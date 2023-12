Gratis für Prime-Mitglieder: Nix für Kritiker, aber ganz sicher für die Zuschauer

Manchmal gehen die Meinungen auseinander, besonders bei Filmen sind die Geschmäcker verschieden. Einen solch polarisierenden Action-Thriller mit Jennifer Garner in der Hauptrolle können Prime-Mitglieder gegenwärtig kostenfrei bei Amazon sehen. Kritiker finden daran keinen Gefallen, die eigentlichen Zuschauer dafür umso mehr.

Jetzt bei Amazon Prime Video: Rache-Thriller mit Jennifer Garner

Bereits seit dem 4. Dezember findet sich im Portfolio von Amazon Prime Video der US-amerikanische Action-Thriller „Peppermint: Angel of Vengeance“. Der lief ursprünglich 2018 im Kino und kann jetzt von Prime-Mitgliedern wie üblich gratis geschaut werden (bei Amazon Prime Video ansehen).

In „Peppermint: Angel of Vengeance“ spielt Jennifer Garner eine Mutter, die Ehemann und Tochter durch ein Gangster-Attentat verliert. Jahre nach dem Vorfall wird abgerechnet und Garner in der Rolle der zutiefst verletzten Mutter nimmt grausame Rache an den Peinigern.

Der Trailer zum Film:

Peppermint - Angel of Vengeance - Trailer Deutsch

Klingt vielversprechend, wenn auch nicht gerade revolutionär. Aber warum sollen denn immer Bruce Willis und seine Kollegen die Rolle des einsamen Rächers übernehmen? Zudem ist Jennifer Garner qualifiziert für die Rolle. Man kennt sie schließlich noch aus der erfolgreichen Actionserie „Alias – Die Agentin“ von J. J. Abrams, in der sie ebenso die Hauptrolle übernahm.

Nicht unbedingt auf die Kritiker hören

Bei den professionellen Kritikern aber kam „Peppermint: Angel of Vengeance“ bedauerlicherweise nicht gut an. Bei Rotten Tomatoes erhält der Film nur 13 Prozent auf dem „Tomatometer“. Wenn man es genau nimmt, waren nur 19 von 152 Kritikern vom Film überzeugt. Ein extrem schwaches und enttäuschendes Ergebnis. Entsprechend ernüchternd liest sich dann auch das Resümee (übersetzt):

Peppermint ist alles andere als erfrischend und vergeudet die starke Leistung von Jennifer Garner mit einer langweiligen Rachegeschichte, der es an einzigartigen Wendungen und spannenden Momenten fehlt.

Solltet ihr also vielleicht lieber die Finger von „Peppermint: Angel of Vengeance“ lassen? Vielleicht doch nicht, denn die Zuschauer sind da gänzlich anderer Meinung. Die vergeben bei Rotten Tomatoes nämlich am Ende ziemlich gute 70 Prozent und sind mit über 2.500 Stimmen wohl auch ein Stück repräsentativer.

Nur eine Meinung sei beispielhaft herausgegriffen, Hannah S. schreibt (übersetzt): „Ich kann Rotten Tomatoes nicht ernst nehmen. 13% müssen ein Scherz sein ? Dieser Film war packend, spannend, knallhart und emotional. Offensichtlich fühlen sich einige Leute unwohl mit einer weiblichen Selbstjustizlerin.“

Schon wesentlich ausgeglichener ist dann auch das Meinungsbild bei der IMDb. Dort ergatterte der Film eine solide Bewertung von 6,5 Punkten bei fast 70.000 Stimmen.

Kurz und gut: Lasst euch den Spaß nicht durch griesgrämige Kritiker verderben und macht euch am besten selbst ein Bild vom actiongeladenen Racheengel.

