Bei Stubhub könnt ihr Tickets für zahlreiche Veranstaltungen kaufen und verkaufen. Mit „Fan Protect“ gibt es einen Stubhub-Käuferschutz, Verkäufern wird ein sicherer Ort zum Verkaufen von Tickets geboten. Wie sind die Erfahrungen mit Stubhub? Ist die Plattform seriös?

Wenn ihr auf der Suche nach Tickets zu scheinbar ausverkauften Veranstaltungen seid oder ihr ein Ticket für ein Event kurzfristig verkaufen wollt, stoßt ihr möglicherweise auf den Anbieter Stubhub. Anders als bei eBay Kleinanzeigen oder dem Verkauf über ein schwarzes Brett, habt ihr als Käufer immer den StubHub-Käuferschutz auf eurer Seite. Für Verkäufer wird ein kostenloses Versandetikett bei Verkauf zur Verfügung gestellt. Eine Auszahlung funktioniert über PayPal. Beachtet dabei aber, dass man es bei Stubhub mit einem Drittanbieter-Marktplatz zu tun hat. Stubhub selbst bekommt keine Ticket-Kontingente gestellt und bietet lediglich die Plattform, um Verkäufer und Interessenten zusammenzubringen.

Stubhub: Tickets kaufen

Hinweis: Bei Stubhub handelt es sich um eine Wiederverkaufsplattform. Das heißt, man bekommt von den Veranstaltern und Bands keine Tickets gestellt, sondern es gibt hier Karten, die bereits im Umlauf sind. Daraus ergeben sich einige Probleme. Die Band Rammstein hat eine einstweilige Verfügung gegen die Plattform erreicht und verbietet den Verkauf von Tickets für die eigenen Konzerte über die Plattform (Quelle:

Rolling Stone).Grund hierfür sind die teils stark überhöhten Preise für die Events. Zudem können Interessenten nicht sofort erkennen, dass die Tickets nicht direkt vom Veranstalter angeboten werden. Offizielle Angaben zur Webseite der Band finden sich hier ebenfalls nicht. Wer Rammstein-Tickets über Stubhub gekauft hat, könnte Probleme beim Einlass bekommen. Die Weitergabe hierüber ist verboten und nur über die offizielle Verkaufsplattform von Eventim, Fansale.de, erlaubt.

Ihr kauft die Tickets auf der Website von Stubhub

Per E-Mail bekommt ihr alle Informationen zur Bestellung und eine Versandnummer bei Versand.

Stubhub garantiert die Echtheit der Tickets

Für jedes Ticket bezahlt ihr eine Servicegebühr

Viele Tickets sind teurer als im Vorverkauf

Ihr könnt bei Stubhub mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen.

Stubhub: Tickets verkaufen

Könnt ihr aus irgendwelchen Gründen nicht an einer Veranstaltung teilnehmen, lassen sich die Tickets über Stubhub wieder verkaufen. Je nachdem wie beliebt die Veranstaltung ist und wie groß das Ticket-Kontingent ist, könnt ihr dabei Gewinn machen. Beachtet aber immer die AGB des Veranstalters. Oft ist ein teurerer Weiterverkauf untersagt. Verkauft ihr trotzdem ein überteuertes Ticket, kann es durch den Anbieter gesperrt werden oder ihr erhaltet eine teure Unterlassungserklärung. Was ihr beim Verkaufen beachten müsst:

Es können nur Tickets für Veranstaltungen verkauft werden, die auch bei Stubhub gelistet sind.

Nach Verkauf versorgt euch Stubhub mit einem kostenlosen Versandetikett – nun solltet ihr den Versand so schnell wie möglich gewährleisten.

Wenn ihr falsche oder ungültige Tickets verkauft , müsst ihr für alle entstandenen Kosten des von Stubhub angebotenen Käuferschutzes aufkommen.

, müsst ihr für alle entstandenen Kosten des von Stubhub angebotenen Käuferschutzes aufkommen. Pro verkauftem Ticket wird ein Verkaufsgebühr von Stubhub erhoben. Welche Gebühr für den Verkauf eines Tickets erhoben wird, erfahrt ihr, wenn ihr das jeweilige Ticket zum Verkauf einstellt.

Ist Stubhub seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Stubhub ist eine Zweitmarkt-Plattform. Das heißt, hier werden nicht Tickets verkauft, die der Anbieter direkt vom Veranstalter bekommen hat. Stattdessen verkaufen hier einzelne Leute in der Regel privat ihre Tickets. Das hat zwar den Vorteil, dass man hier eventuell eine Karte für ein eigentlich bereits ausverkauftes Event bestellen kann, bringt aber auch einige Nachteile mit sich. Ähnlich wie bei Anbietern wie Gigsberg oder Viagogo werden beliebte Events hier oft zu überteuerten Preisen angeboten. Diese hohen Preise treiben den Schwarzmarkt an und sorgen im Endeffekt auch dafür, dass Tickets im normalen Vorverkauf allmählich teurer werden. Schaut man sich die Nutzerbewertungen früherer Käufer bei Stubhub an, ergeben sich zudem weitere Probleme:

Bei Trustpilot wird der Anbieter zum Beispiel nur mit einer Gesamtwertung von 1,3 geführt (Stand: Februar 2023).

Kunden beschweren sich hier vor allem über die überhöhten Preise bei Stubhub. Der Originalpreis ist auf der Plattform nicht ersichtlich und Käufer sehen häufig erst den ursprünglichen Kaufpreis, wenn die Karte geliefert wurde.

Weiterhin beschweren sich Kunden, dass der Kundenservice nur sehr langsam oder träge bei Problemen reagiert.

In einigen Erfahrungsberichten liest man auch, dass nach einem Kauf keine Karten zur Verfügung gestellt wurden.

Wurde ein Event abgesagt oder verlegt, gab es in der Vergangenheit häufiger Probleme, Geld für die Tickets zurückzuerhalten. In der Regel können nur die ursprünglichen Käufer gekaufte Karten zurückgeben.

Fazit zu Stubhub

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. Stubhub ist kein offizieller Partner von Eventveranstaltern wie Live Nation, sondern lediglich eine Plattform, auf der andere ihre Karten weiterverkaufen können. Das führt oft zu hohen Preisen und schlechten Erfahrungen. Aufgrund der vielen schlechten Erfahrungsberichte im Netz würde ich meine Tickets nicht bei Stubhub kaufen. Durch die hohen Preise wird der Schwarzmarkt angekurbelt. Zudem ist es mir zu heikel, möglicherweise keinen Einlass mit dem Ticket zu bekommen, schließlich weiß man nie genau, vom wem man wirklich ein Ticket kauft und was man erhält. Wer das Risiko auf sich nehmen will, kann bei Stubhub Tickets kaufen. Es gibt auch Nutzerberichte, nach denen Käufer ihre Event-Tickets erhalten haben und die Veranstaltung problemlos besuchen konnten.

Wenn ihr eure Tickets doch lieber Eventim kauft, erklären wir euch an anderer Stelle, was es mit der Eventim-Ticketversicherung auf sich hat und wie ihr die Eventim-Hotline erreicht.

