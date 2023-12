Neuer Steam-Bestseller: Rollenspiel-Hoffnung stürmt die Charts

Kurz nach dem Release kann sich das neue Rollenspiel Warhammer 40,000: Rogue Trader in den Steam-Charts festsetzen. Begeisterte Kritiken sorgen zusätzlich für einen rundum gelungenen Start für das Spiel.

Warhammer 40,000: Rogue Trader schafft es in die Steam-Charts

Beim Studio Owlcat Games dürften gerade die Sektkorken knallen. Warhammer 40,000: Rogue Trader, das neue Rollenspiel des Entwicklers, hat es direkt zum Start geschafft, sich einen der vorderen Plätze in den Steam-Bestseller-Charts zu sichern. Aktuell verteidigt das RPG seinen Top-10-Platz mit aller Kraft (Quelle: Steam).

Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung gab es zwar erst knapp 450 Bewertungen auf Steam, 89 Prozent davon fielen jedoch positiv aus. Die Spieler schätzen vor allem die dichte Atmosphäre und erklären Warhammer 40,000: Rogue Trader neben Baldur’s Gate 3 zum besten Rollenspiel des Jahres.

Nicht nur Singleplayer-Fans kommen auf ihre Kosten, Warhammer 40,000: Rogue Trader bietet auch einen Online-Koop-Modus. Der scheint kurz nach dem Start jedoch noch etwas verbuggt zu sein. Spieler berichten zumindest, dass sie in bestimmten Fällen nicht zusammen spielen können.

Gut zu wissen: Die Systemvoraussetzungen fallen moderat aus. Warhammer 40,000: Rogue Trader sollte also auch auf älteren PCs recht rund laufen.

Ihr hört von Warhammer 40,000: Rogue Trader gerade zum ersten Mal, obwohl ihr RPG-Fans seid? Dann schaut euch doch mal den Trailer an, um einen ersten Eindruck vom Spiel zu bekommen:

Warhammer 40,000: Rogue Trader – offizieller Launch-Trailer

Warhammer 40,000: Rogue Trader Owlcat Games

Worum geht’s in Warhammer 40,000: Rogue Trader?

Zusammen mit eurer Crew reist ihr in Warhammer 40,000: Rogue Trader mit eurem Raumschiff durchs Weltall und erlebt allerlei Abenteuer und interessante Geschichten. Dabei bewegt ihr euch wie in Baldur’s Gate 3 in Echtzeit in der Iso-Perspektive durch die Spielwelt, könnt mit anderen Figuren interagieren, handeln und Quests erfüllen, um aufzuleveln und neue Begleiter freizuschalten.

Kommt es zum Kampf, wechselt das Rollenspiel in einen rundenbasierten Modus. Jetzt liegt es an euch, die Vorteile eurer Figuren auszuspielen und die Nachteile eurer Gegner auszunutzen, um siegreich aus der Auseinandersetzung hervorzugehen.

Wie für cRPGs üblich, beschäftigt euch Warhammer 40,000: Rogue Trader Dutzende Stunden. Das Rollenspiel ist seit dem 7. Dezember 2023 auf Steam erhältlich und kostet 49,99 Euro.

