„SDP“: Was bedeutet die Abkürzung der Band?

„Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag“ - so heißt es in dem wohl bekanntesten Song des Duos „SDP“. Wofür steht die Abkürzung „SDP“?

Die beiden Musiker Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin stammen aus Berlin-Spandau. Die Abkürzung ist weder auf die Namen der beiden, noch auf deren Herkunft zurückzuführen.

„SDP“: Das bedeutet der Band-Name

„SDP“ ist auch die Abkürzung für verschiedene politische Parteien, etwa für die „Socijaldemokratska Partija Hrvatske“ in Kroatien, die „Social Democratic Party“ in Großbritannien oder die ehemalige Sozialdemokratische Partei in der DDR, die sich kurz nach ihrer Gründung 1989 mit der SPD in der Bundesrepublik Deutschland zusammengeschlossen hat. Die Band ist sich der politischen Bedeutungen der Abkürzung bewusst und nimmt sie gelassen hin. So meinten sie bereits 2014:

„Wir sind mittlerweile ein wenig genervt davon. Aber zum neuen Album haben wir halt gesagt: D’rauf geschissen, dann sind wir jetzt halt eine Partei.“

Das vollständige Interview mit der Aussage aus einem österreichischen Magazin könnt ihr im Internet-Archiv nachlesen.

Dafür steht „SDP“

Den ursprünglichen Namen hat sich die Band bereits überlegt, als die beiden Mitglieder 16 Jahre alt waren. Mittlerweile finden sie „Stonedeafproduction“ aber nicht mehr so gut, weshalb sie das Kürzel „SDP“ vorziehen.

