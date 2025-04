Vom iPhone abgeschaut: Android-Handys bekommen neues Feature, das zwar nervt, aber wichtig ist

Ein neues Sicherheits-Update von Google lässt eure Android-Smartphones und Tablets automatisch neu starten, wenn sie länger als drei Tage gesperrt bleiben. Die Funktion verschlüsselt dabei eure Daten und macht sie für unbefugte Zugriffe schwerer erreichbar. Das Feature rollt Google in den kommenden Wochen über die Play-Dienste-Version 25.14 aus. Wer ein iPhone besitzt, kennt die Funktion bereits.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Android-Handys: Automatischer Neustart nach langer Inaktivität

Nach 72 Stunden ohne Entsperrung zwingt Google eure Android-Geräte automatisch zu einem Neustart. Dieser Vorgang versetzt Smartphones und Tablets in den „Before First Unlock“-Zustand, in dem gespeicherte Informationen verschlüsselt vorliegen. Das soll den Zugriff auf eure Daten erschweren. Die Maßnahme gilt ausschließlich für mobile Android-Geräte – Smart-TVs, Wearables oder Android Auto bleiben von der neuen Funktion unberührt (Quelle: Google).

Anzeige

Die Auto-Reboot-Funktion ist dabei keine Neuerfindung: Ähnliche Features existieren bereits in der Android-Custom-ROM GrapheneOS sowie in Apples iOS 18.1. In GrapheneOS lässt sich sogar flexibel die Zeitspanne auswählen, die das Gerät am Stück gesperrt sein muss, bevor der Reboot ausgeführt wird. Bei Apple gibt es einen festgelegten Zeitraum von 4 Tagen (Quelle: 9to5google).

Googles rollt das Update schrittweise aus

Das Unternehmen verteilt das Update nach und nach über die Google-Play-Dienste in den nächsten Wochen. Allerdings hält sich Google noch bedeckt, welche Android-Versionen und Benutzeroberflächen das neue Sicherheitsfeature unterstützen.

Anzeige

Ob es in Zukunft eine Möglichkeit geben wird, das Feature manuell zu deaktivieren, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Nach einem manuellen Update der Google-Play-Dienste auf meinem Google Pixel 8 Pro (Test) habe ich einen entsprechenden Menüpunkt jedoch noch nicht entdeckt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.