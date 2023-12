Mehr Übersicht bei WhatsApp: Darauf haben Nutzer gewartet

WhatsApp macht Schluss mit ewigem Scrollen in Chats: Die neue Funktion zum Anheften von Nachrichten, Umfragen und Medien bringt mehr Übersicht in die Messenger-Kommunikation. Ob in Gruppen oder im privaten Austausch – wichtige Infos bleiben jetzt ganz oben.

WhatsApp: Chat-Nachrichten oben anpinnen

Ab sofort können wichtige WhatsApp-Nachrichten in Chats – sowohl in Gruppen als auch in Einzelgesprächen – ganz oben angeheftet werden. Das erleichtert den schnellen Zugriff auf relevante Informationen ohne langes Suchen und Scrollen.

Die Pinnfunktion umfasst eine Vielzahl von Inhalten: Texte, Umfragen, Bilder und mehr können am oberen Rand des Chats angeheftet werden. Die Bedienung ist einfach gehalten. Ein langer Druck auf die jeweilige Nachricht öffnet ein Menü, in dem „Anheften“ ausgewählt werden kann.

Hier können Nutzer auch darüber entscheiden, wie lange die Nachricht oben bleiben soll. 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage, wobei eine Woche voreingestellt ist. Ein zeitlich unbegrenztes Anpinnen ist nicht vorgesehen.

Als praktisches Beispiel nennt WhatsApp das Anheften von Event-Details in Gruppenchats. Obwohl die Informationen auch über die Gruppenbeschreibung oder die Suchfunktion auffindbar wären, bietet das neue Feature eine sofortige und prominente Platzierung wichtiger Inhalte.

WhatsApp betont die Beibehaltung der gewohnten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Nachrichten, ob angeheftet oder nicht. In Gruppenchats haben Administratoren zudem die Kontrolle darüber, wer Nachrichten anheften darf – entweder nur sie selbst oder alle Mitglieder (Quelle: heise online).

Eine wichtige WhatsApp-Funktion für Android wird kostenpflichtig. Alle Infos dazu findet ihr im Video:

WhatsApp: Status-Update bald in HD

Neben der Pinnfunktion arbeitet WhatsApp noch an einer weiteren Neuerung. Status-Updates sollen künftig in einer deutlich höheren Medienqualität möglich sein. Wann die neue Qualitätsoption für Status-Updates eingeführt wird, steht allerdings noch nicht fest.