AC/DC Tour 2024? Kommen Brian Johnson & Co. nach Deutschland?

AC/DC gehören zu den größten Legenden der Rock-Musik. Die letzten Konzerte liegen bereits über 7 Jahre zurück. Wie sieht es mit einer neuen AC/DC-Tour aus? Kommen Angus Young und Co. 2024 auf Tour und möglicherweise sogar nach Deutschland?

Aktuell gibt es keine angekündigten Tour-Termine für die Heavy-Legenden in Europa. Für den 7. Oktober steht lediglich ein Auftritt beim Power-Trip-Festival an, bei dem man in einem Mega-Line-Up neben Guns’n’Roses, Iron Maiden, Tool, Judas Priest und Metallica steht. Auch Ozzy Osbourne war angekündigt, musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Es ist die erste Live-Show von AC/DC nach 7 Jahren Live-Pause. Möglicherweise könnten bald weitere Auftritte dazukommen.

AC/DC live: Erstes Konzert nach 7 Jahren

Bei Instagram hört man die Band-Mitglieder bei ihren Vorbereitungen auf den anstehenden Festival-Auftritt. Im aktuellen Band-Line-Up stehen neben dem Gründungsmitglied Angus Young und Lead-Sänger Brian Johnson noch der Bassist Cliff Williams und Matt Laug an den Drums. Laug war bereits unter anderem als Schlagzeuger bei Alanis Morissette, Alice Cooper und Slash aktiv. Phil Rudd hat seinen Auftritt für das Power-Trip-Festival ohne Angabe von Gründen abgesagt (Quelle: Metal-Hammer). Möglicherweise könnte der erste Auftritt nach einer jahrelangen Pause auf eine größere Live-Rückkehr von AC/DC hindeuten.

2016 spielten AC/DC im Rahmen der „Rock Or Bust“-Tour in Hamburg und Leipzig, 2015 gab es eine ausgedehnte Deutschland-Tour mit Auftritten in Nürnberg, Dresden, am Hockenheimring, in München, Köln, Hannover, Berlin und Gelsenkirchen. Zum 2020 erschienenen, aktuellen Album „Power Up“ gab es keine Tour.

AC/DC: Power-Trip-Festival als Ausblick auf Tour 2024?

Gerüchten zufolge gibt es aber bereits Gespräche über eine Welt-Tournee für das Jahr 2024. Der Auftritt beim Power-Trip-Festival soll dabei zeigen, ob man noch einmal die Energie und Euphorie für eine große Konzertreise rund um die Welt aufbringen kann. So soll laut dem englischen Magazin „Daily Star“ bereits nach neuen Konzert-Terminen für das nächste Jahr Ausschau gehalten werden (Quelle: Rolling Stone). Ob es sich dabei lediglich um einzelne Auftritte oder um eine ausgedehnte Tour handeln wird, bei der AC/DC auch nach Deutschland kommen wird, ist nicht bekannt.

Sänger Brian Johnson musste die Tour 2016 wegen Gehörproblemen abbrechen. Auch aus diesem Grund gab es in den vergangenen Jahren keine Live-Auftritte von AC/DC. Nun soll er eine neue Art Hörhilfe benutzen, die Auftritte auf der lauten Bühne ohne Trommelfellschäden ermöglichen soll. Bewährt sich das Hörgerät, dürfte einer Live-Rückkehr 2024 nicht mehr viel im Weg stehen. Die Band gilt auch als heißer Anwärter als Live-Act bei der Halbzeit-Show beim Super Bowl LVIII im Februar 2024, zumindest wenn es nach Joe Lombardo, dem Gouverneur von Nevada geht (Quelle: Classic Rock). Das riesige Stadion-Event findet am 11. Februar 2024 in dem Bundesstaat in Las Vegas statt.

