Geheime WhatsApp-Funktion entdeckt: So macht ihr Status-Updates besser

WhatsApp arbeitet an Status-Updates mit höherer Medien-Qualität. Die neueste Beta-Version des Messengers enthält bereits einen HD-Schalter, mit dem hochauflösende Bilder und Videos für Status-Updates ausgewählt werden können. Die Sache hat aber noch einen Haken.

WhatsApp: Neue Qualitätsoption für Status-Updates

WhatsApp wird wahrscheinlich ein neues Feature einführen, das die Bild- und Videoqualität von Status-Updates deutlich verbessert. Die neueste Beta-Version der App hat eine versteckte Funktion enthüllt, mit der Nutzer Bilder und Videos in höherer Qualität für ihre Status-Updates auswählen können.

Diese Option wird sichtbar, wenn Medien für Status-Updates hochgeladen werden. Derzeit befindet sich die Funktion jedoch noch in der Entwicklung und steht nicht einmal Beta-Testern zur Verfügung (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp hat bereits die Möglichkeit eingeführt, Medien in höherer Qualität in Chats zu teilen. Allerdings war es bisher nicht möglich, diese Option für Status-Updates zu nutzen. So manche Nutzer greifen da auf Umwege zurück, indem sie hochauflösende Medien zunächst in einem privaten Chat teilen und anschließend zu ihrem Status weiterleiten.

Kennt ihr schon die Videobotschaften von WhatsApp?

Wann startet die neue Funktion für Status-Updates?

Die Einführung von hochauflösenden Bildern und Videos für Status-Updates lässt noch auf sich warten. Selbst die Beta-Tester der App haben noch keinen Zugriff darauf. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich noch einige Monate dauern wird, bis diese Funktion allen Nutzern zur Verfügung steht. Vermutlich wird dann beim Upload ein spezielles HD-Symbol im Status angezeigt, das auf die hohe Qualität der Medien hinweist.

Um künftige Funktionen von WhatsApp vor allen anderen testen zu können, muss die Beta-Version der App heruntergeladen werden. Sind noch Plätze im Beta-Programm frei, steht einer Anmeldung nichts mehr im Wege.