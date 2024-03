Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Lösungen für den Karneval der Karten

Der Karneval der Karten stellt euch ab Kapitel 6 in Final Fantasy 7 Rebirth vor knifflige Kartenpuzzles in Costa del Sol, bei denen ihr vorgfertigte Situationen in Blut der Königin mit bereitgestellten Karten lösen müsst. Solltet ihr Probleme dabei haben, findet ihr ihr hier alle Lösungen für den Karenval der Karten.

Alle Karneval-der-Karten-Lösungen in FF7 Rebirth

Während der Story-Missionen in Kapitel 6 wird euch euer Weg automatisch zum Karneval der Karten führen. Für die Hauptgeschichte müsst ihr nur drei der Kartenpuzzles lösen, allerdings gibt es ingesamt 22 dieser Herausforderungen, die nach und nach in Kapitel 6 und Kapitel 12 freigeschaltet werden.

Zur besseren Verständlichkeit dieses Guides benennen wir für die Lösungen die einzelnen Kacheln auf dem Spielbrett, wie es auf dem folgenden Bild zu sehen ist.

Bildquelle: Square Enix/GIGA

Im Folgenden findet ihr die Lösungen für alle 22 Herausforderungen im Karneval der Karten. Der Abschluss lohnt sich übrigens, da ihr euch jeweils neue Blut-der-Königin-Karten als Belohnungen freischaltet.

Tripelpack

Lösung:

Sturmgreif auf C3 Montisaurus auf A1 Quetzalcoatl auf B2

Wer ist hier der Chocoboss?

Lösung:

Chocomoppel auf C1 Choco-Chic auf C3 Chocobo & Mogry auf C2

Mogry-Mogeleien

Lösung:

Sturmgreif auf B2 Kalmwolf auf C1 Mogry-Trio auf B1 Mogry-Trio Nr. 2 auf C2 Mogry-Trio Nr. 1 auf A1

Spitzfindigkeiten

Lösung:

Kaktor auf A2 Nadelkuss auf A3 Nadelkuss auf B3 Quetzalcoatl auf C3

Seeteuflische Pläne

Lösung:

Gardist auf C2 Seeteufel auf B2 Seeteufel auf C1 Mandragora auf C2 Mandragora auf C2 Gefährte der Mandragora auf C2 Gefährte der Mandragora auf C2

Im Dienste des Königs

Lösung:

Montisaurus auf A2 Montisaurus auf C2 Tomberry-König auf B3 Gedankenschinder auf B1 Planierraupe auf A1 Planierraupe auf C1

Stärkereduktion

Lösung:

Archendrache auf C2 Archendrache auf C3 Quetzalcoatl auf B2

Alle auf einen Streich

Lösung:

Bomber auf A4 Bomber auf B5 Prüfauge auf C4 Nadelspucker auf C3 Dyne auf A2

Fluch der Gi

Lösung:

Wüsten-Shagin auf A2 Berg-Igelfloh auf C2 Jabberwock auf B2 Kastagnette auf C2 Sturmgardist auf C1 Griffon auf C1 Gi Nattak auf B2

Herausforderung: Cloud

Lösung:

Gardist auf C2 Cloud auf B2 Sephiroth auf B4

Herausforderung: Barret

Lösung:

Bioratte auf A2 Berg-Igelfloh auf C2 Bomber auf B2 Kimara-Wanze auf B2 Barret auf B3

Herausforderung: Tifa

Lösung:

Kaktor auf A1 Nadelkuss auf B2 Planierraupe auf C2 Tifa auf B3 Griffon auf C2

Herausforderung: Aerith

Lösung:

Aerith auf A2 Leviathan auf A3 Mandragora auf A1 Gefährte der Madragora auf C2 Judikator auf C3

Herausforderung: Red XIII

Lösung:

Berg-Igelfloh auf B2 Steingolem auf A2 Steingolem auf B3 Red XIII auf C3 Geist der Gi auf B2

Herausforderung: Yuffie

Lösung:

Punkuin auf C1 Punkuin auf B1 Nadelkuss auf A3 Kastagnette auf C3 Bomber auf B3 Yuffie auf B3

Herausforderung: Cait Sith

Lösung:

Kosmoritter auf C1 Chocobo-Jockey auf A1 Caith Sith auf A2 Mogry auf B1 Dio auf C2 Loveless auf B2

Herausforderung: Cid

Lösung

Cid auf C1 Tiny Bronco auf A1 Riesenrad auf C2 Bomber auf B4 Kimara-Wanze auf B4

Herausforderung: Vincent

Lösung

Vincent auf B2 Dunkelmaus auf A2 Dunkelmaus auf C2 Rictus auf A1 Galianisches Biest auf B2

Fertigkeitenketten

Lösung:

Kaktor auf A1 Gagighandi auf A2 Küssmich auf C2

Stärkereduktionsketten

Lösung:

Rictus auf A1 Wüsten-Sahagin auf A2 Alacran auf C2 Jabberwock auf B2

Überschreiben

Lösung:

Großhorn auf A2 Quetzalcoatl auf B2 Karpfenkröte auf C2

Fortgeschrittenes Überschreiben

Lösung:

Kaktor auf A1 Nadelkuss auf B2 Griffon auf C2

