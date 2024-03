Xbox-Hit siegt auf der PlayStation: Jetzt will jeder dieses Spiel zocken

Sony zeigt im PlayStation-Store, welche Spiele gerade besonders oft vorbestellt werden. Ein Blick in die Top 5 ergibt jetzt eine große Überraschung. Der Piraten-Hit Sea of Thieves kämpft sich nach vorne, obwohl er von Microsoft stammt und ursprünglich auf der Xbox und für den PC erschienen ist.

PlayStation-Spieler wollen unbedingt ein Xbox-Game zocken

PlayStation-Spieler wollen die schwarze Flagge hissen und in wilden Gewässern nach Schätzen suchen. Umso praktischer, dass Sea of Thieves am 30. April 2024 für die PS5 erscheinen soll. Der Wunsch nach dem Leben auf hoher See lässt sich anhand der meistgewünschten Spiele im PlayStation-Store belegen. Auf der Liste der Spiele, die am häufigsten vorbestellt werden, steht die Premium Edition des Piratenabenteuers für 59,99 Euro aktuell auf dem vierten Platz. Die Standard Edition für 39,99 Euro schafft es zumindest noch auf den neunten Platz (Quelle: PlayStation-Store).

Die angehenden Piraten sollten sich glücklich schätzen. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Sea of Thieves überhaupt auf der PlayStation 5 erscheinen darf. Das Spiel stammt von Entwickler Rare, der zu Microsoft gehört. Dementsprechend ist es bisher nur für Xbox-Konsolen und den PC verfügbar. Das Open-World-Abenteuer ist jetzt aber eines von vier Spielen, die auch auf anderen Plattformen wie der PlayStation und der Nintendo Switch erscheinen dürfen.

Bisher hat Sony den Gefallen nicht erwidert. Mit der eisernen Regel der Konsolenexklusivität macht der PlayStation-Hersteller aber womöglich einen großen Fehler.

Selbst Jack Sparrow ist inzwischen ein Teil von Sea of Thieves:

Sea of Thieves A Pirate's Life Reveal-Trailer

Ubisoft scheitert mit eigenem Piratenabenteuer

Die Vorfreude auf den PlayStation-Release von Sea of Thieves beweist mal wieder, dass sich Spieler nicht für Markentreue, sondern für gute Spiele interessieren. Es hilft bestimmt auch, dass Skull and Bones, der große Piraten-Konkurrent von Ubisoft, direkt nach Release Leck geschlagen und auf den Grund des Meeres gesunken ist.

Aktuell gibt es trotzdem noch drei Spiele im PlayStation-Store, die häufiger vorbestellt werden. Dabei handelt es sich um die Deluxe Edition von MLB The Show 24, die Deluxe Edition von Dragon’s Dogma 2 und die Star Wars Battlefront Classic Collection. Der Sci-Fi-Shooter wird auch auf dem PC heiß erwartet.