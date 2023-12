24 schöne Weihnachtssprüche 2023: Für WhatsApp & Karten

Ein warmer Kamin, der Duft von Tannenzweigen, frisch gebackene Plätzen und von Liebe umgeben – da fehlt nur noch ein Weihnachtsgruß. Wenn ihr schöne Gedichte für eure Weihnachtskarten oder zum Verschicken über WhatsApp sucht, dann seid ihr hier richtig.

Klickt euch einfach durch die Bilderstrecke. Unter den Bildern findet ihr die Texte zum Kopieren. Ändert sie einfach ab, wenn ihr eine bessere Idee für bestimmte Text-Passagen habt. Vielleicht könnt ihr einige Texte auch auf eure eigene Situation mit dem Adressat individualisieren:

Denn egal ob lyrisch schreiben oder als Gedicht:

Jeder von uns kann so schön reimen –

viele machen es bloß einfach nicht.

Viel Spaß beim Lesen!

Weihnachten erinnert mich daran, was tatsächlich wichtig ist im Leben: Nicht so sehr die Geschenke, sondern vor allem wärmende Liebe und die Nähe. Hoffentlich findet ihr hier Anregungen und Inspirationen, was alles in Weihnachtskarten, Telegram, Facebook oder WhatsApp kann, um jemandem eine kleine Freude zu machen. Von besinnlichen Grüßen bis hin zu witzigen Sprüchen ist alles dabei. Also dann…