South of Midnight: Tipps, die wir gerne vor Spielstart gewusst hätten

In South of Midnight schlüpft ihr in die Rolle von Hazel und macht euch auf die Suche nach ihrer Mutter. Obwohl es sich um ein eher geradliniges Adventure handelt, gibt es dennoch einige nützliche Tipps, von denen wir im Laufe unseres Spieldurchgangs gerne früher gewusst hätten. Welche das sind, erfahrt ihr in diesem Guide.

Stop-Motion deaktivieren

South of Midnight nutzt standardmäßig den sogenannten Stop-Motion-Effekt, den ihr vielleicht auch schon in diversen Animationsfilmen von Tim Burton zu Gesicht bekommen habt. Dabei werden Bilder von Objekten gemacht, die zwischen den Schnappschüssen leicht bewegt werden, sodass der Eindruck eines Films entsteht.

Trifft das nicht euren Geschmack oder nehmen die "ruckeligen" Bilder negativen Einfluss auf euer Reaktionsvermögen im Spiel, könnt ihr den Effekt in den Gameplay-Optionen ausschalten.

Alle Kämpfe und Bosse überspringen

Wollt ihr keine Bosse bekämpfen oder überhaupt Kämpfe austragen, könnt ihr diese überspringen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Richtig gelesen: Es gibt eine Möglichkeit South of Midnight völlig kampflos durchzuspielen. In den Gameplay-Optionen findet ihr ganz unten die Kampf-Überschrift vor. Hier habt ihr die Möglichkeit die Einstellungen "Überspringen von Kämpfen" oder "Überspringen von Bossen" zu deaktivieren.

So könnt ihr das Adventure in Ruhe durchspielen und euch stattdessen nur auf die Atmosphäre und die Story konzentrieren. Bedenkt allerdings, dass ihr durch das Deaktivieren von Bossen nicht mehr alle Erfolge freischalten könnt.

Makel-Fluch freischalten

South of Midnight mag nach einem gemütlichen Adventure aussehen, doch die Kämpfe können bereits auf dem ausgewogenen Schwierigkeitsgrad richtig fordernd sein. Daher solltet ihr so schnell wie möglich starke Fähigkeiten erlernen. Eine der besten Verbesserungen, die ihr früh im Spiel für Hazel freischaltet, ist der Makel-Fluch.

Das Weben erlaubt es euch Gegner einzuspinnen, wodurch sie für ein paar Sekunden bewegungs- und kampfunfähig werden. Der Makel-Fluch erhöht den Schaden, den eure Gegner im eingewobenen Zustand erleiden. Schaltet diese Verbesserung am besten vor den anderen Upgrades frei, damit ihr leichtes Spiel mit euren Gegnern habt.

Ein Kapitel erneut spielen

Das Adventure lässt euch keine manuellen Spielstände anlegen, die ihr jederzeit wieder laden könnt. Stattdessen speichert South of Midnight automatisch. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr bereits abgeschlossene Passagen nicht erneut aufsuchen könnt. Allerdings ist die Funktion ein klein wenig versteckt.

Befindet ihr euch im Spiel, müsst ihr zunächst wieder zurück ins Hauptmenü. Hier findet ihr die Option "Spiel laden", hinter welcher ihr das momentane Kapitel wiederholen könnt. Drückt ihr auf dem Xbox-Controller jetzt die X-Taste (PC: R-Taste), stehen euch alle bereits abgeschlossenen Kapitel zur Verfügung.

Besiegte Gegner aufwickeln

Eure Gegner kommen nicht zurück, wenn ihr sie nicht aufwickelt. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Tutorial wird euch empfohlen besiegte Gegner aufzuwickeln, um ein wenig Gesundheit zu erhalten und gleichzeitig den Timer eurer Fähigkeiten ein kleines Stück zurückzusetzen. Allerdings bleibt euch dafür nur begrenzt viel Zeit. Befindet ihr euch inmitten eines fordernden Kampfes, empfehlen wir euch daher auf das Aufwickeln zu verzichten.

Keine Sorge: Die Gefallenen erwachen nach dem Ablauf der Zeit nicht wieder zum Leben. Im ausgewogenen Schwierigkeitsgrad schadet euch ein erfolgreicher Angriff eures Gegners weit mehr, als ihr durch das Aufwickeln an Gesundheit zurückerhaltet.

Erkundung ist wichtig

Abseits des Hauptwegs lassen sich oft versteckte Pfade aufsuchen, die euch zu einem Flausch (Verbesserungspunkte) oder einer Gesundheitsfaser (steigert bei je drei Stück die maximale Gesundheit) führen. Schaut euch deshalb immer gut um. Generell gilt: Könnt ihr einen Flausch in der Umgebung sehen, könnt ihr diesen auch direkt erreichen.

Hin und wieder stoßt ihr auch auf Füchse oder Wildschweine, die euch nicht feindlich gesinnt sind, dafür aber abhauen, sobald ihr ihnen begegnet. Nicht selten lohnt es sich ihnen zu folgen.

Ihr müsst nicht jeden Flausch einsammeln

Jedes Kapitel verfügt über eine begrenzte Anzahl von Flauschen. Wollt ihr alle Verbesserungen freischalten, müsst ihr aber nicht jeden einzelnen Flausch finden. Ihr müsst das Kapitel also nicht wiederholen, nur weil euch ein paar Sammelgegenstände entgangen sind.

Es sei denn, ihr seid auf der Jagd nach Achievements. Erst wenn ihr jeden Flausch in jedem Kapitel eingesammelt habt, erhaltet ihr nämlich den Erfolg "Flauschrausch".

