Judas Priest sollten eigentlich in diesem Monat auf deutschen Bühnen als Support für die Ozzy-Osbourne-Konzerte zu sehen sein. Daraus wurde nichts, dafür wurde jetzt eine neue Tour der Metal-Legenden angekündigt. Der Vorverkauf für die Judas-Priest-Konzerte beginnt heute, am Mittwoch, den 31. Mai.

Festivals Facts

Fans von Rob Halford und Co. müssen jedoch viel Geduld mitbringen. Die Deutschland-Konzerte finden erst 2024 statt. Tickets könnt ihr euch aber schon ab heute sichern. Am Mittwoch geht der Vorverkauf ab 10:00 Uhr bei Eventim los.

Judas Priest live 2024: Vorverkauf beginnt am Mittwoch

Insgesamt spielen die britischen Metal-Koryphäen 2024 10 Auftritte in Europa, davon 3 in Deutschland. Das sind die Termine der Judas-Priest-Konzerte 2024 in Deutschland:

Sonntag, 24. März 2024: Festhalle in Frankfurt

Montag, 25. März 2024: Olympiahalle in München

Mittwoch, 27. März 2024: Westfalenhalle in Dortmund

Neben den Deutschland-Terminen gibt es in ganz Europa Gelegenheiten, die Legenden rund um Sänger Rob Halford live zu sehen. Das sind die weiteren Termine und Städte der Europa-Tour von Judas Priest 2024:

Freitag, 29. März 2024: o2-Arena in Prag, Tschechien

Samstag, 30. März 2024: Tauron Arena in Krakau, Polen

Montag, 1. April 2024: Stadthalle in Wien, Österreich

Mittwoch, 3. April 2024: St. Jakobshalle in Basel, Schweiz

Freitag, 5. April: Halle Tony-Garnier in Lyon, Frankreich

Samstag, 6. April: Mediolanum Forum in Mailand, Italien

Montag, 8. April: Zenith in Paris. Frankreich

Das solltet Ihr beim Kauf von Konzert- und Festivaltickets beachten! Abonniere uns

auf YouTube

Karten bekommt ihr ab heute, 10:00 Uhr, exklusiv bei Eventim und MyTicket. Der allgemeine Vorverkauf bei anderen Verkaufsstellen startet am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr. Auf Zweitanbieter wie Viagogo oder Ticketbande solltet ihr verzichten. Diese Portale bekommen keine Kontingente gestellt, stattdessen findet man hier Karten von Wiederverkäufern. Die Tickets sind oft überteuert, zudem gibt es immer wieder Probleme mit den Karten.

Die Tour läuft unter dem Motto „Metal Masters“ und Headbanger dürfen sich nicht nur auf die Hits aus über 50 Jahren Judas-Priest-Geschichte freuen, sondern auch einige Top-Support-Acts erwarten. So sind Saxon und Uriah Heep als „Special Guests“ angekündigt. Alle Termine der Judas-Priest-Tour 2024 im Überblick:

Judas Priest: 3 Live-Termine in Deutschland 2024

2022 wurden Judas Priest in die „Rock‘n‘Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Im letzten Jahr wurde zudem das 50-jährige Bestehen der Band gefeiert. In diesem Jahr wird ein neues Album aufgenommen, das Anfang 2024 erscheinen soll und von dem sicherlich auch einige Songs auf den anstehenden Deutschland-Terminen der Tour 2024 zu hören sein werden.

Zur Einstimmung könnt ihr euch die kürzlich erschienene Hit-Sammlung „Reflections: 50 Heavy Metal Years of Music“ anhören. Dort gibt es alle Klassiker der Band zu hören.

Reflections-50 Heavy Metal Years of Music [Vinyl LP] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2023 09:05 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.