Neuer Schocker: Beliebte Horror-Reihe kehrt früher als gedacht ins Kino zurück

Die beliebte Horror-Reihe Saw geht bereits nächstes Jahr mit ihrem elften Teil an den Start. Insofern ihr Lust habt, ein weiteres Spiel zu spielen, erfahrt ihr in diesem Artikel, welche Informationen dazu bereits bekannt sind.

John Kramer hat da mal was vorbereitet

Völlig überraschend hat die Produktionsfirma Lionsgate via Instagram-Post bestätigt, dass sich der nächste Ableger der Saw-Reihe bereits in der Mache ist. Darauf zu erkennen ist das römische Datum 27. September 2024 sowie die Worte „The game continues“ (Das Spiel geht weiter).

Dafür, dass Saw 10 erst am 30. November 2023 in Deutschland erschienen ist, sind die Macher sehr sportlich unterwegs, wenn sie bereits ein knappes Jahr später eine Fortsetzung herausbringen wollen. Allerdings haben sie diese Leistung auch schon bei vorherigen Teilen hingelegt, selbst zwischen dem ersten und dem zweiten Saw-Film lagen gerade einmal fast ein Jahr. Die schnelle Produktion muss daher keine Qualitätseinbußen mit sich ziehen.

Der große Erfolg der Saw-Reihe geht weiter

Bisher konnten die meisten Saw-Teile ein ordentliches Ergebnis an der Kinokasse einspielen. Die einzigen, die ein wenig aus der Reihe fallen sind Saw 6 mit etwa 68 Millionen US-Dollar und Saw: Spiral mit knapp 40 Millionen US-Dollar. Alle anderen Teile überschreiten stets die 100 Millionen. Der bislang erfolgreichste Teil ist Saw 3 mit knapp 170 Millionen. (Quelle: kino-total.net)

Der Optimismus der Produzenten hat sich scheinbar bewahrheitet, denn auch der zehnte Teil von Saw hat weltweit bereits über 100 Millionen US-Dollar eingespielt und läuft noch immer in den Kinos. Genauere Details zum Inhalt des Nachfolgers sind noch nicht bekannt, da sich laut Variety aktuell noch kein Sprecher für Lionsgate gefunden habe, der einen Kommentar abgeben wolle. (Quelle: Variety)

Auch ein offizieller Trailer zu Saw 11 ist noch nicht verfügbar, doch vermutlich wird dieser nicht lange auf sich warten lassen. Freut euch also auf ein weiteres Spiel mit Serienmörder John Kramer.

