch im Verlauf der Story.

Fundort Lied 5 „Two Legs? Nothin’ To It“ (Kapitel 10): Cosmo-Region - Cosmo Canyon (Stadt), ihr erreicht den Ort automatisch im Verlauf der Story. Das Piano befindet sich auf der Ebene „Cosmo Canyon - Stufe des Vagabundierens“.

Fundort Lied 6 „Aerith’s Theme“ (Kapitel 11): Nibel-Region - ihr erhaltet das Lied nach Abschluss der Nebenmission „Der Engel mit dem weißen Fell“.

Nachdem ihr die 6 Lieder mit einem A-Rang oder höher abgeschlossen habt, müsst ihr mit dem blinden Mann neben dem Piano sprechen, um eure Belohnung zu erhalten. Danach bekommt ihr die Trophäe.

Mögen die Spiele beginnen!

Freischaltbedingung: Alle Kampfprogramme in der Muskelmanege abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Die Muskelmanege befindet sich im Gold Saucer, den ihr im Kapitel 8 erreicht. Um alle Kampfprogramme in der Muskelmanege freizuschalten, müsst ihr zuerst die Story beenden. Insgesamt gibt es 32 Kämpfe, die ihr dort abschließen müsst.

Rivale der Rennbahn

Freischaltbedingung: Alle Rennen auf der Chocobo-Rennbahn gewonnen

Trophäe: Bronze

Die Chocobo-Rennen schaltet ihr im Verlauf von Kapitel 9 frei, das Minigame befindet sich daraufhin im Gold Saucer. Es schalten sich jedoch erst alle Rennen frei, nachdem ihr Kapitel 12 und die Nebenmission „Esoteric Secrets of the Elders“ aus der Nibel-Region abgeschlossen habt. Insgesamt müsst ihr alle 20 Rennen gewinnen.

Der Alleskönner, der alles kann

Freischaltbedingung: Alle Aufträge abgeschlossen

Trophäe: Bronze

Hiermit sind alle grünen Alleskönner-Aufträge gemeint. Für alle Nebenmissionen schreiben wir euch noch einen separaten Guide.

Zu neuen Höhen

Freischaltbedingung: Mit einem Charakter die Stufe 70 erreicht

Trophäe: Bronze

Wenn ihr die Platin erspielen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch.

Schockierend viel Schaden

Freischaltbedingung: Einen Schadensbonus von 300 % bei einem geschockten Gegner erreicht

Trophäe: Bronze

Es läuft ähnlich wie in Final Fantasy 7 Remake ab. Spielt als Tifa im Kampfsimulator von Chadley und kämpft gegen den ungeschwächten Titan-Esper. Das folgende Video von YouTuber PowerPyx zeigt euch, wie es funktioniert:

Gut gelernt ist halb gewonnen

Freischaltbedingung: Alle Waffenfertigkeiten und Limits inklusive denen, die in den Kodizes erhalten sind, gelernt

Trophäe: Bronze

Wo ihr alle Waffen erhaltet, zeigen wir euch im verlinkten Guide. Von ihnen mit ihr die jeweilige Waffenfertigkeit erlernen. Eine Waffenfertigkeit levelt schneller, wenn ihr sie im Kampf verwendet. Sobald ihr eine neue erlernt habt, müsst ihr die Waffe wechseln und von ihr die Fertigkeit erlernen. Ob ihr die Waffenfertigkeit erlernt habt, erkennt ihr am gelben Haken eures Menüs, der neben der Waffe sichtbar wird. Die Limits könnt ihr ab Gruppenstufe 9 im Kodex freischalten.

Warum einfach, wenn es auch schwierig geht?

Freischaltbedingung: Alle Kapitel auf dem Schwierigkeitsgrad Schwierig abgeschlossen

Trophäe: Silber

Sobald ihr das Spiel beendet habt, könnt ihr die Kapitel auf Schwer spielen. Der Ablauf ist also ähnlich wie in Final Fantasy 7 Remake.

Hart im Nehmen

Freischaltbedingung: Alle Kämpfe in Chadleys Kampfsimulator gewonnen

Trophäe: Silber

Um alle Kämpfe in Chadleys Kampfsimulator freizuspielen, müsst ihr den Gilgamesch besiegen. Daraufhin schalten sich weitere Kämpfe frei. Alle anderen Kämpfe innerhalb der Simulation schalten sich durch die Story, den Piratenschatz, Weltberichte und Nebenmissionen frei. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, schaltet ihr also automatisch auch alle Kämpfe in Chadleys Kampfsimulator frei. Manche Gefecht besitzen jedoch unterschiedliche Voraussetzungen zur Freischaltung. Sie sehr jedoch, wenn ihr sie in der Kampfsimulation auswählen wollt. Unten rechts im Menü stehen dann jeweils die Voraussetzungen.