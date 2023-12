Xiaomi gerät unter Druck: Samsung könnte mit dem Galaxy S25 Ultra aufholen

Samsung ist zwar aktuell der größte Smartphone-Hersteller der Welt, doch in einigen Punkten kann das südkoreanische Unternehmen nicht mit der Konkurrenz mithalten. Dazu zählt die Hauptkamera, bei der Samsung hinter Huawei, Google oder Apple zurückhängt. Nun könnte Samsung den Weg von Xiaomi einschlagen und einen riesigen Sensor in das Galaxy S25 Ultra verbauen.

Samsung Galaxy S25 Ultra soll 1-Zoll-Kamerasensor besitzen

Während sich die Gerüchteküche aktuell sehr um die kommenden Galaxy-S24-Smartphones dreht, tauchen jetzt schon Details zum Nachfolger Galaxy S25 auf. Demnach sollen das Galaxy S25 und Galaxy S25 Plus komplett neue Hauptsensoren von Sony erhalten. Samsung würde sich damit vom seit dem Galaxy S22 verbauten ISOCELL GN3 mit 50 MP verabschieden und auf einen größeren Sensor umsteigen, um die Bildqualität deutlich zu verbessern. Wie groß der Sensor am Ende wird, ist bisher nicht bekannt. (Quelle: SamMobile).

Gleichzeitig soll Samsung an einem neuen ISOCELL-Sensor mit 200 MP arbeiten, der eine Größe von 1 Zoll besitzt und im Galaxy S25 Ultra zum Einsatz kommen könnte. Damit würde Samsung sich an Xiaomi orientieren, die schon seit mehreren Jahren in ihren Ultra-Smartphones auf 1-Zoll-Kamerasensoren setzen. Die Zusammenarbeit mit Leica hat bisher aber noch nicht dazu geführt, dass Xiaomi den ersten Platz bei DxOMark einnehmen konnte. Samsung müsste also auch in Sachen Software ordentlich nachlegen, um das beste Kamera-Smartphone zu haben.

Im Video zeigen wir euch, wie gut die Kamera des Galaxy S23 Ultra ist:

Vieles neu beim Samsung Galaxy S25

Während die Galaxy-S24-Smartphones wohl eher wieder kleine Upgrades der Galaxy-S23-Modelle werden, könnte Samsung die Galaxy-S25-Handys deutlich stärker überarbeiten. Schon jetzt wissen wir, dass Samsung dort neue Prozessoren und vermutlich auch neue Kamerasensoren zum Einsatz bringen dürfte. In Kombination mit den kommenden KI-Funktionen könnte die übernächste Generation wieder ein größerer Schritt nach vorn für Samsung werden.

Im Januar 2024 werden wir zunächst einmal die Galaxy-S24-Modelle zu sehen bekommen. Zumindest das Galaxy S24 Ultra soll einen Rahmen aus Titan bekommen. Was sich sonst noch ändert, erfahren wir in wenigen Wochen.

