Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Waffen finden

In Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr für eure Partymitglieder viele Waffen finden, deren Anzahl sich im Vergleich zum FF7 Remake noch einmal stark erhöht hat. An dieser Stelle findet ihr die komplette Waffenliste mitsamt aller Fundorte und Waffenfertigkeiten.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

Anzeige

Waffen-Fundorte in FF7 Rebirth

Neue Waffen findet ihr meistens in lila Schatztruhen. Die Farbe zeigt euch dabei an, dass sich in der Kiste eine Waffe verbirgt. Die Truhen sind meist prominent entlang des Hauptpfads durch die Story platziert, einige wenige sind aber doch ganz gut versteckt. Für ein paar Waffen müsst ihr wiederum bestimmte Aufträge absolvieren oder ihr bekommt sie als Belohnung bei Minispielen.

Ihr könnt übrigens im Grunde keine der Waffe verpassen, denn selbst wenn ihr den initialen Fundort verpassen solltet, könnt ihr die meisten Waffen im späteren Spielverlauf dann einfach bei Händlern kaufen. Die Nachteile sind dann nur, dass diese meist erst im nächsten Kapitel erhältlich sind und ihr dafür Gil ausgeben müsst.

Anzeige

Wie schon im FF7 Remake besitzt jede Waffe eine individuelle Fertigkeit. Wendet ihr diese oft genug im Kampf an, werdet ihr sie meistern und könnt sie dann auch mit anderen Waffen verwenden. Am besten ist es deshalb bei jeder neuen Waffe erst einmal die Fertigkeit zu meisten. Im Kampf wird die Fertigkeit auch mit einem Punkt im Auswahlmenü markiert, so lange ihr sie nicht gemeistert habt.

Den folgenden Listen könnt ihr die Fundorte aller Waffen für jeden Charakter entnehmen. Zudem listen wir euch die Werte für physische Attacke (ATK), magische Attacke (MATK) sowie die jeweilige Waffenfertigkeit auf.

Waffenliste für Cloud

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Panzerschwert 88 88 Impulshieb: Ein rascher Schwertstoß mit blitzschnellem Annähern an den Gegner. Schockpotenzial: Groß. Von Beginn an ausgerüstet. Prachtklinge 101 75 Flammenblitz: Tränkt die Klinge für einen mächtigen Angriff mit feuer- und blitzelementarer Energie. Kann in der Luft eingesetzt werden. Kann ab Kapitel 2 bei Waffenhändlern für 3.000 Gil gekauft werden. Runenschwert 44 132 Störung: Entfesselt einen verheerenden Angriff und wechselt die Kampfhaltung. Gewährt bei einem Treffer ATB-Energie. Kann in der Luft eingesetzt werden. Nach der Junon-Parade in Kapitel 4, wenn ihr mit Cloud und ein paar Soldaten unterwegs seid in der lila Truhe direkt rechts vor euch. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Kraftfresser 79 79 Entfesselte Offensive: Verbessert eine Zeit lang die Offensivhaltung. Bei gedrückter Taste werden drei Angriffe ausgeführt und der Tobsucht-Effekt wird verstärkt. Sobald ihr in Kapitel 8 in Under Saucer angekommen seid und Gus eure Party in die Zelle gesperrt hat, sollt ihr seinem Handlanger folgen. Dabei kommt ihr rechts an der lila Truhe vorbei. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Kristallschwert 95 121 Ende mit Schrecken: Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Nachdem ihr in Kapitel 9 den Gongaga-Reaktor betreten habt, müsst ihr euch im ersten Bereich rechts durch einen Spalt zwängen. Geht vorher jedoch geradeaus in die Sackgasse, um diese Waffe zu finden. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Vulkanklinge 132 64 Klingenstrahl: Verschießt eine Sichel aus elementneutraler magischer Energie, die in gerader Linie auf den Gegner zufliegt. Auf dem Weg zum Nibel-Reaktor mit Tifa und Yuffie während Kapitel 11. Auf einer Plattform zwischen zwei hohen Kletterwänden steht die lila Truhe. Wellenbrecher 100 136 Konterstellung: Erlaubt es, gegnerische Angriffe mit mächtigen Konterattacken zu erwidern. Verringerter Schaden bei „Präziser Abwehr“. Kann in der Luft eingesetzt werden. Sobald ihr im alten Tempel während Kapitel 13 das erste Mal grüne Kletterpflanzen hochklettern müsst, klettert nicht den Hauptpfad nach links, sondern klettert rechterhand hinauf, wo ihr zu einem Bereich mit der Waffenkiste kommt.

Anzeige

Waffenliste für Red XIII

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Mithril-Halsband 97 79 Sternenstaubstrahl: Fügt Gegnern in weitem Umkreis schweren Schaden zu. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Von Beginn an ausgerüstet. Halsband der Rebellion 116 63 Sichelklauen: Zerfetzt den Gegner. In der Rächerhaltung wird die gesamte Rächerleiste verbraucht, wodurch Angriffskraft und Wirkungsbereich vergrößert werden. In einer lila Truhe direkt vor euch, nachdem ihr in Kapitel 3 die Steuerung von Barret und Red XIII übernommen habt. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Silberhalsband 107 87 Frostiges Gebrüll: Nimmt der Charakter während des Kampfes Schaden, schießt er mit eisigen Klingen um sich. Ist der Gegenangriff erfolgreich, wird die Rächerleiste aufgeladen. Ab Kapitel 6 Siegbelohnung für den ersten Platz in Run Wild’s Free-for-All Challenge in Costa del Sol. Amethysthalsband 88 107 Lunares Tempo: Verleiht allen Gruppenmitgliedern „Hast“. Kann nur in der Rächerhaltung verwendet werden. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Liegt im ersten Bereich der alten südlichen Corel-Mine, welche erst während und nach dem Auftrag “Patient entführt“ in Kapitel 7 betreten werden kann. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Goldhalsband 145 60 Heilender Hüter: Leert die Rächerleiste und heilt die TP aller Gruppenmitglieder entsprechend. Innerhalb vom Gongaga-Reaktor müsst ihr während Kapitel 9 an einer Stelle den Wasserspiegel anheben. Dabei kommt ihr zu einem Kontrollraum, wo ihr eine Kiste verschieben müsst, um ein Kabel freizulegen. Klettert anschließend über die Kiste und zwängt euch durch den Schacht in der Ecke, um zu einem versteckten Bereich mit dieser Waffe zu gelangen. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Magiehalsband 111 67 Ansporn des Hüters: Leert die Rächerleiste und füllt die ATB-Leisten aller Gruppenmitglieder entsprechend auf. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Während der Prüfung in Kapitel 10 müsst ihr mit Red XIII Artefakte in einem Raum finden und zu Bugenhagen bringen. Diese Waffe findet ihr als Artefakt auf der erhöhten Ebene in der Ecke rechts vor euch, wo ihr die Wand hochlaufen könnt. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Brisingamen 112 113 Todbringer: Führt einen Angriff aus. Je geringer die verbleibenden TP, desto höher der erteilte Schaden. Wenn ihr in Kapitel 13 das Trio aus Aerith, Yuffie und Red XIII das zweite Mal steuert, findet ihr diese Waffenkiste link im Bereich beim Altar der Erlösung.

Anzeige

Waffenliste für Barret

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Gatling-Gewehr 75 75 Schockschuss: Wandelt alle voll geladenen ATB-Einheiten in einen geballten Schuss um. Schockpotenzial: Groß. Von Beginn an ausgerüstet. Großkaliber 112 57 Extramagazin: Lädt spezielle Munition, die die Attacke und das Schockpotenzial von „Angriff“ und „Feuerstoß“ erhöht. In einer lila Truhe ab Kapitel 2 auf einer Insel zentral in den Sümpfen der Graslande, die ihr mit den Chocobos durchqueren müsst. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Feindeswerfer 79 71 Avalanche-Credo: Erhöht eine Zeit lang das eigene TP-Maximum und teilt TP mit verwundeten Gefährten. In der östlichen Sackgasse des Bereichs beim Kontrollturm 1F innerhalb der Mine während Kapitel 7. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Vulkankanone 64 86 Energiehaken: Schleudert den Gegner mit einem heftigen Angriff in die Luft. Zusatzeffekt: Nachladen. Nachdem südlich von Corel in der Wüste Barret während Kapitel 8 wieder zu euch gestoßen ist, findet ihr diese lila Truhe anschließend direkt rechts vor euch. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Fafnir 72 101 Approximationsschuss: Bündelt alle voll geladenen Einheiten der ATB-Leiste zu einem vernichtenden Schuss. Belohnung für den Auftrag “Der Traum von der perfekten Waffe“ in der Gongaga-Region ab Kapitel 9. Panzerfaust 82 67 Bebende Erde: Barret schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft. Während Kapitel 10 könnt ihr in der Höhle der Gi vor dem Tor des Zorns links zu einer Sackgasse mit dieser lila Truhe abbiegen. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Schrei des Planeten 123 76 Befreiung des Geistes: Erhöht die ATB-Aufladungsrate eine Zeit lang extrem. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Wenn ihr zum zweiten Mal in Kapitel 13 das Trio aus Cloud, Tifa und Barret steuert, müsst ihr eine Kiste in den Abgrund schieben, damit ihr sie als Plattform zum nächsten Bereich nutzen könnt. Nach der anschließenden kurzen Zwischensequenz mit den Soldaten findet ihr die Waffenkiste in dem nördlichen Turm mit den drei Zugängen.

Waffenliste für Tifa

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Lederhandschuhe 106 70 Hackentritt: Tifa schwingt sich in die Luft und führt einen heftigen Tritt aus. Von Beginn an ausgerüstet. Sylphenhände 100 77 Stürmischer Umsturz: Führt einen windelementaren Angriff aus, der Gegner am Boden in die Luft hebt und umgekehrt. Zusatzeffekt: Zieht Gegner näher heran. In der Luft einsetzbar. In einer lila Truhe auf dem Hauptweg durch die Mithril-Mine in Kapitel 3 links neben einer Leiter, die nach unten führt. Nicht zu übersehen. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Kaiserhände 158 55 Übermacht: Angriffe, die auf diese Fertigkeit folgen, haben eine erhöhte Chance, den Gegner einzuschüchtern. Kann in der Luft eingesetzt werden. In einer lila Truhe im ersten Frachtraum, wo ihr zum zweiten Mal mit Tifa die mutierten Versionen der Männer in schwarzen Roben während Kapitel 5 bekämpft. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Drachenklauen 141 60 Auf Hochtouren: Malträtiert den Gegner mit heftigen Schlägen und erhöht den Schaden des nachfolgenden Kommandos. Rang-3-Belohnung im Minispiel “Desert Rush“ in Under Saucer ab Kapitel 8. Tigerzähne 99 63 Kampfrauschsphäre: Platziert eine magische Sphäre vor Tifa, die bei Kontakt Schaden verursacht. Sobald ihr mit Tifa, Yuffie und Aerith während Kapitel 9 im Gongaga-Reaktor seid, müsst ihr euch im überfluteten Bereich mit dem Greifhaken nach oben ziehen und trefft hier auf drei Chimera-Feinde. Dreht euch nach dem Kampf um und zieht euch mit dem Greifhaken zur Ebene darüber, wo ihr schon die lila Truhe sehen könnt. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Kristallhandschuhe 73 106 Mächtige Entfesselung: Eine modifizierte Version von „Entfesselung“. Versieht entfesselte Angriffe mit elementneutralem magischen Schaden und erhöht ihr Schockpotenzial. In einer lila Truhe auf dem Hauptweg beim Garm-Pass zum Nibel-Reaktor während Kapitel 11. Kurz nachdem ihr mit Tifa und Yuffie aufgebrochen seid. Jarngreipr 101 67 Rechtschaffende Faust: Ein rascher Frontalangriff. Erhöht den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand. Wenn ihr im alten Tempel während Kapitel 13 nur mit Cloud, Tifa und Barret unterwegs seid, kommt ihr nach dem Bereich, wo ihr das erste Mal Shinra-Soldaten bekämpft, links an einer lila Truhe vorbei.

Anzeige

Waffenliste für Aerith

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Wachenstab 70 106 Heiliger Magiekreis: Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zwei Mal gewirkt. Von Beginn an ausgerüstet. Stab der Ewigkeit 63 116 Chronofeld: Erzeugt ein Energiefeld um den Ausführenden, das Gegner stoppt und ihnen Schaden zufügt, wenn sie in seinem Wirkungsbereich einen Angriff ausführen. Ab Kapitel 2 in der lila Truhe rechts neben Chloes Laden auf Bills Farm in den Graslanden. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Kaiserinnenwache 84 74 Schützender Magiekreis: Erzeugt einen Magiekreis, der den eigenen Angriff stärkt und Zaubernde in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. In der lila Truhe in Aeriths Zimmer im Gasthaus von Unter-Junon. Erst später in Kapitel 4 nach der ersten Begegnung mit Yuffie könnt ihr das Zimmer betreten. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Zauberstab 60 90 Lichtschild: Errichtet einen Schutzschild gegen ballistische Angriffe, der Gegner fernhält. Zu Beginn des Aufstiegs zum Berg Corel während Kapitel 7 trennt sich die Gruppe auf und ihr seid mit Aerith und Red XIII unterwegs. Links der Regenerationsbank geht es zu einer kleinen Wasserstelle mit einer lila Truhe, die diese Waffe enthält. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Stab der Weisheit 77 147 Magiekreis: Erzeugt einen Magiekreis, der bei Generierung von ATB-Energie in seinem Wirkungsbereich anderen Gefährten ebenfalls etwas ATB-Energie spendet. In der lila Truhe links neben der Regenerationsbank direkt nach der Ankunft an der Küste während Kapitel 10, die zum Dorf der Gi führt. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Prismenstab 49 143 Strahl der Vergeltung: Entfesselt vernichtende Lichtstrahlen. Erhöht den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand. Schließt ab Kapitel 12 zunächst den Auftrag “Traurige Melodie“ in der Nibel-Region ab. Anschließend werden beim Kampfsimulator in der Shinra-Villa vier neue Prüfungen freigeschaltet. Schließt sie alle ab, dann wird sich neben euch eine Tür zu Hojos Geheimlabor öffnen, wo ihr diese Waffenkiste finden könnt. Gambanteinn 67 121 Lebenspuls: Macht den Ausführenden kampfunfähig, belebt dafür aber alle kampfunfähigen Gefährten wieder und heilt ihre TP sowie etwaige negative Zustandsveränderungen komplett. Verbraucht 2 ATB-Einheiten. Nachdem ihr mit Aerith durch Füllen der Kelche mit magischer Energie das zweite Turmkonstrukt während Kapitel 13 errichtet habt, lauft ihr ein paar Treppen nach unten, wo diese Waffenkiste steht.

Waffenliste für Yuffie

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort 4-spitziger Shuriken 79 79 Elementar-Ninjutsu: Wählt ein Element aus, das verstärkt und für Ninjutsu-Angriffe verwendet wird. Von Beginn an ausgerüstet. Wirbeldolch 67 91 Aus heiterem Himmel: Ermöglicht Angriffe selbst im immobilisierten Zustand und während Schadensreaktionen. Kann in der Luft eingesetzt werden. Von Beginn an ausgerüstet. Doppelviper 91 67 Wirbelsturm: Erzeugt eine Windböe, die Gegnern im Umkreis Schaden zufügt. Zusatzeffekt: Zieht Gegner näher heran. Sobald ihr in der Mine während Kapitel 7 mit Yuffie den Greifhaken erhalten habt, müsst ihr euch zu einem Schaltpult hinüber schwingen. Direkt daneben befindet sich die lila Truhe mit der Waffe. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Adlerschwinge 87 71 Multiplizierung: Erschafft einen Doppelgänger, der eine Zeit lang genauso handelt wie das Original. Kann in der Luft eingesetzt werden. In Cissneis Haus im Dorf von Gongaga ab Kapitel 9 findet ihr diese Waffentruhe. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Mondsichel 95 107 Kaktor-Kapriole: Der Shuriken saust durch die Gegend und mäht dabei jeden Gegner nieder, auf den er trifft. Kann in der Luft eingesetzt werden. Rang-3-Belohnung für den ersten Chocobo-Trainingskurs in Cosmo Canyon. Diesen schaltet ihr über den Auftrag “Mit einem Chocobo durch die Lüfte“ ab Kapitel 10 frei. Kristallkreuz 142 67 Verbannung: Umso stärker, je mehr ATB für andere Kommandos aufgewandt wurden. Das Element ändert sich durch Elementar-Ninjutsu. Kann in der Luft eingesetzt werden. Teilt sich eine Stufe mit „Purifikation“. Maximale Stufe: 3. Während der Jagd nach Cait Sith im Gold Saucer im Verlauf von Kapitel 12 findet ihr diese lila Truhe auf eurem Hauptweg südlich des Eingangsbereichs. Fuma-Shuriken 90 90 Purifikation: Ein Angriff, der dem Gegner TP und MP entzieht. Umso effektiver, je mehr ATB-Einheiten verbraucht wurden. Kann in der Luft eingesetzt werden. Teilt sich seine Stufe mit „Verbannung“. Maximale Stufe: 3. Auf dem Hauptweg durch den Schrein der Ambition in Kapitel 13, kurz nachdem Cloud seine persönliche Prüfung hatte.

Waffenliste für Cait Sith

Waffe ATK MATK Fertigkeit Fundort Gelbes Megafon 101 75 Würfel: Wirft einen Würfel, dessen Augenzahl den Effekt bestimmt. Von Beginn an ausgerüstet. Eisenmegafon 86 86 Wahrschlagerei: Führt einen Schlag aus, der zufällig wenig oder viel Schaden verursacht. Von Beginn an ausgerüstet. Rotes Megafon 111 67 Mogryexplosion: Versetzt den Mogry in einen Zustand, der beim Absteigen eine Explosion auslöst. Könnt ihr bei Waffenhändlern ab Kapitel 10 für 5.000 Gil kaufen. Echomegafon 121 64 Mogry-Mine: Der Mogry verteilt Minen, die explodieren, wenn der Gegner auf sie tritt. Schockpotenzial: Mittel. Könnt ihr bei Waffenhändlern ab Kapitel 11 für 7.500 Gil kaufen. Kristallmegafon 111 82 Kupo-Beschwörungskunst: Der Mogry setzt zufällig eine Esper-Fertigkeit bei ausgerüsteter Beschwörer-Materia ein. Erneutes Auslösen verlängert sich nach jedem Einsatz. In der lila Truhe in der Schatzkammer vom Observatorium in Cosmo Canyon ab Kapitel 10. Nachdem ihr im Observatorium mit Bugenhagen gesprochen habt, wird euch Zugang gewährt und ihr werdet von seinem Assistenten zur Schatzkammer geführt. Kann alternativ später bei Händlern gekauft werden. Goldenes Megafon 91 101 Mogry-Gerade: Der Mogry entfesselt einen wuchtigen Fausthieb. Erhöht den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand. Nachdem ihr in der Shinra-Villa während Kapitel 11 mit Cait Sith Barret und Aerith aus der Zelle befreit habt, könnt ihr links davon eine weitere Zelle per Kistenwurf öffnen, in der eine lila Truhe steht. Gjallarhorn 152 57 Glücksgöttin: Ruft die Göttin des Glücks herbei, die eine Zeit lang die Rate erhöht, mit der alle Gefährten kritische Treffer landen.

Wie gut kennst du Final Fantasy? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.