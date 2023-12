Steam-Wucher: 7 Spiele, die euch dreist das Geld aus der Tasche ziehen

© Kagura Games / Valve 1 / 8

Die PC-Plattform Steam ist gewöhnlich für starke Deals bekannt – doch manche Spiele gehen genau in die entgegengesetzte Richtung und rufen absurde Preisschilder für desaströse Produkte auf. Von diesen 7 Games solltet ihr auf Steam Abstand halten.

7 Steam-Spiele, die viel zu viel Geld kosten

Als Gamer wisst ihr, dass ihr auf Steam ganz schön viel Geld lassen könnt. Allerdings gibt es einige Spiele, die euer Portemonnaie so richtig auf die Probe stellen wollen – in den meisten Fällen bekommt ihr dafür jedoch wenig bis gar nichts zurück, es sei denn ihr freut euch über Games, die so schlecht sind, dass sie immer noch schlecht sind. Wir zeigen euch hier 7 Spiele auf Steam mit absurden Preisschildern.