Take That Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – wann & wo?

Willkommen zurück in den 90ern! Nachdem *NSYNC bereits ein neues Lied veröffentlicht haben, gibt es nun ein Comeback weiterer Neunziger-Boyband-Legenden: Take That sind zurück! Ein neues Lied gibt es bereits zu hören. Wie sieht es mit einem neuen Album und einer Tour für 2024 aus?

Im kommenden Jahr gehen Take That auf Tour und kommen dabei auch nach Deutschland. 4 Termine wird es geben. Der Vorverkauf für die Tickets läuft bereits. Die Eintrittskarten gibt es bei Eventim. Die Preise für die Tickets beginnen ab 90 Euro.

Take That Tour 2024: Tickets & Termine in Deutschland

Das sind die Termine der Take-That-Tour 2024 in Deutschland:

25. Juni 2024: Hannover – Gilde Parkbühne

29. Juni 2024: Berlin – Zitadelle Spandau

30. Juni 2024: Mönchengladbach – Sparkassenpark

02. Juli 2023: München – Tollwood Sommerfestival Musik Arena

Die Konzertreise läuft unter dem Motto „This Life under the Stars“. Einen (erwartbaren) Wermutstropfen gibt es jedoch: Mittlerweile sind „Take That“ nur noch zu dritt. Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald führen die Band fort, Robbie Williams wandelt weiterhin auf Solopfaden. Auch das Gründungsmitglied Jason Orange ist nicht mehr dabei. Orange hat sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ist auch nicht als Solo-Künstler aktiv.

Neues Lied von Take That anhören

Aus dem Nichts haben Take That ein neues Lied veröffentlicht. Den Titel mit dem Namen „Windows“ könnt ihr hier im Stream anhören:

Auch ein neues Album ist bereits angekündigt. Lange Warten müssen Fans nicht, der Release von „This Life“ ist für den 24. November geplant. Das letzte Studioalbum „Wonderland“ erschien 2017. Ein dazugehöriges Video gibt es auch. So sehen Gary Barlow und Co. 2023 aus:

Take That: Tour 2024 in 4 deutschen Städten

Auch Tour-Termine sind für 2024 bereits bekannt. Zuvor wurden nur Konzerte für England und Irland präsentiert. Es sind insgesamt 29 Termine in 15 Städten in Großbritannien und Irland angekündigt. Unter anderem wird es 4 Live-Auftritte in London geben. Wer auf die Insel reisen will, kann ab dem 29. September Tickets für die Take-That-Konzerte vorbestellen. Hier geht es zum Vorverkauf bei Ticketmaster (UK). Kurze Zeit später wurden auch die restlichen Daten der Europa-Tour von Take That bekanntgegeben.

Hier könnt ihr Gary Barlow und Co. live sehen:

Seit Donnerstag, den 19. Oktober haben Fans die Möglichkeit, Karten für die Take-That-Konzerte in Hannover, Berlin, Mönchengladbach und München zu bestellen. Hier geht es zum Vorverkauf bei Eventim.

