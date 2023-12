Über 30 Spiele kostenlos anzocken: Xbox lässt euch neue Spiele testen

Im Rahmen des frisch gestarteten Xbox Winter Game Fests könnt ihr ab sofort einige vielversprechende Spiele gratis testen – insgesamt warten 33 Indie-Highlights darauf, von euch angezockt zu werden.

Xbox Winter Game Fest: 33 kostenlose Demos ausprobieren

Xbox-Besitzer und Indie-Fans können sich ab sofort auf die Suche nach ihrem neuen Lieblingsspiel begeben und dabei 33 Spiele-Demos von kommenden Indie-Hits ausprobieren. Vom 5. bis zum 31. Dezember 2023 habt ihr Zeit, euch die Kostproben kostenlos auf eure Xbox One oder Xbox Series X|S herunterzuladen und euch eine Vorstellung von den Games zu machen.

Xbox: Diese Gratis-Demos stehen zur Auswahl

Das Aufgebot vom Xbox Winter Game Fest bietet euch Demos von 33 Spielen aus vielen verschiedenen Genres, mit denen ihr euch im Dezember die Zeit vertreiben könnt. Vielleicht findet ihr bei der abwechslungsreichen Auswahl von RPGs, Rogue-Lites, Action-Abenteuern, Racing-Games und vielen anderen ja auch ein Spiel, das ihr auf eure Wunschliste setzen könnt. Die folgenden Indie-Games bieten euch ab sofort im Xbox-Store eine Demo an:

502’s Arcade

Backbeat

Captain Bones

Champion Shift

Chessarama

Deceive Inc.

Dinosaur Fossil Hunter

Donut Dodo

Go Mecha Ball

Hidden Through Time 2

Howl

Kiborg

King Arthur: Knight’s Tale

Kingdoms and Castles

Long Gone Days

New Star GP

Oppidum

Parcel Corps

Pinball FX

Pinball M

PlateUp!

Puzzledorf

Roguematch: The Extraplanar Invasion

Shoulders of Giants

Sker Ritual

Slave Zero X

Slopecrashers

Space Boat

SquadBlast

Strings Theory

The Holy Gosh Darn

The Land Beneath Us

Vagrus – The Riven Realms

Xbox weist in dem Ankündigungs-Blog-Post daraufhin, dass sich einige der Spiele noch in der Entwicklungsphase befinden – nicht alle der Demos werden demnach auf Hochglanz poliert sein, doch ihr habt in diesen Fällen die Möglichkeit, mit eurem Feedback den Entwicklern bei der Realisierung der Projekte zu helfen.

(Quelle: Xbox)

