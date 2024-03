Final Fantasy 7 Rebirth: Tomberry-König finden und prächtige Krone stehlen

Damit ihr in Final Fantasy 7 den Alleskönner-Auftrag „Der Griff nach sieben Sternen“ abschließen könnt, müsst ihr einige Hürden überwinden. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Nebenquest erfolgreich beendet.

Final Fantasy VII Rebirth Facts

„Der Griff nach Sieben Sternen“ annehmen und beenden

Wichtiger Hinweis: Die Nebenquest „Der Griff nach Sieben Sternen“ könnt ihr zwar ab Kapitel 7 annehmen und starten, allerdings erst ab Kapitel 9 beenden.

Da die Nebenmission größtenteils mit Markierungen versehen wird, ist sie nicht allzu schwer abzuschließen. Allerdings gibt es zwei Zwischenschritte, die etwas komplexer sind. Die erklären wir euch weiter unten. Falls ihr jedoch keine Lust auf Lesen habt, könnt ihr euch auch das folgende Video anschauen. Dort erklären wir ebenfalls alles:

Materialbeschaffung an den Seilrutschen

Nachdem ihr die ersten Schritte beendet habt, müsst ihr in der Nähe der Seilrutschen nach Materialien suchen. Insgesamt gibt es 8 Seilrutschen, bei denen ihr jeweils das gesuchte Material einsammeln müsst. Die benötigte Ressource befindet sich immer am oberen Teil einer Seilrutschen, also am Start der Rutsche. Diese sind jedoch nicht auf eurer Karte markiert, deswegen kann sich die Suche etwas hinziehen. Das folgende Bild zeigt euch alle Seilrutschen auf der Karte, damit ihr die Materialbeschaffung schneller abschließen könnt:

Hier findet ihr die 8 Seilrutschen, um das benötigte Material zu beschaffen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der nächste Stolperstein ist die Suche nach dem Tomberry-König und seiner prächtigen Krone. Womit wir zum nächsten Punkt kommen.

Prächtige Krone vom Tomberry-König stehlen

Diesen Schritt könnt ihr erst absolvieren, sobald ihr euch in Kapitel 9 befindet. Um den Tomberry-König zu finden, müsst ihr zuerst alle Lebensquellen in der Corel-Region analysieren. Insgesamt gibt es 6 Stück von ihnen. 2 findet ihr im Bereich von Costa del Sol. Die anderen 4 befinden sich in der Wüste der Corel-Region, die ihr über den Gold Saucer erreicht. Wir zeigen euch die Fundorte aller Lebensquellen aus der Corel-Region. Klickt auf die Screenshots, um sie zu vergrößern:

Nachdem ihr alle Lebensquellen in der Corel-Region analysiert habt, erhaltet ihr den Standort vom Tomberry-König. Ihm sollt ihr seine prächtige Krone stehlen. Falls ihr das nicht schafft, erhaltet ihr eine beschädigte Krone. Diese reicht zwar aus, um die Nebenmission abzuschließen, aber falls ihr alle Auszeichnungen für Johnnys Hotel haben möchtet, und somit auch alle Trophäe freispielen wollt, müsst ihr seine prächtige Krone stehlen.

Damit ihr die prächtige Krone vom Tomberry-König erhaltet, müsst ihr eines eurer Teammitglieder mit der Materia „Stehlen“ ausstatten. Sobald der Tomberry-König schockanfällig wird, verliert er seine Krone. Damit er schockanfällig wird, müsst ihr ihm eine bestimmte Menge Schaden zufügen, während seine Angriffe verfehlen. Am leichtesten funktioniert dies mit Aerith oder Barret. Geht mit einen der beiden auf Abstand und greift ihn konstant mit Fernangriffen an.

Sobald er schockanfällig ist, seht ihr, dass er seine Krone verliert. Daraufhin müsst ihr den Charakter auswählen, der die Materia „Stehlen“ hat. Benutzt einen ATB-Balken, um die Fertigkeit auszuführen, damit ihr die prächtige Krone stehlt. Das folgenden Bild zeigt euch, wie es aussieht, wenn er seine prächtige Krone verliert und wie ihr sie bekommt:

Stehlt die prächtige Krone mit der Fertigkeit „Stehlen“, sobald der Tomberry-Känig schockanfällig ist. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr die prächtige Krone gestohlen habt, müsst ihr nur noch den Tomberry-König besiegen. Daraufhin bringt ihr die Krone zu Johnny, der sie dann auf seinem Schreibtisch im Hotel ausstellt.

