Für 9,99 Euro: Ubisoft bringt sein bestes Spiel der letzten Jahre auf iOS- und Android-Geräten raus

Ubisoft bringt ein echtes Schwergewicht als Mobile Game heraus – der Adventure-Kracher Prince of Persia: The Lost Crown läuft nun auf iOS- und Android-Geräten. Für 9,99 Euro könnt ihr euch das bestbewertete Ubisoft-Spiel der letzten Jahre auf euer Smartphone oder Tablet holen.

Prince of Persia: The Lost Crown landet auf Android und iOS

Besser als Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws und Avatar: Frotniers of Pandora: Mit einer beeindruckenden Metacritic-Wertung von 85 bis 88 je nach Plattform ist Prince of Persia: The Lost Crown das beliebteste Ubisoft-Spiel der letzten Jahre – und ab sofort könnt ihr euch davon auch auf eurem Smartphone überzeugen.

Sowohl im App Store als auch im Play Store ist Prince of Persia: The Lost Crown seit dem 14. April 2025 verfügbar – in den ersten 3 Wochen nach Release kostet die Vollversion nur 9,99 Euro, danach veranschlagt Ubisoft 14,99 Euro (im App Store ansehen / im Play Store ansehen)

Bevor ihr zu eurem Portemonnaie greifen müsst, könnt ihr aber erst einmal die kostenlose Trialversion ausprobieren, um das Spiel auf eurem Gerät zu testen – den Spielfortschritt darin könnt ihr auf die Bezahlversion übertragen.

Ubisoft hat die Mobile-Version des Abenteuers natürlich entsprechend optimiert. Ihr könnt Prince of Persia entweder mit einem Controller oder per Touch Screen steuern. Laut dem Publisher sollen die meisten aktuellen Geräte das Spiel in 60 FPS darstellen können. (Quelle: Ubisoft)

Ubisoft-Spiel überzeugt auf Android-Geräten

Der Start von Prince of Persia: The Lost Crown auf Mobile-Geräten kann auf jeden Fall schon einmal als gelungen bezeichnet werden – im Google Play Store zum Beispiel hat das Spiel bei über 100.000 Downloads und 6.100 Reviews eine gute Wertung von 4,4 von 5 Sternen.

Diese mega-erfolgreichen Mobile Games möchte Ubisoft mit Prince of Persia sicher gerne nachahmen:

