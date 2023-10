Rammstein: Was ist die Feuerzone & warum sind die Tickets so teuer?

Auch für die Tour 2024 waren die Tickets für die meisten Rammstein-Konzerte schnell ausverkauft. Eine der begehrtesten Ticket-Kategorien ist die „Feuerzone“. Worum handelt es sich dabei, warum sind gerade diese Tickets so teuer und wie kommt man in die „Feuerzone“?

Dass Rammstein bei den eigenen Konzerten nicht mit Pyro-Technik und Flammen-Effekten geizen, ist bekannt. Besonders gut teilhaben kann man an der Flammen-Show, wenn man sich in der Feuerzone befindet.

Rammstein Feuerzone

Dabei handelt es sich nicht um eine der berüchtigten Zonen, in die nur weibliche Fans gelassen wurden. Stattdessen ist „Feuerzone“ nur ein hipper Begriff für einen ganz normalen Bereich im Konzertstadion. Es handelt sich um den Stehplatzbereich in den ersten Reihen direkt vor der Bühne. Dieser ist von den restlichen Stehplätzen mit einem Wellenbrecher abgetrennt. Sitzplätze gibt es dort nicht.

Wer also Till Lindemann und Co. besonders nah erleben will und dabei die Hitze der Feuereffekte auf der Haut spüren möchte, sollte sich entsprechend um Tickets für diesen Bereich bemühen. Bei Konzerten anderer Künstler hat der Bereich vor der Bühne andere ausgefallene Namen wie „Golden Circle“. Standardmäßig werden sie oft auch einfach als „FOS“-Karten, also „Front of Stage“, beworben. Die Karten für einen Platz direkt vor der Bühne sind noch einmal ein Stück teurer als die anderen Stehplatz-Tickets. Bei den Rammstein-Konzerten 2024 liegt der Preis in den meisten Städten bei rund 150 Euro.

Feuerzone bei Rammstein: Was ist das Besondere & gibt es Nachteile?

Weitere Vorteile hat man mit „Feuerzone“-Tickets nicht. Man kann also lediglich ganz vorne am Konzert stehen, bekommt aber dadurch zum Beispiel keinen Zugriff auf exklusives Merchandise. Wie man in den Bereich kommt, ist von dem Veranstaltungsort abhängig. Oft geht man zuerst zusammen mit den anderen Inhabern einer Stehplatzkarte zusammen in die Veranstaltungsstätte und muss ganz vorne noch einmal durch einen Check-In, an dem man sein „Feuerzonen“-Ticket noch einmal vorzeigen muss.

Danach erhält man ein Bändchen oder einen Stempel und kann die Feuerzone jederzeit verlassen, wenn es einem zum Beispiel doch zu heiß wird, man Getränke benötigt oder auf das WC muss. Anders als bei Konzerten ohne eigene Ticket-Kategorie für die vorderen Bereiche vor der Bühne kann man davon ausgehen, dass man mit dem Feuerzonen-Ticket schnell und unkompliziert an den Zuschauern mit einem normalen Stehplatz-Ticket vorbeikommt und wieder einen Platz in Bühnennähe einnehmen kann.

Die höheren Kosten für diese Ticket-Kategorie nehmen Fans gerne auf sich. So wird schließlich auch reguliert, wie viele Zuschauer direkt vor die Bühne kommen und ein zu großes Gedränge vermieden. Da man sehr nah an der Bühne steht, sollte man gegebenenfalls an einen Gehörschutz denken, da die Musik dort sehr laut werden kann.

